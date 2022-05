Endometriosi, una patologia molto diffusa ma ancora poco conosciuta

In Italia circa 3 milioni di donne, il 10%-15% in età fertile e il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire, soffrono di endometriosi mostrando effetti gravi che possono causare anche infertilità. Si tratta di una patologia molto diffusa, più di quanto si creda, che stiamo imparando a conoscere anche grazie ai passi avanti fatti dalla medicina, ma il percorso è ancora lungo.

La diagnosi arriva con molto ritardo e prima di comprendere che si tratta di endometriosi possono trascorrere anche 8 anni dalla comparsa dei primi sintomi. In genere assistiamo a un picco tra i 25 e i 35 anni ma la patologia può colpire anche donne più piccole.

Le cause dell’endometriosi

Una delle teorie più accreditate quando si parla delle cause dell'endometriosi riguarda il passaggio tramite le contrazioni uterine, tipiche durante il ciclo mestruale, di frammenti di endometrio dall’utero nelle tube e poi nell’addome. Questi frammenti di impiantano sul peritoneo e sulla superficie degli organi pelvici, e molto raramente anche su diaframma, fegato, polmone e pleura.

Questo spiegherebbe anche perché di solito la patologia si manifesta in concomitanza di altre malattie, rendendo difficile la sua diagnosi.

Una volta che si manifesta la patologia si viene a creare uno stato infiammatorio cronico importante che determina una sintomatologia che spazia dal dolore all’infertilità.

Perché si parla di malattia invalidante?

L’endometriosi è considerata una malattia invalidante in quanto indebolisce la persona e comporta numerose conseguenze che rendono difficili anche le azioni quotidiane più semplici. Per prima cosa, le donne che ne soffrono avvertono dolore mestruale, cronico o persistente, che si aggrava durante il periodo mestruale. In alcuni casi si manifesta anche astenia e ipertermia, con fenomeni depressivi. Inoltre può causare anche mal di testa e stanchezza fisica cronica.

Il dolore è una costante che accompagna la donna anche durante i rapporti sessuali, la defecazione e durante la minzione, con la comparsa di sangue nelle urine o nelle feci.

Si tratta dunque di una patologia che può compromettere la routine quotidiana con ripercussioni molto gravi.

Gli stadi della patologia

In base alla gravità e all'estensione della patologia possiamo definire quattro fasi, secondo la classificazione proposta dall’American Society for Reproductive Medicine (ASRM). Questa organizzazione si dedica al progresso della scienza e della pratica della medicina riproduttiva. Lo stadio della patologia determina anche il trattamento e la terapia.

Le fasi dell’endometriosi sono:

Stadio 1: endometriosi minima , così definita in quanto la sua estensione è minima e si caratterizza per la presenza di pochi millimetri di tessuto endometriale fuori dall’utero, posizionati sulla superficie dei tessuti;

, così definita in quanto la sua estensione è minima e si caratterizza per la presenza di pochi millimetri di tessuto endometriale fuori dall’utero, posizionati sulla superficie dei tessuti; Stadio 2: endometriosi lieve , presenta un maggior numero di lesioni superiore e più profonde rispetto allo stadio 1;

, presenta un maggior numero di lesioni superiore e più profonde rispetto allo stadio 1; Stadio 3: endometriosi moderata , con la presenza di cisti ovariche mono o bilaterali e tessuto aderenziale e/o cicatriziale tra gli organi pelvici;

, con la presenza di cisti ovariche mono o bilaterali e tessuto aderenziale e/o cicatriziale tra gli organi pelvici; Stadio 4: endometriosi grave, con impianti profondi e la presenza di cisti voluminose su una o su entrambe le ovaie.

La terapia

Quando l’endometriosi non presenta sintomi, se non si è alla ricerca di figli e i controlli mostrano un quadro clinico stabile potrebbe essere sufficiente mantenere una semplice condotta con controlli periodici. Ma tutto dipende dalla condizione di salute della donna e solo tramite una serie di esami accurati è possibile capire se questa è la soluzione giusta.

Per curare l’endometriosi è possibile affidarsi a trattamenti diversi in base ai sintomi e allo stadio: si può andare dal semplice controllo clinico, alle cure farmacologiche fino al trattamento chirurgico.

Solitamente, in caso di sintomi che si manifestano, come il dolore mestruale, è possibile sottoporsi alla terapia per mezzo di farmaci, necessari anche per limitare le recidive. Queste terapie non risolvono la malattia ma sono utili per tenere sotto controllo i sintomi.

La chirurgia si rende necessaria nei casi in cui non esistono altre alternative. Questa soluzione, oltre a essere quella più invasiva, è anche quella che porta maggiori effetti collaterali alla paziente. Ad esempio, potrebbe portare a una riduzione del potenziale riproduttivo per via della riduzione della riserva ovarica causata dall’asportazione del tessuto endometriosico che, in molti casi, comporta una lesione dei tessuti sani.

Non esiste una terapia giusta per tutte le donne ma solo un medico specialista può individuare gli esami più opportuni da fare per una corretta gestione e risoluzione della patologia.