E-pharmacy: Farmaciauno conquista sempre più utenti sul mercato

Il mercato delleè un settore in forte crescita, come dimostrano i numeri forniti da IQVIA, multinazionale specializzata nell’analisi di big data e nei servizi di consulenza.Nel 2019 il fatturato legato all’e-pharmacy è stato pari a, segnando un aumento del 60% rispetto al 2018 e con una forbice tra la vendita fisica e quella digitale si restringe ogni anno.Le previsioni di IQVIA per il 2020 sono infatti di un ulteriore incremento, con il settore delle farmacie virtuali che dovrebbe raggiungere ricavi pari a 315 milioni di euro, lanciando l’dopo Germania e Francia.In questo scenario si inserisce Farmaciauno , e-commerce specializzato nella vendita di farmaci da banco online, integratori, dispositivi medicali e articoli per la cura della persona. Lo store digitale gestito dallaè in netta crescita, con una posizione consolidata sul mercato grazie all’aumento costante di utenti, con un deciso incremento dei ricavi frutto dell’impegno e della qualità del servizio garantito all’interno del portale.Se, da un lato, cresce la vendita online di medicinali senza ricetta medica, insieme a quella di prodotti in settori come il pet care, il beauty e l’integrazione alimentare, allo stesso tempoche scelgono il web per i loro acquisti.Il mercato digitale offre ottime opportunità, proponendo costantemente sfide tecnologiche considerevoli e un livello competitivo elevato., a questo proposito, ha raccolto sempre ottimi risultati, puntando fin da subito su una struttura omnicanale, affiancando la presenza offline con quella online, per offrire un’esperienza di acquisto in grado di soddisfare ogni esigenza.La presenza digitale della farmacia è stata realizzata per offrire un ambiente telematico adeguato alle necessità dei clienti. In particolare, è stata curata in modo specifico la comunicazione, offrendo uncon supporto tramite assistenza telefonica, email, WhatsApp e con l’utilizzo strategico dei social network.Il risultato è stato un riscontro immediato da parte delle clientela online, consu portali indipendenti come Feedaty e un ritorno economico importante in termini di vendite. Questo modello ibrido ha consentito di trasferire l’esperienza classica delle farmacie tradizionali all’interno dell’e-commerce,, dalla scelta del prodotto alla spedizione finale dell’articolo.Laè vincolata alle normative del Ministero della Salute, con la concessione limitata ai medicinali di automedicazione o richiedibili senza prescrizione medica obbligatoria. Nell’e-pharmacy si registra una presenza consistente nelle vendite dei, soprattutto per quanto riguarda gli OTC che sono aperti alla promozione e sui quali la concorrenza è elevata.Tra i medicinali autorizzati alla vendita digitale i più richiesti sono antiacidi, antinfiammatori e ricostituenti, prodotti come Tachipirina, Vivin C e Rinazina. Aumenta anche la vendita di, specialmente di complessi multivitaminici e prodotti naturali di origine vegetale. Fanno registrare una tendenza in crescita anche gli articoli per la, nello specifico un +10,6% nel 2019 secondo i dati Netcomm, con la dermocosmesi che si dimostra un comparto di tendenza insieme ai prodotti antiage.Per soddisfare le esigenze dei clienti,amplia costantemente il catalogo di articoli disponibili nello store online, selezionando con attenzione i prodotti delle migliori marche con un focus specifico sui rimedi naturali. Gli utenti della farmacia digitale hanno infatti mostrato un forte interesse per gli, la cosmesi, l’igiene personale e la cura della persona, con un incremento sensibile anche nella vendita di prodotti per gli animali domestici.I clienti di Farmaciauno apprezzano i, l’esperienza di acquisto online personalizzata e la qualità degli articoli proposti: aspetti, questi, sempre più importanti per la maggior parte dei consumatori del mercato digitale.Allo stesso tempo, è stato riconosciuto l’impegno profuso nella trasparenza e nell’garantita ad ogni cliente, con la possibilità di entrare in contatto con un professionista tramite l’area riservata presente all’interno della piattaforma, oppure attraverso uno dei canali social gestiti dalla farmacia online.