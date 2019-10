Farmacia Loreto: storia di un successo

Con un fatturato in continuo incremento e oltre un milione di visitatori ogni mese, Farmacia Loreto rappresenta una vera e propria conferma del continuo successo che sta riscuotendo il settore dell’e-pharmacy, ovvero del commercio elettronico dedicato esclusivamente ai prodotti farmaceutici, alla parafarmacia e alla cosmesi.

Stando alle ricerche effettuate nel corso degli ultimi due anni, l’e-commerce dei farmaci rappresenta un’importante occasione di investimento per le società commerciali che operano in questo settore e, per quanto attualmente si riferisca solo ad una parte dei fatturati globali, è destinato ad un sicuro e notevole sviluppo.

Il sito della farmacia Loreto offre attualmente ai propri visitatori una gamma completa di prodotti farmaceutici senza obbligo di prescrizione, oltre a integratori alimentari, cosmetici, articoli sanitari e parafarmaceutici, dispositivi medici, farmaci omeopatici, prodotti di veterinaria e di erboristeria, alimenti senza glutine e articoli per l’infanzia.

Attraverso il portale di e-commerce, Farmacia Loreto Gallo intende proporre ai propri utenti sia un efficiente e rapido servizio di vendita online, sia una serie di informazioni e aggiornamenti relativi ai servizi offerti dal negozio tradizionale di farmacia a cui l’e-shop è legato.

Farmacia Loreto: le ragioni del successo

Negli ultimi due anni, il settore e-commerce per i prodotti farmaceutici, i sanitari e la cosmesi ha registrato un trend costantemente positivo che ha visto come protagoniste assolute le farmacie online più note e visitate in Italia. Farmacia Loreto, con oltre 20 milioni di fatturato all’anno, risulta essere tra le prime in Italia, insieme Farmaè.it e AmicaFarmacia.com.

Con una solida esperienza di farmacia tradizionale alle spalle, nel corso del tempo la farmacia Loreto è stata in grado di evolversi verso il settore digitale, trasmettendo la massima affidabilità e professionalità, al fine di soddisfare ampiamente ogni richiesta. Oggi, la piattaforma di e-pharmacy della Farmacia Loreto Gallo è una delle più frequentate anche grazie alle doti di accessibilità e sicurezza del portale e alla presenza di un servizio di assistenza clienti qualificato.

Parte del Gruppo Farmacie Italiane e del Fondo F2I per le Infrastrutture Strategiche, Farmacia Loreto Gallo propone ai propri clienti online un assortimento di oltre 170 mila prodotti che vengono recapitati entro 24 ore, offrendo un sistema di pagamento semplice e sicuro e un servizio di spedizione rapido ed efficiente. Il tutto con l’ulteriore possibilità di ricevere l’ordine direttamente all’indirizzo desiderato o di ritirarlo presso uno dei numerosi punti di ritiro, situati in diverse regioni italiane.

Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici

Uno dei punti di forza dell’e-shop della Farmacia Loreto Gallo è il vastissimo assortimento di prodotti che il portale è in grado di offrire, sempre con la garanzia dell’alta qualità e spesso proposti a prezzi competitivi. Oltre ai tradizionali farmaci da banco, che non necessitano di prescrizione medica, la farmacia propone una vasta scelta di farmaci omeopatici, erboristeria, fitoterapia e veterinaria, presidi medici e sanitari, articoli per le mamme e per l’infanzia.

Una particolarità emersa dalle ricerche riguardanti gli e-commerce farmaceutici è l’elevata percentuale di vendite riferita ai cosmetici, ai prodotti di bellezza in genere e agli integratori alimentari. Si tratta di settori merceologici che, sebbene nelle farmacie tradizionali non riscuotano mai un grande successo, al contrario, negli store online rientrano tra i preferiti, probabilmente a causa del ricco assortimento, dei prezzi vantaggiosi e della possibilità di riceverli al proprio recapito rapidamente e con la massima riservatezza.

Consapevole di questa preferenza, per soddisfare le richieste dei clienti, la Farmacia Loreto Gallo offre una gamma ampia e completa di integratori alimentari per il benessere e per lo sport, alimenti senza glutine e prodotti alimentari dietetici in genere, selezionati tra i migliori marchi di riferimento e garantiti per la qualità e l’affidabilità.

