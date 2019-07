Fano, Pesaro e Urbino: la meraviglia è con Leonardo e Raffaello

Visitare Fano, Pesaro e Urbino è sempre una bella scoperta, ma è ancora più speciale in questi mesi grazie alle “”. Tre esposizioni dislocate una per città: a Fano “Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato. Alla ricerca dell'armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico”, a Pesaro “Agostino Iacurci. Tracing Vitruvio. Viaggio onirico tra le pagine del De Architectura” e ad Urbino “Da Raffaello. Raffaellino del Colle”. I tre appuntamenti raccontano le storie di questi grandi artisti del Rinascimento in connessione con il territorio, con modi differenti tra loro ma di grande meraviglia. Sono visitabili fino al 13 ottobre con un biglietto unico. Motivo in più per mettere subito in agenda queste mostre e vivere l’esperienza immersiva con Leonardo e Raffaello.