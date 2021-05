Dalla Pentecoste al Corpus Domini, con la Palombella e il corteo storico Orvieto si veste dei colori della sua storia

Tra maggio e giugno, dalla Pentecoste al Corpus Domini, Orvieto si veste dei colori della sua storia e della sua tradizione. E’ questo il momento dell’anno in cui i simboli di un glorioso passato medievale escono fuori da cassetti ed armadi e le vie e i palazzi del centro storico si addobbano con bandiere e stendardi. E’ questo il momento dell’anno in cui un’intera comunità riscopre l’orgoglio di essere Orvieto.

Con il simbolico volo sul sagrato del Duomo di una colomba bianca, la Palombella, Orvieto rievoca nel giorno di Pentecoste la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine e sugli Apostoli. Dal 1846 infatti la piazza antistante la cattedrale fa da cornice al tragitto simbolico della colomba che, alle 12 in punto al segnale del vescovo dal balcone del palazzo dell’Opera del Duomo, viene fatta partire da un "cielo" collocato sulla vicina chiesa di San Francesco.

Attraversando via Maitani la Palombella arriva sul Cenacolo, un grande baldacchino a quattro colonne in legno dipinto di fattura neogotica che riproduce il disegno del Reliquiario di San Savino, opera di alta oreficeria dei senesi Ugolino di Vieri e Viva di Lando. La tradizione vuole che l’arrivo senza intoppi della bianca colomba sia di buon auspicio per il raccolto. Al termine del “volo” la Palombella viene regalata a una coppia di novelli sposi che avranno il compito di custodirla e accudirla mentre il nastro rosso che adorna la raggiera con cui la colomba compie il volo viene tagliato a pezzetti e donato come portafortuna agli orvietani.

Durante il week end della Pentecoste la città rivive anche la rievocazione storica del Palio della Palombella conteso dai quattro quartieri della città (Olmo, Serancia, Corsica e Santa Maria della Stella) con il torneo dei Balestrieri e la gara delle infiorate insieme gli altri eventi della manifestazione “Orvieto in fiore”. Le vie del centro storico si accendono dei colori dei quartieri attraverso balconi e vetrine in fiore, stendardi e bandiere, le piazze sono ravvivate da iniziative legate alle eccellenze artigianali, enogastronomiche e viene allestito un mercato florovivaistico e artigianale.

Orvieto città del Corpus Domini

La Palombella apre il periodo dell’anno dedicato agli eventi della tradizione della città tra significati religiosi e rievocazioni storiche. Il Duomo di Orvieto, infatti, custodisce da secoli le preziose reliquie del miracolo eucaristico di Bolsena ed è da Orvieto che, l’11 agosto del 1264, Papa Urbano IV estese a tutta la Chiesa cattolica la festa del Corpus Domini celebrata ancora oggi in tutto il Mondo.

Risale all’anno precedente, il 1263, il Miracolo eucaristico di Bolsena, in provincia di Viterbo. Qui un sacerdote in pellegrinaggio verso Roma, per placare i dubbi sulla sua fede, celebrando messa nella chiesa di Santa Cristina, allo spezzare l’ostia consacrata fu colto dal dubbio della presenza reale in essa di Cristo. In risposta alle sue perplessità dall’ostia uscirono alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino, conservato oggi nel Duomo di Orvieto, e alcune pietre del pavimento. Il sacerdote, sconvolto, si recò subito a Orvieto per riferire l’accaduto a Papa Urbano IV. Il Pontefice inviò a Bolsena il vescovo Giacomo accompagnato, secondo la tradizione, dal teologo domenicano Tommaso d’Aquino e dal francescano Bonaventura da Bagnoregio.

La delegazione aveva il compito di sincerarsi dell’accaduto e portare a Orvieto la preziosa reliquia. Il Pontefice incontrò il vescovo al ponte di Rio Chiaro, ai piedi della rupe. Urbano IV ricevette l’ostia e il lino intriso di sangue e lo portò nella cattedrale orvietana di Santa Maria, per poi mostrarlo al popolo.

Il Corteo storico

Dal 1951 alla ricorrenza eucaristica del Corpus Domini, che si celebra il giovedì successivo alla prima domenica di Pentecoste, Orvieto ha legato un suggestivo corteo storico - ideato da Lea Pacini - che rievoca i fasti dell’epoca medievale della città.

Oltre 400 figuranti, 44 tamburi che battono il tempo, nel corteo sono rappresentate tutte le magistrature dell'epoca comunale medievale, gli stemmi e le armi delle famiglie gentilizie orvietane. Uno spettacolo unico suggellato dall’incomparabile scenario dei monumenti e delle vie della Rupe.

Il Corteo storico sfila tra le vie di Orvieto nella domenica del Corpus Domini. La suggestiva uscita avviene dal Palazzo del Capitano del Popolo, sede storica del potere comunale medievale. Dal palazzo il corteo si reca in Duomo per omaggiare e scortare la Reliquia del Santissimo Corporale. La prima parte ad uscire è quella che accompagna il Podestà , titolare della più alta carica civile della città e rappresentante della nobiltà cittadina con la sua scorta armata di berrovieri. Seguono la Magistratura, di cui il Gonfaloniere di Giustizia costituiva la suprema carica istituzionale, e i Signori Sette, massimi rappresentanti delle Arti cittadini con la loro autorevolezza. Dopo i quattro quartieri della città - Corsica, Olmo, Santa Maria della Stella e Serancia - sfilano i rappresentanti dei territori assoggettati al Comune con i loro vessilli tra cui Farnese, Orsini, Marsciano e Orbetello, quindi le Corporazioni di Arti e di Mestieri.

Inizia poi la componente militare in cui sono rappresentate le più potenti famiglie orvietane, tra cui i Monaldeschi e i Filippeschi (citati da Dante nella Divina Commedia), Ranieri e Della Greca, e le più alte autorità militari. Spicca tra gli armati la figura del Conestabile dei Cavalieri, comandante della cavalleria, scortato dai rappresentanti delle massime casate nobiliari. Si distingue poi la figura imponente del Capitano del Popolo, carica politica a sostegno della cittadinanza istituita per limitare il potere degli aristocratici. Segue il Capitano dei Balestrieri con la sua e le restanti milizie e chiudono la sfilata le insegne della città e del Comune.

Gli eventi della tradizione al tempo del Covid

Nelle ultime due edizioni, a causa dell’emergenza sanitaria, Palombella, Orvieto in fiore e Corteo storico si sono svolti in forma ridotta e simbolica. Rivedendo e aggiornando la tradizione ai tempi della pandemia, nel 2020 la Palombella è stata consegnata ai medici e agli infermieri per omaggiarli di quanto fatto nella battaglia al Covid mentre nel 2021 è stata donata agli studenti, alle loro famiglie e ai professori per i grandi sacrifici fatti durante la pandemia che ha tolto loro la scuola e i momenti di socialità.

Il 6 giugno in occasione del Corpus Domini, come avvenuto già lo scorso anno, nelle vie del centro storico di Orvieto non potrà sfilare il Corteo storico ma una rappresentanza della milizia e dei cavalieri accompagneranno l’esposizione sul sagrato del Duomo del Sacro lino del Corporale.

Ultimo aggiornamento: 17:57