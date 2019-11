Dove festeggiare il Capodanno a Roma: guida completa

Da quelli più economici fino ad arrivare ai più esclusivi perché, come detto, la città eterna ha realmente una soluzione per tutte le tasche. Se si parla delle discoteche e dei localini, però, serve fare una premessa: nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni uniche, che non prevedono il pernottamento o la cena.



Al massimo qui è possibile fare il brindisi, mentre per l’alloggio e il veglione di capodanno ci si dovrà muovere provvedendo da soli.



Ville, residence e hotel: il pacchetto all-inclusive



Per chi preferisce un pacchetto tutto incluso, Roma sa come rispondere presente, e nel migliore dei modi. Nella Capitale è infatti possibile trovare tantissime ville private che organizzano una serata a tutto tondo: dalla cena al brindisi, passando per il dj set e anche il pernottamento.



Ovviamente queste opzioni vengono disegnate per un target disposto a spendere cifre alle volte molto ampie, superiori ai 100 euro. In fondo un capodanno a Roma vale ampiamente quella cifra, quindi chi può permetterselo fa bene ad affrontare questa spesa.



Un discorso analogo può essere fatto per altre tipologie di feste, che vengono ad esempio organizzate presso i residence e gli hotel: in questi casi, alle volte si può scegliere se acquistare il pacchetto completo, o soltanto la serata danzante.



Quali sono le possibili formule delle feste?



Ogni locale avrà la propria formula, progettata in base al pubblico che intende attirare, e ciò determinerà anche il prezzo complessivo della serata. Diciamo che la formula più costosa è quella che prevede la cena, il successivo brindisi, la discoteca e infine il classico pernottamento in stanza.



Una variante meno costosa è quella che sostituisce la cena con un semplice buffet, pensata per chi desidera l’all inclusive, ma a prezzi più accessibili. L’opzione meno cara è quella che contempla soltanto la discoteca, ma attenzione: le serate presso le strutture più famose, magari con ospiti d’eccezione, possono arrivare a costare parecchio.



Anche per le cene dipende sempre dal ristorante: vi basti pensare alla spesa da affrontare per un capodanno presso un locale stellato.



Suggerimenti pratici per il capodanno a Roma



Pur essendo eterna, Roma è una città che non aspetta mai i ritardatari, specialmente quando si parla di momenti unici come i festeggiamenti del capodanno.



Ciò vuol dire che presentarsi in ritardo all’appuntamento non è un comportamento saggio, per un motivo ben preciso: è molto probabile che, a quel punto, i ticket per gli eventi più importanti non saranno più disponibili. Per questo motivo, chi ha tempo non aspetti tempo, dunque novembre è il mese migliore per iniziare con la ricerca, ma senza cullarsi troppo sugli allori, perché l’orologio corre veloce.



Questo è un consiglio molto prezioso per chi tende a procrastinare e a rinviare gli impegni sempre e comunque. Quando si parla del capodanno a Roma 2020, saper anticipare gli altri è una dote che vale oro.



Questo discorso può essere facilmente applicato anche alla prenotazione dei biglietti, perché i voli aerei e i ticket dei treni saliranno presto di prezzo. Dicembre, infatti, è un mese turistico, e il rischio di pagare molto e di non trovare posti liberi è davvero reale.



Naturalmente, tornando ai biglietti per le feste, muoversi con discreto anticipo risulta utile anche per la prenotazione dei veglioni in villa, e per tutte le altre opzioni viste oggi. Infine, intendiamo dedicare questa sezione finale alle famiglie, perché Roma pensa anche a loro, e non solo ai giovani.



È possibile trovare alcune soluzioni tagliate su misura, che prevedono – fra le altre cose – l’animazione per i bimbi.



Per chi desidera risparmiare, invece, ecco il consiglio: perché non vivere un capodanno itinerante a Roma, spostandosi di piazza in piazza, per fare il pieno di tutti gli spettacoli gratuiti?



Un’alternativa davvero interessante, oltre che economica.

