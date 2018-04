DE LOLLIS 12

Un Eco-Building di ultima generazione, ed ecco l’edilizia che un tempo non sembrava possibile ora lo è, e si affaccia sul panorama Romano grazie al Gruppo Barletta S.p.A. , che persegue da anni il sogno di una Eco-Sostenibilità finora interpretata realmente da pochi attori del settore edilizio, iniziando a percorrere tale strada grazie ad una solida sales partnership con la CRRE S.r.L. e con il suo fondatore.

L’aspetto importante di questa opera edilizia è proprio il fatto di viverla appieno nella sua integrità, non solo di abitarla, secondo un concetto residenziale che era tipico da sempre della nostra città, ma forse un po’ datato e magari anche un po’ superato.

Viverla appieno significa contemplarla, vederla edificare, sceglierla nella sua anima, disegnarla e personalizzarla sulla propria pelle, capirne e comprenderne lo spirito GREEN, le dotazioni tecnologiche di primaria importanza e all’avanguardia di cui è fornita, in base proprio a quei concetti di modernità appena menzionati ma, soprattutto, apprezzare tutto ciò secondo i propri gusti, che vorremmo tramutare nei Vostri stili abitativi davvero innovativi.

Si potrà finalmente capire il significato del vivere nel rispetto Ecologico, godere della sicurezza e sorveglianza h.24, disporre di comodi e moderni Box e rientrare in auto nella nostra nuova dimora, alzando gli oscuranti direttamente da una semplice App nel nostro smartphone mentre ancora siamo in modernissimi ascensori, guardare panorami unici su Roma attraverso infissi a tutta luce come se fossimo comodamente seduti dinanzi ad uno schermo cinematografico; tenere al sicuro la famiglia e la Vostra quotidianità con antifurti integrati di ultima generazione ad alto livello tecnologico.

Tutto ciò prende il nome di Domotica e rappresenta da anni l’idea delle cosiddette Case Intelligenti; ora, anche su Roma, è una concreta realtà.





“GO ON! DE LOLLIS 12”:

In uno splendido scenario multicolore come il quartiere San Lorenzo al Centro di Roma, nasce una realtà che costituirà una nuova impronta urbanistica, rappresentando alla perfezione un ideale che è simbolo o, se preferite, portabandiera dellaAl giorno d’oggi ciascuno di noi, riteniamo possa tramutare questo ideale in un vero e proprio stile di vita alternativo, innovativo, diverso dalle vecchie abitudini ma, soprattutto prezioso poiché attento alQuesto è dunque da sempre il nostro credo, un vero e proprio motto che risuona insistente nellal’idea è questa, ora sta a voi divenirne testimoni attivi, coltivarla, proteggerla e farla crescere, aprendo una finestra e affacciandovi sul domani, vedrete che il futuro è già QUI!Aprire la finestra su tutto questo significa certamente voler fare una scelta senza compromessi della quale sarete fieri testimoni, oltre che utenti soddisfatti, insomma desideriamo fortemente che siate davvero pronti, insieme a noi, a proiettarvi nel futuro, così come recita un vero e proprio motto che ci contraddistingue.Ad illustrarvi questa scelta, rendendola comoda proprio come le Vostre nuove, incontrerete la, composta da un team di appassionati interpreti di tali filosofie, esaltando alla clientela le opere proposte proprio dalNelle politiche commerciali di quest’ultimo è anche racchiuso il frutto del più innovativo e moderno mezzo di pagamento, come la, o più comunemente citato, che consente una rapidità nelle transazioni, oltre all’accessibilità per tutti i profili di clientela, dall’all’avanguardia, allo, fino al piccolo ma non meno prezioso risparmio della mediaChi oggi vuole investire con latroverà agevolazioni nel progettoper acquistare l’dei suoi sogni.Accade dunque che la multiculturalità di, pur illuminata dal suo consueto colore impresso nel tessuto sociale, indossi una nuova veste elegante ma anche sobriamenteed. Mantenendo un impatto zero sulle tradizioni urbane del luogo e, fattore di non minore importanza,Tutto questo è ciò che vorremmo diventi oggi, in linea con altregià all’avanguardia, partendo da un piccolo grande passo, accompagnato inoltre da eccellenti opere di riqualificazione verde delle aree circostanti. In passato lo chiamavamo futuro, ma questo è oggi realtà, quella realtà in cui, come recita il suddetto motto, sarà bello proiettarsi. La nuova operaindica ed illumina nuovi percorsi da seguire, percorsi di cui il mondo e l’ambiente hanno fortemente bisogno, come fosse nuova linfa.