Energia pulita e città green, Nazione Verde tocca il futuro

Il futuro dietro l’angolo: bonus, rifare il look ai centri urbani, ecosostenibilità e recuperare spazi. Tutti concetti di cui molti si riempiono la bocca, ma che realtà come Nazione Verde portano già avanti con successo. Nazione Verde è il general contractor italiano che immagina, studia, progetta e realizza soluzioni in linee architettoniche, ingegneristiche ed energetiche sostenibili e pronte alle sfide offerte dal futuro. Fondata nel 2017, è diventata rapidamente un player di riferimento per l’intero territorio nazionale nell’attuazione delle incentivazioni Eco e Sisma Bonus 110 introdotte dal “Decreto Rilancio”. Dunque, nuove frontiere ma che dovrebbero essere il presente per tutti. E forte dell’esperienza accumulata e del consolidato know how, oggi l’azienda si propone come general contractor in grado di prendere in carico un progetto dall’ideazione alla realizzazione finale, avendo come obiettivi chiave la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica. Un’azienda agile e “visionaria” nell’accezione più florida del termine e che soprattutto è al servizio di committenti pubblici e privati, ma in particolare del Pianeta. La sede è a Roma, si lavora molto nel Lazio, ma la fama di Nazione Verde è oggi forte in tutta Italia. Il know how multidisciplinare dato dall’esperienza decennale del team nei campi più disparati è alla base del successo, di una vigorosa voglia di ripartire dell’ecosostenibile. E Nazione Verde assiste in ogni passo: dalla progettazione agli aspetti fiscali, sino a quelli assicurativi. Infatti le competenze consentono di ottenere risultati in linea con le aspettative, una credibilità dunque acquista sul campo.

ECOBONUS

Nessun problema per il cliente, che si ritroverà tutto in un pacchetto da affidare per ottenere un grande progetto: dai primi sopralluoghi e dalla valutazione dello stato degli immobili, sino alla firma del contratto preliminare di appalto e della cessione del credito di imposta. E anche la verifica delle regolarità urbanistiche e di eventuali vincoli, dalla scelta degli interventi, al computo metrico, alla stima economica e alla firma del contratto definitivo. Il committente, una volta essere passato dalla parte di Nazione Verde, non dovrà fare altro che attendere i tempi tecnici. Così Nazione Verde si prende cura del cliente che decide di affidare il proprio immobile ai professionisti dell’azienda, un customer care alla base del successo riscosso e che riceve feedback assolutamente positivi.

SERVIZI PER CONDOMINI

Anche in questo caso Nazione Verde si promuove come General Contractor, individuato dal committente finale, per ottimizzare tutti i processi di costruzione. L’obiettivo che porta all’individuazione del General Contractor è semplice ed intuibile, e mira all’ottimizzazione dei tempi e del costo economico, nonché alla diversificazione delle responsabilità, tecniche e giuridiche, da parte del committente. Nazione Verde funge da coordinatore di tutte le professionalità che interverranno nel processo di costruzione e ne sosterrà i costi finanziari. Accompagnerà il Condominio in tutte le fasi in particolare fornirà: Assistenza Legale per la stesura delle Delibere Assembleari, per la redazione dei contratti preliminare e definitivo di Affidamento dei lavori; Assistenza Fiscale per la cessione del credito di imposta e la raccolta delle deleghe ad operare sul cassetto fiscale da parte dei singoli condomini; Contrattualizzazione, assistenza tecnica e supervisione dei Progettisti incaricati e di tutte le figure tecniche individuate per l’analisi energetica (APE ante e post-operam) e per la sicurezza. E ancora: emissione delle Polizze CAR a favore del Condominio e delle Polizze a favore degli Asseveratori e Certificatori previsti dalla normativa; Contrattualizzazione dell’impresa che eseguirà le opere e relativa vigilanza tecnica; Assistenza Fiscale per il Visto di conformità sui crediti di imposta ceduti in pagamento dal Condominio. Un “pacchetto chiavi in mano” per garantire al committente sempre il massimo della professionalità.

L’ENERGIA PULITA

Nazione Verde sta cercando in tutta Italia terreni idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. La produzione di energia elettrica “pulita” da impianti fotovoltaici sta subendo un’importante accelerazione a causa della crescente sensibilità ambientale a livello planetario connessa alle esigenze di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas serra, obiettivi fondamentali del Protocollo di Kyoto. In particolare in questa fase di crisi energetica, le idee di Nazione Verde si sono confermate come “profetiche” e forse avanti della famigerata cresta dell’onda. In questo ambito, la realizzazione di un impianto fotovoltaico rappresenta una soluzione adatta a rispondere agli attuali problemi ambientali in quanto consente di conseguire molti vantaggi: una produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti; il risparmio di combustibili da fonti fossili e nessun inquinamento acustico.

CITTA' GREEN

Progettare intorno alle risorse naturali esistenti, scegliendo di costruire senza intaccare gli ecosistemi; prediligere spazi già edificati e migliorarli in termini di capacità anziché costruire ex novo e togliere spazio alle aree naturali; avere come obiettivo il mantenimento di un tessuto sociale ed economico misto, prevedendo dunque spazi e attività mirate a target diversi; progettare spazi capaci di valorizzare la socialità, la vivibilità e la connessione tra le persone. Questi i quattro punti salienti che Nazione Verde intende perseguire per portare avanti il progetto.

OBIETTIVI E PARTNER

Come detto Nazione Verde si propone come General Contractor a condomini e privati. Un unico interlocutore in grado di organizzare le varie e complesse fasi del processo. Un Team formato da tecnici, legali, operatori finanziari, fiscalisti ed esperti delle assicurazioni necessario per accedere ad un’agevolazione che richiede un approccio multidisciplinare. Nazione Verde ha mappato l’intero processo e le singole attività, ha selezionato le figure professionali chiave ed i fornitori tecnologicamente all’avanguardia, come solo un consolidato know how può fare. In ultimo le diverse partnership con Istituti di credito ed assicurativi permettono a Nazione Verde di scendere in campo al fianco di condomini e privati per offrire un servizio “chiavi in mano” a costo zero, senza alcuna anticipazione finanziaria da parte del committente.

L’IMPEGNO SOCIALE

Con Villa Maraini, Nazione Verde ha già portato avanti un progetto non solo sotto l’aspetto di restyling ma anche importantissimo sotto l’aspetto sociale. Una volta “rivisti” in funzione green i locali di Monterverde, Nazione Verde, con i corsi della Regione Lazio, ha anche rimesso gli utenti in cura nei vari servizi di recupero di Villa Maraini-CRI nel mercato del lavoro, assumendoli e partecipando in maniera dunque molto attiva per la ripresa di corpo e psiche dei soggetti inseriti nel percorso. Una collaborazione con il progetto che insiste nella Capitale che quindi è andato molto oltre rispetto a quella che è una collaborazione professionale. Segno anche di quanto Nazione Verde sappia guardare avanti ma anche ai più fragili.