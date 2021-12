De Matteo Home. Il catalogo giusto per il miglior riposo possibile

Per parlare di materassi si è soliti partire da un presupposto condiviso da tutti, ma non per questo trascurabile o scontato: la qualità del nostro stile di vita dipende direttamente dalla scelta del materasso su cui ogni sera riposiamo. Gli svantaggi, nel caso di una scelta sbagliata, non si limiterebbero alla perdita di un buon investimento, ma si riscontrerebbero in un peggioramento significativo del riposo e dunque della nostra salute.

Grazie alla De Matteo Home è possibile scegliere tra una vasta gamma di materassi, di supporti e accessori che assicurano una qualità ottimale del riposo, perché è in grado di offrire soluzioni diverse e soprattutto personalizzate sulla base delle esigenze del singolo cliente. L’azienda infatti mette a disposizione anche molti accessori per agevolare il buon riposo e la cura del sonno, come cuscini, reti, letti contenitore, prodotti su misura, ma anche numerosi supporti come la seduta anatomica in Memory, la seduta lombare poggiareni e il cuscino solleva gambe in Memory Foam.

Nel corso della attività, ormai pluridecennale, è riuscita a diventare leader nella vendita online dei materassi perché, insieme all’alta qualità dei prodotti, assicura prezzi accessibili e molto competitivi, nonché spedizione rapida e gratuita in Italia.

L’offerta della De Matteo Home

La produzione dei materassi segue procedimenti sperimentali, durante i quali il team effettua ripetutamente vari test sia sui materiali da utilizzare che sulle nuove formule di lavorazione per seguire al meglio l’evoluzione in materia della buona qualità del riposo. Il gruppo di lavoro è composto prevalentemente da artigiani esperti che uniscono la loro esperienza alla cura per i dettagli e all’attenzione per l’innovazione produttiva, in modo tale da realizzare prodotti personalizzati, in grado di incontrare e soddisfare le singole esigenze in termini di benessere, comodità, affidabilità dei materiali e della manifattura stessa.

Il team di lavoro è capace di realizzare qualsiasi tipo di materasso, permettendo a ciascun cliente di scegliere la formula personalizzata che desidera, decidendo autonomamente il materiale, la densità, gli strati e la densità. L’obiettivo della De Matteo Home, infatti, è quello di offrire ai suoi clienti prodotti che consentano di avere una qualità di benessere e riposo ottimale, mantenendo anche ottimi standard di affidabilità e trasparenza nel rapporto tra qualità e prezzo.

L’intera offerta dei prodotti, per di più, è dotata di presidi medico-sanitari Classe 1 detraibili fiscalmente come spesa medica. Tutte le diverse tipologie di materassi della De Matteo Home riescono a garantire un’eccellente qualità del riposo notturno, indipendentemente dal tipo di materasso acquistato.

Più nello specifico, l’azienda produce materassi in Memory, materassi in Memory e molle insacchettate, materassi Seven Gold Latex, nati dalla combinazione di Memory e lattice, ed in poliuretano espanso ad acqua. Per esattezza la gamma dei prodotti messi a disposizioni sono suddivisibili in tre categorie principali: la prima è quella dei materassi in Memory Foam, famosi per la loro capacità di adattamento alla curvatura della spina dorsale e per riuscire a sostenere il corpo in maniera naturale. La seconda comprende i materassi a molle, costruiti con sacchetti in cotone all’interno dei quali vengono posizionate singolarmente le molle che, in questo modo, riescono a lavorare singolarmente reagendo soltanto al peso della persona che sta utilizzando il materasso.

La terza e ultima categoria è formata, invece, dai materassi in Memory e lattice, dotati di un elevato comfort, elastici e indicati per chi ha bisogno di un prodotto naturale e anallergico.

Spedizione gratuita e rapida

Uno dei maggiori punti di forza della De Matteo Home insiste sulla spedizione rapida e gratuita in tutta Italia. Infatti, se le due sedi principali sono situate in Italia. Infatti, se le due sedi principali sono situate in Toscana e in Campania, questo non impedisce di far arrivare in tempi brevissimi e in maniera gratuita i vari ordini su tutto il territorio nazionale.

L’azienda, con il tempo, è diventata leader nel settore delle vendite online sia a livello nazionale che a livello internazionale europeo. Una delle ragioni principali è riconducibile all’eliminazione del costo dei passaggi di spedizione intermedi: la De Matteo Home è riuscita ad abbattere ulteriormente i costi, garantendo anche per questo motivo il miglior prezzo possibile presente sul mercato al pari di una qualità eccellente.

Attualmente la casa produttrice riesce a gestire decine di migliaia di spedizioni interne ed esterne al Paese ogni anno, consentendo all’utente di poter scegliere tra una vasta gamma di prodotti, realizzati da maestri artigiani, comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo. Dal proprio smartphone o dal proprio pc è possibile acquistare qualsiasi prodotto presente nel catalogo dell’azienda: dai materassi alle reti, dai cuscini a moltissimi altri supporti a garanzia del buon riposo.