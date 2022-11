Digitalizzazione e interattività, per servizi alla portata di ogni cittadino

Con la bolletta interattiva di Acqualatina i servizi sono a portata di mano per tutti

Controllo dei consumi e assistenza clienti direttamente da casa

In un periodo storico delicato, come quello che stiamo vivendo, monitorare i propri consumi risulta un aspetto fondamentale della vita di tutti i giorni. Un sistema facilmente comprensibile e di rapido accesso, per avere sotto controllo tutto ciò che interessa il cittadino, è di certo una valida soluzione.

L’IDEA DI ACQUALATINA

Ecco che da oggi gestire le utenze non è mai stato così semplice grazie all’idea, poi sviluppata, di Acqualatina e NVGroup.

Infatti l’azienda ha dato il via a un nuovo servizio digitale gratuito e interattivo, che consente al cittadino di navigare e interagire con i propri dati direttamente tramite la bolletta cartacea. In questo modo la bolletta diventa un documento interattivo. Niente più lunghe attese allo sportello o chiamate a call center, per avere informazioni e dettagli su costi e consumi.

È sufficiente entrare nella sezione desiderata, per avere a disposizione ogni dettaglio sui dati riportati in bolletta.

L’avvio dell’interazione, è possibile grazie alla semplice scansione, con la fotocamera di un qualsiasi dispositivo mobile, di un apposito Codice QR. Quest’ultimo si trova nella prima pagina della bolletta cartacea. Infine la bolletta interattiva non richiede alcuna installazione di software, né la necessita di download o accesso a siti tramite credenziali. Tutto questo consente la massima compatibilità con tutti i dispositivi e un facile accesso, immediato e diretto alle informazioni, in qualsiasi momento. Insomma è possibile gestire le proprie utenze utilizzando soltanto un dispositivo mobile.

UN SERVIZIO INCLUSIVO

La bolletta interattiva di Acqualatina è pensata per tutti, infatti, è multilingua (al momento italiano e inglese), e permette di utilizzare caratteri testuali che supportino i cittadini con dislessia. In più la scelta dei colori è studiata per garantire un contrasto adeguato e soprattutto utile a qualsiasi tipo di daltonismo. Infine, per quanto riguarda i cittadini non vedenti, è presente anche un’apposita sezione di facile consultazione grazie all’assistente digitale che viene normalmente utilizzato sugli smartphone e sui tablet. Questa sezione è stata formata da un sistema di interazioni in cui, grazie a delle funzionalità facili da utilizzare, è possibile avere tutte le dovute informazioni a portata di mano.

Seguendo la voce guida, il cittadino può utilizzare questo strumento tramite feedback uditivi e tattili (come le vibrazioni), che permettono di avere un’esperienza 100% adaptive.

LO STORICO

Il sistema digitale, pensato dall’azienda Acqualatina, prevede anche un archivio delle bollette interattive che vengono emesse. In questo modo il cittadino ha la possibilità di accedere allo storico personale delle bollette in una sezione apposita. Le bollette saranno presenti in formato Pdf, utili per il download e per rendere più facile un eventuale invio tramite email o messaggistica. Un approccio paperless che vede una riduzione sensibile del consumo di carta e delle emissioni di Co2.

TANTI SERVIZI INTEGRATI

bolletta web

Si può richiedere la bolletta web scrivendo a clienti@acqualatina.it, così da ricevere tutte le bollette direttamente via e-mail ed evitare di perderle, o di non riceverle a causa di disguidi postali

Tutto sull’app

L’applicazione consente di avere sempre con sé le bollette, di monitorare consumi e storici, con la possibilità di pagare direttamente con lo smartphone. L’app dà inoltre la possibilità di inviare la propria autolettura e di contattare i numeri verdi.

Sportello online

Lo Sportello Online consente di accedere ai propri dati, di poterli consultare e di effettuare pagamenti tramite computer o tablet. Il tutto è possibile collegandosi al sito www.acqualatina.it per poi accedere alla “Area Clienti”.