Diventa Agente immobiliare, diventa Specialista di zona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavorare come freelance all’interno di un’azienda strutturata che garantisce alta formazione e supporto per portarti al successoHai spirito imprenditoriale e stai cercando nuove sfide professionali?Questo è il tuo momento!Il mercato del lavoro oggi chiede specializzazione e competenza e la, gruppo tedesco che opera nell’immobiliare da più di 40 anni, risponde in maniera concreta a questa necessità con un progetto di ampliamento della sua rete commerciale e un piano di alta formazione professionale in ambito immobiliare per i suoi collaboratori.Ad oggi il Market Center Engel & Völkers Roma conta più di 250 agenti e punta al raggiungimento dei 300 entro la fine del 2019.Il percorso per gli agenti immobiliare prevede una settimana di presentazione di tutti gli strumenti messi a loro disposizione - questo per permettere al candidato di comprendere il sistema generale e il lavoro che andrà a svolgere. Nelle prime due settimane di lavoro, l’agente verrà inserito in un team e sarà seguito da un Team Leader (Responsabile di zona) e da una Team Assistant (figura di supporto operativo del Team) in grado di guidarlo operativamente su quello che sarà il suo lavoro effettivo, pratico e teorico. Inoltre lo staff interno (marketing, legal, office manager e le altre figure) formerà operativamente i nuovi agenti.Al collaboratore sarà offerto gratuitamente il percorso formativo “Ready To Sell” della E&V Academy per acquisire le competenze necessarie per acquisire e vendere immobili.Sempre per la risorsa è previsto il Corso preparatorio all'esame per Agente d'affari in mediazione.Per tutti è possibile partecipare al prossimo Open Day l’11 Aprile 2019 presso la sede centrale del Market Center in Corso Vittorio Emanuele II 282-284 all’interno di Palazzo Sforza Cesarini.Durante l’evento verrà presentata l’azienda, l’offerta dedicata agli agenti, gli strumenti di marketing personalizzati e il piano di sviluppo.INFO