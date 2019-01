Ultimo aggiornamento: 17:19

Storica enoteca romana aperta nella veste attuale nel 1977 ma già sede sin dai primi anni del 900 di una bottega di Vini e Olii. Ha dato l’avvio a Roma del fenomeno dei dei Wine-bar offrendo specialità gastronomiche e una selezioni di vini vastissima (attualmente 1500). Il locale lungo e stretto da cui prende il nome CUL DE SAC, ha una sequenza di panche in legno sovrastate da reti di pescatore che rendono l’ambientazione del locale simile ai vagoni dei treni degli anni 60. Tante le specialità gastronomiche, rigorosamente di produzione propria, tra cui il particolarissimo “ Topik “ (fagottino di pesci e patate farcito con uva passa e pinoli), il Babaghamush (purea di melanzane con sesamo) o piatti tipici della tradizione romana quali coda alla vaccinara, involtini e trippa alla romana. Inoltre nel periodo invernale zuppe di cipolle e lenticchie, brandade di baccalà, i patè fatti in casa e le eccellenti lasagne.Ricercate poi, le selezioni di salumi e formaggi tipici provenienti da varie zone d’Italia.Servizio veloce ed efficiente ed i camerieri sanno essere di valido aiuto nella per una scelta oculata dei vini da accompagnare ai cibi. Per non rinunciare al piacere di stare all’aperto, infine, i tavoli sono riscaldati.Anche servizio catering.Aperti no stop 12 – 0,30RecapitiPiazza Pasquino 73 ( Piazza Navona)Tel 06 68801094