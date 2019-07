Eden: la “Garden Experience” per gli amanti del divertimento e del buon cibo a Roma

Eden è un ampio locale all’aperto che va incontro a tutti gli amanti del divertimento serale capitolino, dall’aperitivo fino ad arrivare alla musica dal vivo

locale all’aperto a Roma.

Ed è il caso di cercarne uno che sia davvero meritevole di una tua visita, perché i weekend – in estate più che mai – diventano estremamente preziosi. Per sfruttarli al meglio, c’è una proposta che non potrai proprio rifiutare: si tratta dell’Eden, un immenso giardino collocato in una delle zone più suggestive della capitale e interamente circondato dal verde, dove il divertimento trova tutta un’altra declinazione.

Qui potrai vivere un favoloso aperitivo al tramonto, oppure farti cullare dalla musica dal vivo, mentre sorseggi il cocktail scambiando quattro chiacchiere con i tuoi amici.

Per questo motivo, conviene andare ad approfondire le mille opportunità che ti concede Eden Roma.



Aperitivo a Roma? All’Eden



Quando cala il sole, il tramonto offre la possibilità di godersi degli scorci fantastici, il tutto senza dimenticarci l’importanza di un accompagnamento gastronomico di livello.

Eden è un lounge bar a Roma che conosce perfettamente l’importanza di questo momento: un momento conviviale, di relax, che migliaia di giovani romani amano vivere soprattutto nel weekend. A tal proposito Eden offre un autentico paradiso terrestre, un immenso spazio verde dove potrete godervi a fondo il vostro aperitivo, non a caso il suo slogan “Garden Experience”.

E ricorda sempre che la presenza del verde aiuta non solo lo spirito, ma anche a combattere la terribile calura romana estiva. Per il resto, Eden ti offre un buffet di qualità assoluta, naturalmente accompagnato da una piacevole musica di sottofondo, necessaria a dare verve alle bollicine nel tuo bicchiere.



Non solo aperitivo, l’Eden è anche un ristorante



Sarebbe un crimine non sfruttare una location del genere anche a cena: un crimine che Eden non ha mai avuto l’intenzione di consumare, visto che offre a tutti la possibilità di approfittare del suo ristorante.

Qui naturalmente conta il luogo, ma anche il cibo, perché ogni cornice appare priva di valore se non racchiude la sostanza. E con la cucina dell’Eden si va sul sicuro, perché si parla di

I clienti sono sempre i benvenuti, perché il ristorante dell’Eden non chiude mai i suoi cancelli, i quali restano spalancati ogni giorno della settimana. E naturalmente non copre soltanto le cene, visto che anche i pranzi all’Eden sono famosi a Roma per la loro qualità. E a proposito di qualità, non potremmo non spendere qualche parola per raccontarti tutte le caratteristiche della cucina di questo lounge bar romano. Una cucina che mixa abilmente lo stile mediterraneo al fusion, creando un’esperienza non solo “Garden”, ma anche “Food”. Un’esperienza che fa rima, non a caso, con eccellenza, e che rende l’Eden il giardino più famoso della Città Eterna.

Infine, non solo pranzi e non solo cene, perché in questo locale si organizzano anche dei fantastici brunch.



L’Eden per organizzare feste private



L’estate è la stagione migliore per festeggiare, perché il tempo è clemente, e perché molti dei nostri amici sono certamente più liberi.

Di conseguenza, se desideri organizzare una festa privata, ecco che l’Eden si propone come una delle migliori location a Roma. Il lounge bar in questione, difatti, consente di prenotare il giardino e poter dar vita ad un qualsiasi evento privato.

Si parte ovviamente dalle feste di compleanno: che si tratti di diciottesimi, o dei 30 anni, poco importa. In secondo luogo, l’Eden è una location perfetta anche per organizzare una festa aziendale: dunque per festeggiare come si conviene la tua società, insieme ai dipendenti. Chiudono il cerchio le immortali feste di laurea, insieme ad altri momenti preziosi ed emozionanti come gli addii al nubilato e al celibato.

Qualsiasi siano le tue intenzioni, ti basta “alzare la cornetta” e prenotare la tua festa all’Eden.



L’Eden: un paradiso… non per caso



Lasciamo da parte i riferimenti biblici e concentriamoci sugli aspetti concreti: l’Eden dimostra di essere un paradiso sceso in terra, e non per caso.

Perché se da una parte il nome chiarisce già gli intenti di questo lounge bar, dall’altra parte serve ovviamente un riscontro concreto. E il locale in questione supera a pieni voti (cum laude) l’esame finale. Sono davvero pochi i luoghi che, a Roma, riescono a competere con la bellezza della struttura in questione. Una struttura che si crogiola come detto sotto le stelle di Ponte Milvio, e che sa come accontentare ogni gusto.

Il giardino è a dir poco sconfinato, puntellato da tavoli e gazebo ed impreziosito da siepi, piante e fiori, per non parlare della bellezza dei vialetti calpestabili che, insieme all’illuminazione soft e dolce del giardino, creano un’atmosfera da favola.



Perché provare l’Eden



Perché, se ami divertirti e farlo in un luogo incantevole, allora difficilmente troverai un lounge bar a Roma migliore di questo. E i motivi che dovrebbero spingerti verso L’Eden non finiscono qui. Ti abbiamo già parlato dell’eccezionale qualità del cibo, e di un ristorante che offre un menù orientato alle tradizioni della cucina mediterranea, ma anche moderno.

Ti abbiamo anche detto della bellezza del suo aperitivo, e della possibilità di divertirti con gli amici fra un cocktail e una nota in sottofondo. La musica dal vivo chiaramente rende più intensa l’esperienza, e questo non devi dimenticarlo. Infine, se stai cercando un lounge bar perfetto per vivere una cenetta romantica, anche in questo caso l’Eden è un’opzione da tenere in forte considerazione. Anche per questa estate la Garden Experience dell’Eden aspetta te.



Infoline: 3331818498

