Fecondazione in vitro omologa ed e eterologa in Italia: tutte le tecniche per massimizzare le possibilità di Successo

Desiderare un figlio, senza dover temere scarse possibilità di riuscita o addirittura patologie genetiche del nascituro: con la fecondazione in vitro, oggi, è possibile,anche in Italia senza dover andare più all’estero.Con le nuove tecniche genetiche, Ngs, che consentono di valutare la qualità genetica dell’embrione e con la possibilità di accedere alla fecondazione eterologa anche in Italia , infatti, aumentano le percentuali di successo e diminuiscono i rischi per la donna. A spiegarne tutti i passaggi è il dr Ermanno Greco, andrologo e ginecologo, Direttore scientifico del Centro di Medicina della Riproduzione dell’European Hospital di Roma vincitore del prestigioso premio FORWARD(Finox Offers Research Work Award in Reproductive Development)proprio per la ricerca sugli embrioni geneticamente malati.Le nuove tecniche di diagnosi genetica degli embrioni ed un miglioramento delle qualità del tessuto uterino, l'endometrio, consentono di ottenere il 70% di gravidanza trasferendo in utero anche un solo embrione allo stadio di blastocisti. In realtà l’80% delle coppie rimane in gravidanza fin dal primo tentativo.Le tecniche tradizionali di fecondazione assisita (FIVET,ICSI,IMSI) presentano, come evidenziato dai dati riportati nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale, ancora basse percentuali di successo.Il parametro più indicativo per valutare l’efficacia delle tecniche di fecondazione in vitro è la percentuale di bambini nati che in Italia,secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità non supera il 17%. in confronto al 25/30% della media europea.E’ la domanda che molte coppie si pongono dopo un fallimento,pur avendo trasferito embrioni di ottima qualità. Negli ultimi anni diversi studi scientifici hanno chiarito che la capacità degli embrioni di annidarsi nell’utero non dipende infatti dalla loro qualità morfologica parametro solitamente utilizzato per decidere quali embrioni trasferire ma piuttosto da due fattori critici: per il 70% dalla loro normalità genetica e per il 30% dalla capacità del tessuto all’interno dell’utero, detto endometrio, di produrre alcune molecole essenziali per l’impianto.Grazie a queste ricerche si è potuto scoprire che anche nelle pazienti giovani(età<36 anni) solo il 50-60% degli embrioni a livello di blastocisti è sano geneticamente, presenta cioè un corretto numero di cromosomi ed è quindi in regola per potersi impiantare.Tale caratteristica è indipendentemente dalla qualità morfologica degli stessi e dallo stato genetico dei genitori. Si è anche constatato che l’aumento delle anomalie genetiche embrionarie dipende nell’80% dei casi da alterazioni della cellula uovo e solo nel 20% dei casi da alterazioni a livello degli spermatozoi, che avvengono soprattutto quando il loro numero è estremamente basso.Le alterazioni ovocitarie si fanno tanto più frequenti con l’aumentare dell’età materna ed in particolare sopra i 36/37 anni.Da qui due consigli importanti :il primo è di non perdere troppo tempo e secondo, se non si ha ancora un progetto riproduttivo, crioconservare gli ovociti soprattutto prima dei 35-36 anni.Se vogliamo però dare ad una coppia le massime possibilità di successo con la fecondazione in vitro dobbiamo agire su entrambe le componenti,embrione ed endometrio.Le conseguenze cliniche sono molteplici. Innanzitutto i ripetuti fallimenti della fecondazione in vitro, poi l'aborto spontaneo e l'aborto terapeutico per patologie cromosomiche fetali accertate mediante diagnosi genetica prenatale, come villo centesi , amniocentesi o NIPTossiam attraverso un semplice prelievo di sangue materno in genere dopo la 10 settimana.L’articolo 14,comma 5,legge 40/2004, consente a tutte le coppie che si sottopongono alla Procreazione medicalmente assistita, come FIVET,ICSI,IMSI, il diritto di conoscere lo stato di salute dei propri embrioni prima che questi vengano trasferiti all’interno dell’utero materno.La recente tecnica di analisi cromosomica mediante NGS (next generation sequencing) consente di valutare, a differenza delle precedenti (PCR,aCGH), non solo tutti i cromosomi dell’embrione ma anche il DNA mitocondriale, la centrale energetica che ha un ruolo fondamentale nello sviluppo embrionario e poi fetale. La diagnosi preimpianto viene effettuata a livello di blastocisti (embrioni in V giornata di sviluppo) prelevando 5/10 cellule dal trofoectoderma ossia da quel tessuto che darà origine alla placenta perché geneticamente identiche(98%) a quelle embrionarie. E’ come fare praticamente una villocentesi a livello embrionario. Questo tipo di biopsia non essendo fatta direttamente sull’embrione come si faceva una volta non ha nessuno impatto negativo sull’impianto dello stesso.Frutto della nostra ricerca e pubblicato sulla prestigiosissima rivista New England Journal of Medicine è quello di aver scoperto che anche embrioni parzialmente malati, cosiddetti a mosaico sono in grado di impiantarsi e di dare origine a bambini sani grazie ad una sorta di meccanismo di autocorrezione che la natura mette in atto. Questa scoperta è importantissima non solo dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista etico in quanto nei paesi dove era consentito questi embrioni venivano solitamente distrutti.Molti studi scientifici internazionali evidenziano che, a prescindere dall’età della donna, il trasferimento di un'unica blastocisti geneticamente sana consente di ottenere circa il 70 % di successo con una percentuale di aborto del solo 10%.Le percentuali di errore della tecnica è inferiore all’1%.Ciò ha anche permesso di ridurre drasticamente il numero di gravidanze multiple che sono sempre un rischio per la salute della donna e del feto.I pazienti per i quali è indicata questa tecnica pazienti giovani, nei quali si deve effettuare un embrio transfer singolo, ottimizzando le percentuali di impianto e azzerando quasi le possibilità di gravidanze multiple, 4%. Poi per i pazienti con età materna oltre i 36 anni compiuti o per quelli con abortività ripetuta, almeno due/ tre volte. Possono utilizzare questa tecnica, confidando in buone possibilità di risultato, anche i pazienti che hanno avuto ripetuti insuccessi, almeno tre tentativi o più di dieci embrioni trasferiti, e i pazienti portatori di malattie genetiche come ad esempio traslocazioni,inversioni, l’anemia mediterranea, la fibrosi cistica, l’emofilia, distrofia muscolare, l’X fragile ma generalmente tutte quelle malattie genetiche in cui la sequenza genetica è conosciuta.La diagnosi genetica preimpianto può essere effettuata sia su embrioni freschi sia su embrioni congelati già prodotti in precedenti cicli di PMA. I vantaggi della tecnica di diagnosi preimpianto sono sia di tipo terapeutico con una riduzione importante dei di fallimenti , sia di tipo preventivo con la riduzione del rischio di abortività spontanea o terapeutico e . Le percentuali di impianto embrionario risultano essere del 58% rispetto al 15% di della tecnica classica mentre quelle di gravidanza clinica del 69% rispetto al 30-40%.Una volta che noi abbiamo embrioni sani dobbiamo migliorare la qualità del “terreno”in cui andiamo ad impiantarli,questo terreno si chiama endometrio ed è il tessuto che riveste l’utero, quello sul quale viene depositato l’embrione con il transfer. Alcuni studi scientifici internazionali hanno evidenziato che nei pazienti con falliti tentativi di impianto se si effettua un particolare“graffio” sull’utero in maniera del tutto indolore, tramite la tecnica denominata pipelle o scratching, nel ciclo precedente al trasferimento embrionario si ha un notevole aumento delle percentuali di impianto degli stessi e conseguentemente delle percentuali di gravidanza.E’ importante di contro dire che questa tecnica non sembrerebbe essere efficace in chi effettua un primo tentativo. Oggi abbiamo anche a disposizione un test (ERA test )che permette di verificare se il momento in cui vengono trasferiti gli embrioni è quello realmente recettivo. Uno studio condotto su circa 32.000 pazienti ha evidenziato che nel 30% di questi il trasferimento veniva effettuato in un momento in cui l’endometrio non era recettivo.Recentemente è stato messo a punto anche un test genetico in grado di valutare la flora batterica endometriale(Microbioma).Infatti nuove ricerche hanno anche evidenziato che un alterazione della flora batterica endometriale può essere responsabile sia del mancato impianto che di abortività.Sicuramente anche una migliore selezione degli spermatozoi da iniettare all’interno dell’ovocita può contribuire sensibilmente ad aumentare le percentuali di successo. Infatti è scientificamente dimostrato che l’infertilità maschile può generare maggiori anomalie cromosomiche degli embrioni soprattutto a livello dei cromosomi sessuali che possono dar luogo a nascita di bambini malati. In questo si sono rivelate fondamentali due tecniche: la selezione ad iperingrandimento degli spermatozoi (IMSI)e la selezione degli spermatozoi con un DNA integro(MACS).Oggi non è più giustificato che la coppia si rechi all’estero per ricorrere alla fecondazione in vitro eterologa, maschile o femminile o per congelare embrioni.Abbiamo presentato recentemente all’ultimo congresso della Società Europea della Riproduzione Umana le nostre percentuali di successo nei programmi di ovodonazione dopo circa 400 casi effettuati .Esse sono del tutto simili a quelle degli altri paesi, circa il 60% di gravidanza clinica con il 50% di bambino in braccio. Nuovi test genetici (genescreen) permettono un più completo matching genetico tra donatrice e ricevente. Inoltre la possibilità di effettuare un test di screening sulla salute del feto con un semplice prelievo di sangue alla madre alla decima settimana di gravidanza(NIPT) consente ancora di più quel percorso che noi chiamiamo gravidanza sicura ed informata.Certo, esiste infatti la possibilità del social freezing per tutte quelle donne che non hanno ancora una progettualità riproduttiva ma intendono conservare intatte le loro future possibilità riproduttive grazie al congelamento ovocitario mediante tecnica di vitrificazione. Questa ultima tecnica risulta fondamentale anche per tulle le pazienti oncologiche che dopo aver sconfitto malattie gravissime vogliono mantenere intatta la loro qualità di vita, in particolare quella riproduttiva (oncofertilità).Per tutte quelle pazienti che inoltre hanno il timore che una stimolazione ormonale possa far insorgere una patologia neoplastica sono a disposizione sia nuovi test genetici in grado di valutare tale predisposizione o addirittura la loro presenza in atto mediante un semplice paptest ; inoltre molteplici tipi di stimolazioni permettono di personalizzare i trattamenti secondo le caratteristiche di ciascuno riducendo così al minimo iol rischio complicazioni cliniche prima molto più frequenti.