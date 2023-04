Economia Circolare e scuole prefabbricate tra i punti di forza di Algeco

L'approccio alla sostenibilità di Algeco e gli impegni ESG (Environmental, Social and Governance) sono solo un primo passo verso l'economia circolare. La sostenibilità è al centro dell'attenzione dell'azienda, che si impegna a minimizzare la produzione di CO2, aumentare l'efficienza e le fonti sostenibili, eliminare gli sprechi, facilitare la manutenzione e il riutilizzo e gestire tutti i rifiuti in modo sostenibile.

Algeco ha scelto di adottare un sistema orientato alla sostenibilità ambientale, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e di promuovere l'innovazione nei processi produttivi e nei materiali utilizzati. Il risultato è una gamma di soluzioni modulari altamente efficienti e sostenibili, con un minore carbon footprint rispetto alle costruzioni tradizionali.

Il riutilizzo

Una delle caratteristiche distintive delle soluzioni modulari Algeco è la loro capacità di essere riutilizzate fino a 20 volte nel corso del loro ciclo di vita. Inoltre, le unità sono riciclabili fino al 95%. Terminato il noleggio, tali strutture vengono ricondizionate e inviate a un nuovo cliente. Quando il modulo non è più adatto al suo scopo, Algeco ne identifica un nuovo utilizzo, trasformando ogni unità in materiale necessario alla creazione di nuovi componenti. Dunque, praticamente nulla diventa un rifiuto.

Riducendo al minimo il consumo di risorse e operando nel maggior numero possibile di "cicli", le soluzioni modulari di Algeco hanno un impatto ambientale inferiore rispetto alle costruzioni tradizionali. Ciò è particolarmente importante in un'epoca in cui l'impatto ambientale delle costruzioni è una delle principali preoccupazioni per gli esperti di sostenibilità.

Tante soluzioni

Le soluzioni modulari Algeco sono riutilizzabili, flessibili, riconfigurabili e riciclabili. Queste caratteristiche le rendono in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze e ai cambiamenti demografici per soddisfare le esigenze di adattamento e di cambiamento climatico. Grazie al noleggio, le risorse rimangono sotto il controllo di Algeco per l'intero ciclo di vita, consentendo di gestire in modo innovativo le problematiche ambientali, come il riciclaggio e i rifiuti, per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Le aule

Le “scuole prefabbricate Algeco sono un esempio che fa scuola”. Queste aule possono essere utilizzate per brevi o lunghi periodi, o persino come soluzioni permanenti, offrendo agli studenti ambienti di apprendimento sani, solidi e sicuri. Il design delle aule Algeco è unico e funzionale, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di ogni plesso, garantendo una personalizzazione completa. Grazie alla loro natura modulare, le strutture possono essere implementate in base al numero di alunni o alla necessità di avere nuovi spazi, come aule informatiche, palestre, sale multimediali, biblioteche e aule insegnanti. In questo modo, ogni istituto può avere la soluzione adatta alle sue esigenze, senza dover rinunciare a nulla.

Algeco offre un servizio completo che garantisce la consegna della struttura completa di arredi e attrezzature. Ciò significa che gli studenti possono usufruire di aule completamente attrezzate e pronte all'uso, senza dover preoccuparsi di alcun dettaglio.

L’ambiente

Oltre al comfort e ai servizi offerti, le scuole prefabbricate Algeco sono anche rispettose dell'ambiente. Anche in questo caso le soluzioni modulari sono progettate per ridurre al minimo il consumo di risorse e operare nel maggior numero possibile di "cicli", garantendo un minor impatto ambientale rispetto alle costruzioni tradizionali. Dunque, l’azienda si impegna a garantire che ogni progetto si basi sui principi dell'architettura bioclimatica, sfruttando al meglio la luce e la ventilazione naturali. Le strutture Algeco prevedono anche sistemi di climatizzazione forzata e connessione web, garantendo un ambiente di apprendimento confortevole e tecnologicamente avanzato. Le scuole prefabbricate Algeco sono quindi un'ottima soluzione per gli istituti che cercano una soluzione flessibile, sostenibile e tecnologicamente avanzata. Grazie al loro design unico e funzionale, queste strutture possono essere personalizzate per soddisfare le specifiche esigenze di ogni plesso, garantendo ambienti di apprendimento sani, solidi e sicuri per gli studenti.

Un po’ di storia

Algeco è un'azienda che in Europa ha cambiato il modo di concepire la costruzione di edifici. Fondata nel 1955, è stata una delle prime a introdurre il concetto di costruzione modulare, che è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. Oggi, Algeco è leader nel settore degli edifici modulari in Europa, con un'esperienza riconosciuta in tutto il continente e un parco di più di 100.000 moduli. La forza di Algeco risiede nella sua capacità di fornire soluzioni veloci, intelligenti e modulari, adattandosi alle esigenze dei clienti e alle sfide del mercato. L'azienda si impegna costantemente per soddisfare i bisogni dei suoi clienti e dei propri dipendenti, creando un ambiente di lavoro sicuro, sano e sostenibile. L’azienda si dedica inoltre all'innovazione e alla ricerca di soluzioni sostenibili e a basso impatto ambientale, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità. L'approccio di Algeco è stato riconosciuto come una delle migliori alternative all'architettura tradizionale in Europa, dove lo spazio è spesso limitato e la costruzione di edifici tradizionali può risultare costosa e complicata. La costruzione modulare di Algeco consente di creare spazi abitabili, uffici e strutture in tempi rapidi e a costi contenuti, utilizzando materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia. L’azienda si impegna così a offrire un servizio completo ai propri clienti, fornendo soluzioni personalizzate e una vasta gamma di servizi che comprendono la progettazione, la produzione, il trasporto, l'installazione e la manutenzione delle strutture. La capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti e di fornire soluzioni complete e innovative è uno dei principali vantaggi competitivi della società.