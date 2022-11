Fidia Group: esperienza trentennale ed attenzione per il cliente

La storia della Fidia Group SA è una storia con delle radici molto forti, potremmo dire con delle radici nel cemento; una storia che nasce in Ciociaria, più precisamente ad Alatri da Sisto Pitocco ed ereditata dai suoi figli Dario Pitocco (il Presidente) e Giuseppe Pitocco (detto Pino) per arrivare sui tetti d’Europa, nei centri finanziari più avanzati e importanti come Ginevra, Nizza, Montecarlo e Cannes! Centri dove il lusso e la qualità la fanno da padrona e proprio questa è la specialità di Dario e Pino, mettere a disposizione un’elevata manodopera italiana per lavori a regola d’arte; il tutto per accontentare e coccolare i propri clienti svizzeri, arabi, libanesi, turchi e mondiali. Esistono tre parole d’ordine per i re degli hotel: PULIZIA, PRECISIONE, PRODUZIONE.

Dario per essere il “re delle costruzioni di lusso”, come ti hanno definito, non è una cosa così scontata da guadagnarsi da un giorno all’altro; da dove si parte e cosa occorre per essere definiti tali?

Innanzitutto amore per il proprio lavoro, dedizione e tanti sacrifici, non ci si improvvisa imprenditori né costruttori, la nostra realtà parte da lontano con il lavoro fatto da nostro padre Sisto, una piccola azienda artigiana di Alatri, nella quale abbiamo mosso i primi passi e abbiamo capito il senso ed il valore della parola “lavoro”. Abbiamo mantenuto una conduzione sempre familiare assieme a mio fratello Giuseppe, condividendo visioni e scelte, mettendo a disposizione la nostra esperienza maturata nel tempo e la nostra professionalità appresa sui cantieri, sporcandosi le mani e lavorando sodo per ore ed ore. Essere il Presidente di un’importante azienda e di un importante gruppo europeo, leader nelle costruzioni di lusso, non mi esenta nell’aiutare i miei operai soprattutto quando si tratta di lavorare il marmo! Perché oltre al re degli hotel molto spesso mi soprannominano il re del marmo! Ma scherzi a parte il vero punto di svolta nella nostra attività arriva sul finire degli anni 80 (1988) quando riuscii ad ottenere l’appalto per la realizzazione della Città Bianca di Veroli, la Clinica Villa Azzurra a Mentana e la ristrutturazione dell’INI di Grottaferrata, fu un trampolino di lancio che ci proiettò su contesti nazionali grazie alla precisione, pulizia e maestria nella realizzazione dei lavori. Successivamente subentrò la vicenda di mani pulite e questo bloccò non solo la nostra attività ma l’intera Italia e quindi…

Quindi?

L’estero divenne un punto di riferimento per evitare di dover soccombere alla crisi che stava travolgendo la nostra Italia e ponendo lo sguardo in avanti ebbi l’intuizione di trasferirmi nella Germania dell’Est per partecipare alla ricostruzione successivamente alla caduta del Muro di Berlino, una bellissima esperienza che mi ha formato moltissimo sotto il profilo umano ed imprenditoriale. Dopo questo periodo, per il tramite dell’Avv. Pasquale Germano, conobbi un importante e noto imprenditore della moda nonché Cavaliere del Lavoro, il quale mi commissionò la ristrutturazione della sua villa di lusso di oltre 3000 mq. Qui, in questo preciso istante, che nasce il lavoro della Fida leader nelle costruzioni di ville di lusso, opere e centri commerciali di alta gamma ed è anche questo il periodo nel quale mio fratello Giuseppe si unisce, dopo il periodo di leva, all’attività d’impresa. Da Forlimpopoli inizia la nostra meravigliosa avventura che tutt’oggi conosciamo e che continuiamo a portare avanti. La nostra decisione fu netta, eliminare lavori a basso costo e di scarsa qualità concentrandoci su lavori luxe sia in Italia, con la gestione diretta di mio fratello Giuseppe, sia all’estero chiaramente.

Intrapresa la strada del lusso sembra tutto in discesa, ma è stato sempre così? Esistono periodi bui e difficili per i re delle costruzioni di lusso?

Lehman Brothers ha segnato un’epoca, nessuno è rimasto immune agli effetti di una crisi economica di portata mondiale. Furono anni difficili ma anche lì l'esperienza passata è servita per capire che le opportunità vanno cercate e lo scenario estero fu ancora una volta di aiuto. Nel 2011 decisi di trasferirmi in Svizzera, precisamente a Ginevra, e grazie alla “fame” e alla voglia di voltare pagina dopo un periodo buio riuscii ad entrare nel mondo delle ristrutturazioni di lusso ginevrine e vedendo i nostri lavori, la nostra bravura e la nostra serietà l’Hotel Crowne Plaza di Ginevra ci affidò la ristrutturazione di 450 stanze e 450 bagni. Fu un lavoro impareggiabile, qualcosa di strepitoso ed emozionante, un lavoro dal sapore italiano fatto con l’utilizzo di materiali made in Italy e da quel momento abbiamo capito che la Svizzera e Ginevra erano i posti adatti per noi ma soprattutto erano quei luoghi dove il nostro modo di lavorare piaceva e a noi del resto piaceva accontentare clienti esigenti ed importanti. Come nel domino l’effetto fu a cascata e di lì a poco cominciammo a ricevere molte commesse in tutta la Svizzera, la scommessa che facemmo in Italia puntando sulla qualità fu la carta vincente che ci ha permesso di far conoscere al meglio la nostra competenza sui cantieri! Il nostro è un lavoro di squadra che vede la partecipazione di persone straordinarie, come il nostro Manager Vincenzo Di Pietro, entrato nel CdA dell’azienda nel 2015 con il compito di gestire tutte le relazione con i nostri clienti nonché curare la parte amministrativa dell’impresa svizzera.

Oltre all’Hotel Crowne Plaza quali altri “famosi” e “lussuosi” clienti ha servito ?

La manodopera ciociara è molto apprezzata in Svizzera e di questo ne sono orgoglioso ed è motivo di vanto per me e per il mio gruppo e devo dire che clienti come la Famiglia Rothschild, boutique come Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermès e Catene come Crowne Plaza, Plaza di Nizza ed il Gruppo Manor hanno saputo assaporare al meglio i nostri lavori e la loro soddisfazione è stata massima. Il nostro punto di forza è far parte di un’associazione d’imprese dove è presente il gruppo Gitaly di Fossombrone (PU), leader nell’arredamento artigianale in tutta la Svizzera e la Francia e la Technics Agencement SA francese leader mondiale nell’arredamento di lusso di boutique, hotel, ville ecc… Cosi facendo diamo un servizio completo ai nostri clienti.

Concludendo, saprebbe dirci quali sono i segreti per gestire un gruppo da 25 Milioni di fatturato?

Per il sottoscritto gestire un gruppo, soprattutto all’estero, è non pensare subito ai soldi quelli se fai bene il tuo lavoro verranno da soli, non basta dire “andiamo all’estero per risolvere tutti i problemi!” La cosa essenziale è entrare fin da subito nella mentalità altrui, parlare la stessa lingua con i direttori dei cantieri, la pulizia assoluta degli stessi, dipendenti educati con divise sempre pulite; per me il cantiere deve essere come quando entri in una farmacia, già qui si da una immagine di serietà, competenza lavorativa e professionalità per non parlare del fatto che noi titolari giornalmente siamo presenti su tutti i vari cantieri che abbiamo. Per finire devo dire che abbiamo un grande gruppo di tecnici ,responsabili e dipendenti, ciociari e non, di alta formazione fatta negli anni.

Prospettive future per il vostro gruppo?

Le prospettive sono quelle di conquistare nuove mete, magati oltreoceano, e di farci conoscere sempre di più per la nostra artigianalità e per il nostro Made in Italy. La parola d’ordine sono sempre le stesse: perseveranza, produzione e soprattutto pulizia e non stancarsi mai del lavoro!