Dare futuro al tartufo italiano, promuovere l'imprenditoria agricola, rilanciare una filiera sostenibile e di qualità

Ridare vita a terreni incolti, preservando un patrimonio simbolo dell’eccellenza del made in Italy: il tartufo. Ricchezza, biodiversità e sostenibilità di lungo periodo, sono questi gli obiettivi di Truffleland Il preziosissimo e affascinante mondo del tartufo è messo a rischio da fattori quali abbandono della manutenzione dei boschi e disboscamenti delle zone vocate lasciate incolte.

La perdita di una biodiversità genetica del tartufo contribuirebbe poi ad un appiattimento culturale e comporterebbe una perdita di tradizioni popolari, usi e costumi.Il progetto Truffleland nasce dalla pura passione e audacia imprenditoriale della azienda URBANI TARTUFI che si è assunta la responsabilità di aumentare la produzione italiana del tartufo attraverso la messa a punto di un sistema completo, per proporre a chiunque un business chiavi in mano ed offrire concrete opportunità professionali.

*UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO*

La tartuficoltura Truffleland consente, inoltre, di ottenere dei redditi correlati immediati, grazie al servizio di ritiro della merce con pagamento alla consegna, al corrente prezzo di mercato. I tecnici Truffleland hanno il compito di verificare l’idoneità del terreno, realizzarne l’impianto e seguirne la crescita. Il supporto viene assicurato anche negli anni successivi, fino alla raccolta dei preziosi tartufi. Con Truffleland, Urbani Tartufi accompagna così gli agricoltori dalla semina della pianta alla vendita del prodotto.

Truffleland sta per dare vita anche a un’Azienda Formativa che sarà inserita nell’elenco regionale delle fattorie didattiche, dove si organizzeranno attività di formazione, informazione, aggiornamento ed educazione rivolte a studenti ed operatori, in linea con quanto di più recente è stato scoperto in materia di Tartuficoltura.