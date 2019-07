Dott. Molinari ci spiega cosa e’ More Life htm precisamente?

MORE LIFE HTM nasce dall’idea di creare dei centri dove le persone possano migliorare il loro benessere e la loro forma fisica in modo efficiente, guidati da un team di professionisti che utilizzando un mix di metodiche classiche ed estremamente moderne aiuta ognuno a raggiungere il proprio obiettivo.Il nostro target sono persone che vogliono recuperare la forma fisica, dimagrire, eliminare inestetismi come la cellulite e accumuli adiposi, ma anche persone che soffrono di mal di schiena, cervicalgie, emicranie e altre problematiche dovute allo stress, oppure atleti che vogliono accelerare il recupero della forma fisica a seguito di infortuni.Non a caso il nostro slogan è “un team di professionisti per aiutarti ad essere come tu vuoi”. Nel nostro centro di via di Sant’Angela Merici a Roma utilizziamo metodiche moderne come l’, l’con, l’unite a metodiche classiche come il massaggio, gli esercizi posturali ed altre.Per ogni cliente viene creato un programma di attività personalizzato per aiutarlo a raggiungere il risultato desiderato, che viene strutturato da un team di fisioterapisti,ed estetiste, dopo aver fatto uno screening della persona.Inoltre il cliente è assistito sia durante lo svolgimento delle attività che nel corso del suo percorso attraverso degli incontri di follow-up periodici per verificare i progressi fatti ed eventualmente modificare il programma di attività.Il centro è facile da raggiungere sia con l’autobus che con la metro e immediatamente adiacente abbiamo un parcheggio convenzionato dove si paga solo 1 euro all’ora per chi vuole venire in macchina o in moto.Certamente, vede l’elettrofitness è un allenamento molto intenso che si effettua indossando delle tute dotate di elettrodi che vanno ad elettrostimolare contemporaneamente tutti i gruppi muscolari mentre la persona effettua dei normali esercizi a corpo libero. La contrazione attiva indotta dai movimenti fatti durante gli esercizi amplifica gli effetti della contrazione passiva indotta dall’elettrostimolazione in modo tale che 20 minuti di questo allenamento equivalgono a tre giorni di attività in palestra.Quindi anche chi ha poco tempo a disposizione può mantenersi in forma.L’intensità e la durata della elettrostimolazione viene modificata per ogni persona in modo da adattare l’allenamento all’obbiettivo da raggiungere.L’acquafitness con idromassaggio invece si svolge in una micropiscina con idromassaggio nella quale è posizionata una idrobike, la persona oltre a pedalare effettua degli esercizi con piccoli pesi ed in alcuni momenti sedendosi su di un sedile posto ad una estremità della vasca può anche effettuare esercizi a corpo libero in acqua. Le sedute durano 30 o 45 minuti e ci sono moltissimi programmi di allenamento diversi. E’ un’attività che permette di modellare in modo molto efficace gambe e glutei e migliora enormemente la circolazione sanguigna e linfatica.La cosa che mi ha colpito quando ho provato la prima volta questo metodo di allenamento è che sebbene avessi svolto una seduta intensa da 30 minuti mi sentissi rilassato e pieno di energia. Penso che questo sia dovuto all’effetto combinato dell’attività fisica in acqua e dell’idromassaggio che permette una migliore ossigenazione dei tessuti.Se mi permette vorrei spendere anche qualche parola sull’endospheres therapy ed il massaggio rilassante personalizzato di massima efficacia.La microvibrazione compressiva / Endospheres Therapy è la metodica rivoluzionaria che consente di rimodellare il corpo in modo definitivo e sicuro in poche sedute.È un’apparecchiatura, brevettata da un ‘azienda italiana, che agisce mediante oscillazioni meccaniche a bassa frequenza che consentono di ridurre drasticamente la culotte de cheval, ridurre drasticamente la buccia d’arancia, eliminare i liquidi in eccesso donando leggerezza alle gambe. I risultati sono evidenti già dopo pochi trattamenti.Il massaggio rilassante personalizzato di massima efficacia, è una nuova tecnica di massaggio molto piacevole ma soprattutto efficace, permette di ridurre notevolmente il livello di stress e di avere evidenti benefici in caso di insonnia, dolori di schiena, dolori cervicali, emicranie, dolori alle braccia, difficoltà di concentrazione, intestino irritabile, problemi digestivi legati a gastrite. Si chiama personalizzato perché a seconda della problematica della persona e del suo livello e tipo di stress si effettuano manualità differenti.