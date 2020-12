Dalla ricerca all’assicurazione, oggi tutto il mondo auto è online

Questi sono tempi di grandi progressi tecnologici, anni durante i quali l’umanità ha avuto il piacere di scoprire i mille vantaggi portati dal digitale e dal web. Oramai possiamo praticamente fare di tutto online, dalla spesa alimentare fino ad arrivare al gaming e allo streaming, per non parlare dell’informazione e di tante altre attività fondamentali per noi. E poi ci sono le piattaforme di e-learning, di home banking, la possibilità di assicurarci con diverse polizze, e molto altro ancora. Oggi, però, ci concentreremo su un ambito molto importante per gli italiani, ovvero tutti gli elementi correlati al mondo auto e disponibili in rete.

La ricerca dell’auto

Serve una nuova auto? Ci pensa il web: ci sono infatti decine di portali di annunci che permettono di snellire le procedure relative alla compravendita di automobili. Basta infatti caricare un annuncio o cercare un preciso modello, utilizzando i motori di ricerca interni e impostando i vari filtri messi a disposizione dalle diverse piattaforme. Ogni scheda contiene le informazioni principali sulla vettura, con le foto e molto altro ancora. In sintesi, per trovare una nuova auto – sia essa di prima mano o usata – basta andare online. E molti italiani, secondo alcune indagini, si rivolgono proprio al web per decidere quale auto comprare.

L’acquisto dell’auto

Anche le concessionarie vanno online, di conseguenza è possibile comprare la nuova auto seguendo una semplice procedura su Internet. Come funziona? È molto semplice: una volta scelto un portale sicuro, si seleziona il modello dalla pagina dello shop, lo si prenota versando un anticipo, si attende la disponibilità della vettura, e quando arriva la si paga tramite bonifico ad un preciso IBAN fornito dalla concessionaria.

L’assicurazione e le altre incombenze

È fondamentale curare sempre le varie incombenze correlate alla gestione e al mantenimento del veicolo, così come quelle burocratiche. Ebbene, oggi su Internet è possibile sottoscrivere anche una polizza auto, rivolgendosi alle compagnie di settore che operano online. Si tratta ancora una volta di una procedura rapida e veloce, che consente di evitare perdite di tempo e di energie.

Gli aggiornamenti sui siti di settore

Chi ama le automobili sa bene che sul web si trovano centinaia di blog e di testate giornalistiche rivolte esclusivamente al mondo delle quattro ruote. Grazie a questi portali tutti possono informarsi e tenersi aggiornati sulle varie novità di settore, dai nuovi modelli alle curiosità, passando per le recensioni approfondite e i risultati dei test su strada. In sintesi, la rete può essere vista come un immenso contenitore utile per reperire qualsiasi genere di informazione sulle automobili, sugli accessori e su ogni aspetto legato al comparto automotive.

Concludendo, attualmente il web rappresenta una risorsa fondamentale per gli automobilisti, perché dà la possibilità di occuparsi di tutto, dalla ricerca fino ad arrivare all’acquisto, passando per l’assicurazione.