Estate 2020 a Ponza

Ponza è un’isola tutta da scoprire, ricca di patrimoni storici e naturalistici affascinanti, talmente belli da togliere il fiato. Le antiche dominazioni greche e romane hanno lasciato testimonianze indelebili, da visitare attraversodi rara bellezza.Fra le strutture antiche vi sono ville imperiali,, grotte artificiali, cisterne e molto altro. Una visita al centro storico porta alla scoperta del Borgo di Santa Maria, vivace e pittoresco con il suo delizioso porticciolo e le case colorate.Gli edifici storici e gli innumerevoliche salgono verso la zona alta dell’abitato rendono il cuore di Ponza particolarmente suggestivo. Dopo la visita al centro si possono ammirare gliche la costa orientale propone dagli sul mare, dove la visione è davvero mozzafiato!Oltre che a piedi, è possibile visitare l’isola in bici o in motorino, ma per raggiungere la zona selvaggia dell’isola un’ottima idea è affittare uno dei tanti menhari che si trovano facilmente a Ponza.Così è possibile apprezzare al meglio la flora e la fauna di questa incantevole isola situata nel cuore del Tirreno. Una meta escursionistica imperdibile è indubbiamente il, dalla cui altezza si può spaziare lo sguardo sulla meraviglia circostante.Inoltre, è possibile noleggiare imbarcazioni facili da guidare, per i quali non occorre la patente nautica, e raggiungere le, oppure visitare alcune delle spiagge o calette più belle dell’isola dove a piedi non si può arrivare.Ponza è nota per i fondali trasparenti e ricchi di vita marina, attrazione unica per gli amanti delle immersioni. Inoltre, con i tesori che si trovano sul fondo del mare, l’isola è meta indiscussa degli appassionati di snorkeling.Movida e vita notturnaDurante l’estate il divertimento a Ponza è assicurato e non mancano le occasioni e i locali dove trascorrere bellissime serate, da prolungare anche fino all’alba. L’ora dell’sono appuntamenti immancabili dopo aver trascorso una giornata tra sole e mare.Tanti i locali fra cui scegliere come il Blue Moon ristorante cocktail bar , una location esclusiva dove non mancano eleganza e cortesia, e anche intrattenimento.Numerosi sono anche i, ideali per immergersi in un’atmosfera romantica, ideali per divertirsi tra ottimi cocktail e tanta buona musica. A Ponza non mancano certo i divertimenti e le occasioni mondane per conoscere tanta bella gente e vivere un’estate da sogno!