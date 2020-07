Disturbi Erettili e Disturbi Cardiocircolatori. Manifestazioni dello stesso problema?

Dopo i 50 anni quasi tutti i maschi vanno incontro ad un “invecchiamento” delle arterie che perdono di elasticità, diventano rigide, si dilatano di meno, possono presentare restringimenti del calibro anche per placche di colesterolo (tutti fenomeni spesso familiari ma accentuati dallo stress, dal fumo di tabacco, dai vari farmaci per la pressione, prostata, tiroide, artrosi…….).In Pratica le arterie non garantiscono più il corretto afflusso di sangue (e quindi di ossigeno) nelle varie strutture dell’organismo proprio nei momenti in cui ne avrebbero più bisogno ( attività sportive, sforzi fisici, intensa tensione…).Il paziente si sente meno vivace, si stanca facilmente, ha il fiatone dopo modesti sforzi, non ce la fa più a fare due rampe di scale, dopo 2 set di tennis si deve riposare…….. Queste limitazioni possono creare sconcerto, limitazioni fisiche, rinunce alla corsa, alla lunga nuotata, alle belle camminate; il maschio non si sente più Giovane e Prestante sia “a casa” che “fuori casa” come nei primi 50 anni di vita.Le Arterie Cavernose dopo PGE1Anche l’, nella sua facilità a manifestarsi, nella capacità a diventare rigida ed a mantenersi nel tempo dipende dalla funzionalità delle strutture vascolari che debbono garantire un aumento di flusso ematico nei momenti particolari della vita sessuale. Questo fenomeno è motivo di incertezza, stress, riduzione dell’autostima, talora rinuncia forzata alla attività sessuale non più gratificante come nel passato.Tronchi Sovra AorticiOggi così come l’attività sportiva è molto più semplice e praticata da molti maschi anche l’attività sessuale è molto più facile e possibile rispetto al passato.Molto spesso il paziente iperteso, con problemi cardio circolatori, anche sotto terapia farmacologica, si rivolge all’andrologo per cercare di migliorare i problemi della sua erezione non più sicura e brillante trovando una serie di soluzioni sostanzialmente valide come Ie Onde d’Urto, le iniezioni Intracavernose, le compresse ed i cerotti vasodilatatori, le iniezioni intrauretrali, la chirurgia protesica, tutte capaci di restituirgli una funzione erettile e sessuale soddisfacente anche dopo i 90 anni.Appare evidente che tutti maschi che soffrono di problemi sessuali e di erezione dovrebbero contestualmente alle indagini che l’Andrologo fa effettuare per definire le cause della Disfunzione Erettile e per definire e consigliare la più opportuna soluzione anche valutare se il problema di una erezione incerta ed insicura non sia associato a problemi cardiocircolatori che potrebbero nel tempo ma anche in maniera drammatica creare grossi inconvenienti a livello generale quali infarti del Miocardio, Ictus cerebrali, emorragie cerebrali, lesioni ischemiche agli arti inferiori…lesioni più Drammatiche della Disfunzione Erettile!Le coronarieNello Studio di Andrologia e di Chirurgia Andrologica tutti i maschi che si rivolgono per problemi erettili vengono inviatati ad effettuare analisi ematochimiche particolari:(le grosse arterie che portano sangue al cervello e che possono presentare restringimenti, placche stenosanti),. Nel caso si rilevassero delle anomalie il paziente può essere invitato ad approfondimenti cardiologici specifici.Questi tipo di approccio diagnostico po’ essere compreso in un “” che comprende EcoColorDoppler dinamico del pene, EcocolorDoppler dei Tronchi Sovra Aortici, EcoColorDoppler degli Arti Inferiori che in un’ora consente una buona valutazione dei distretti vascolari che potrebbero essere Migliorati con valutazioni dell’ Apparato Renale, Vescicale e Prostatico.Specialista in Andrologia, Chirurgia Generale, Endocrinologia , OncologiaSpecialista in Radiodiagnostica, Master in Cardiologia DiagnosticaVia B.Gozzoli, 82C 00142 Roma EUR TintorettoTel; 065192858; 3358264215 diegpo@tin.it