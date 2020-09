Elementi – Bottega di Design, in Prati a Roma l’amore per l’arredamento e la progettazione hanno trovato casa

Elementi è un’attività di progettazione e rivendita di mobili eappena nata nel cuore del quartiere Prati a Roma. I punti di forza di questo progetto sono il design originale e laQuest’ultima in particolare è la vera indole di Elementi che nasce dal sogno tutto al femminile di due sorelle, Eleonora e Beatrice, quello di rilevare una lunga tradizione di famiglia nel settore dell’artigianato, dell’e dellaElementi vuole rivoluzionare il modo di concepire la progettazione di mobili per la casa secondo due importanti variabili:- La Collezione 2020 Sono otto iche compongono la linea originale esposta all’interno dello showroom in via Pompeo Magno 90 , insieme ad una ricercata selezione di complementi d’arredo provenienti da realtà artigianali differenti.Per realizzare questi pezzi le professioniste di Elementi hanno dedicato le proprie competenze allo studio delle tecniche di lavorazione di ciascun artigiano e delle materie prime protagoniste delle nostre linee di design.- La Progettazione su misura Elementi realizza mobili di design progettati pensando e studiando lo spazio e incontrando lo stile di ognuno, dalla zona living alla cucina e al bagno, compresa la zona notte.Oppure se un cliente viene conquistato da uno dei pezzi della la collezione Elementi gli dà la possibilità di ordinarlo adattandolo ad ogni esigenza di misure e combinazione di materiali.Professionalità, creatività ed esperienza sono le caratteristiche che appassionano ogni giorno chi lavora in Elementi per trovare la soluzione ideale.Il design è originale Elementi, ma gli attori della produzione sono gli artigiani del territorio parte integrante del progetto Elementi – Bottega di Design . Lo scopo è valorizzare la, collocando al centro della filiera la rilevanza dell’artigiano, una figura professionale dotata di esperienza e manualità, in grado di trasformare semplici oggetti in forme ricche di storia.Quindi linee diunite alla valorizzazione di mestieri antichi: un rapporto che si basa sul connubio tra esperienza e innovazione.Ogni pezzo d’arredo è composto da tre elementi: il legno, il metallo e il vetro vengono lavorati con la massima responsabilità, sostenibilità e consapevolezza.Dietro ad ogni mobile c’è la convinzione che un risultato originale derivi sempre da un’idea semplice, ma allo stesso tempo in grado di riempire una stanza con linee pulite, ma decise. Elementi – Bottega di Design crede che il contributo del singolo sia fondamentale per il risultato, è in questo modo che si può creare un’autentica esperienza collettiva.Ascoltare, capire e raccogliere intuizioni di mondi artigianali diversi è la costante ricerca di questa nuova realtà, che si unisce ad una profonda passione per il Design.Così nasce Elementi – Bottega di Design.