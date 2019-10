Fast Private Jet con un nuovo Citation M2 ed espansione a New York

ha deciso di investire nello sviluppo e gestione commerciale di nuovi aerei al fine di offrire in esclusiva per i suoi clienti il, che potrà essere noleggiato per i trasferimenti in jet privato. Continua quindi la crescita dell’azienda, considerata ormai una delle realtà migliori in Italia attive nella business aviation e con le giuste caratteristiche per potersi espandere ancora.A settembre la Fast Private Jet s.r.l. ha deciso di espandersi anche negli Stati Uniti con l’apertura della nuova società Fast Private Jet Corp. negli U.S.A. con uffici in 1140 Avenue of the Americas, 9th floor New York. “Un investimento nel mercato più importante al mondo per la business aviation dedicato ai nostri clienti d’oltreoceano” dichiara Mauro De Rosa C.E.O., “Avendo molti clienti americani che in estate volano in Europa utilizzando il jet privato” prosegue Bryan Belliccini C.O.O., “abbiamo ritenuto di primaria importanza esse presenti negli Stati Uniti al fine di poter soddisfare tutte le loro esigenze in real time per i voli in America attraverso un efficiente customer care 24/7”.Per quanto riguarda il Citation M2, si tratta di un velivolo realizzato dall’azienda americanae proposto come perfetto successore del modello Citation Mustang e Citation CJ1, che ha fatto la storia degli spostamenti con jet privato e che continua ad essere richiesto all’interno di questo settore di mercato.Il Citation M2 è un velivolo di ultima generazione, proposto dall’azienda a coloro che desiderano il meglio. Può ospitare fino ad un massimo di cinque persone più due piloti, è dotato di toilette privata ed è in grado di viaggiare ad una velocità di ben 404 nodi.Rispetto al modello suo predecessore, questo velivolo si presenta con uned accattivante e garantisce anche delle prestazioni di volo migliori, che non riguardano solo la velocità massima raggiungibile, ma in generale la qualità del viaggio. I due piloti incaricati del trasferimento potranno invece sfruttare a loro vantaggio la strumentazione di ultima generazione, la quale renderà ancoraspostarsi in jet privato., perfetto dunque per raggiungere tutte le principali destinazioni europee. Sia d’estate che d’inverno sono disponibili numerose tratte: tra le più frequenti, ovviamente, quelle con partenza da Milano e da Roma, da Ginevra a Parigi e da Nizza a Monaco.Con l’esclusiva commerciale del Citation M2, Fast Private Jet è riuscita ad arricchire la sua flotta per soddisfare le richieste anche dei clienti più esigenti e che vogliono volare solo con il meglio. Noleggiare un jet privato non significa soloe giungere a destinazione con meno preoccupazioni, ma soprattutto viaggiare con stile in un contesto esclusivo, con un servizio curato fin nei minimi dettagli.Scegliere il nuovo velivolo aggiunto alla flotta significa trasformare il proprio volo in un, con un jet privato di ultima generazione e rivolto a coloro che puntano al meglio e che non hanno intenzione di accontentarsi. Fast Private Jet è un’azienda con un team che vanta esperienza ventennale nella business aviation e che mette a disposizione dei clienti la professionalità e le competenze di tutti i dipartimenti aziendali, da quello di servizio ai clienti a quello di information technology. Rivolgendosi a questa società ciascun cliente potrà trovare il velivolo perfetto per le proprie esigenze, con la certezza di ottenere la soluzione migliore tra quelle disponibili nelmesso a disposizione. La Fast Private Jet offre un’opportunità in più per viaggiare con i migliori aeromobili disponibili sul mercato Europeo.Ci si può rivolgere a quest’azienda per organizzare un viaggio di lusso, leisure o business: Fast Private Jet si occuperà di tutto, dalla ricerca del miglior velivolo airichiesti dal cliente. La società collabora solo con partner che hanno ottenuto il massimo livello di C.O.A., acronimo di Certificato Operatore Aeronautico.Fast Private Jet gestisce con cura il suo network di operatori ed aggiunge nuove compagnie aeree executive solo quando essi dimostrano di rispettaree sicurezza del servizio. Al cliente viene comunque data la possibilità di chiedere i documenti degli operatori prima di noleggiare il jet privato, così da controllare personalmente ogni dettaglio: la sicurezza prima di tutto.Oltre al noleggio di un aereo, i clienti potranno usufruire anche diper organizzare il viaggio fino all’arrivo a destinazione e per sfruttare tutti i servizi messi a disposizione dell’azienda. Per qualsiasi necessità ci si può rivolgere al supporto specializzato disponibile ventiquattro ore su ventiquattro e pronto a garantire ai clienti il supporto premium che meritano.