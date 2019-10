FantaMaster: oltre il fantacalcio!

Ultimo aggiornamento: 12:15

Dopo il calcio, il fantacalcio è da sempre una delle più grandi passioni degli italiani.L’esercito deiche ogni anno si sfidano a colpi di bonus e malus ogni domenica.Rispetto a quando questo coinvolgente gioco fu inventato negli anni 90, le regole sono state praticamente stravolte e adattate ai tempi moderni.Difatti, oggi come oggi, sono pochissimi gli appassionati che giocano al fantacalcio secondo il regolamento originale.La maggior parte di loro preferisce personalizzare le regole del gioco a proprio piacimento, aggiungendo ogni anno quel qualcosa in più che possa stimolare la competizione all’interno della Lega e lo spirito goliardico del gioco.In tal senso, una piattaforma di gioco che ha portato una notevole ventata di novità ed innovazione è: un’applicazione mobile che ha ottenuto in pochi anni circae che è stata scelta come piattaforma di riferimento da più diMa cos’ha di speciale questa applicazione che le ha consentito di raggiungere questi numeri?Il punto di forza maggiore di questa applicazione è senza dubbio la possibilità di gestiresenza essere obbligati a scaricare diverse applicazioni sul proprio smartphone o a dover fare la spola tra un sito web e un’app.In più, oltre a mettere a disposizione dei propri utenti ledi diverse fonti, offre anche funzionalità innovative ed esclusive come leo il(un algoritmo avanzato che suggerisce al fantallenatore quali sono i giocatori della propria rosa più consigliati per una determinata giornata di Serie A).A completamento, tra i fattori chiave di successo di questo progetto, c’è senza dubbio un team preparato, sempre disponibile a fornire i migliori consigli di fantacalcio o a dare supporto agli utenti in caso di difficoltà nell’impostazione della propria lega di fantacalcio.Il connubio tra innovazione e tradizione sembra perfettamente riuscito cone i feedback da parte degli appassionati di fantacalcio sembrano confermarlo.Adesso non rimane che capire quali saranno le prossime novità che saranno introdotte all’interno dell’applicazione FantaMaster per migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti per i quali, questo gioco, rappresenta la cosa più importante tra le cose meno importanti della vita.