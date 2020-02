Da Wedental Care, soluzioni di qualità per impianti dentali

Ricercare costantemente un approccio genuino nel rapporto medico-paziente, in cui recuperare la semplicità e l’umanità di tutti i giorni, applicata alle scienze mediche: questo l'obiettivo di Wedental Care e il valore fondamentale che muove la sua mission.Il centro polifunzionale è ormai tra le maggiori realtà odontoiatriche di Roma, sito nel quartiere Ostiense, raggiungibile agevolmente in metro scendendo alla fermata Piramide della linea B. Trasparenza e piena fiducia, qui, sono di casa, supportate dall’intero bagaglio, specialistico e tecnico, necessario ad ogni tipo di intervento risolutivo.Avere una dentatura in cattivo stato o addirittura assente è infatti un problema che affligge una larga parte della popolazione, con risvolti non solo sotto il profilo funzionale ed estetico, ma anche psicologico e sociale. Certamente il ricorso agli impianti dentali rappresenta la soluzione più moderna di sostituzione dentale permanente. Esistono due metodiche fondamentali, entrambe praticate dagli specialisti implantologi Wedental Care:• “a carico differito”, inserendo l’impianto, suturando e successivamente riaprendo la mucosa dopo 2-6 mesi per avvitamento del “pilastro dentale” sull’impianto;• “a carico immediato”, inserendo l’impianto, lasciandone emersa la testa, permettendo così la guarigione (sempre dai 2 ai 6 mesi) attraverso l’integrazione ossea, potendo tuttavia “caricare” immediatamente, con pilastro dentale ad hoc, in maniera provvisoria o definitiva, a seconda dei casi.Avvalendosi delle moderne tecnologie e strumentazioni diagnostiche, ed in virtù di un ampio bagaglio di conoscenze e competenze specifiche nell’implantologia “a carico immediato”, maturate attraverso il trattamento di migliaia di casi in questi anni, i chirurghi Wedental Care saranno in grado di restituire ai propri pazienti una nuova dentatura fissa, per una o entrambe le arcate, in una sola seduta, in modo rapido e indolore.Il protocollo elaborato prevede infatti che la durata dell’intervento chirurgico vari tra un’ora ed un’ora e mezza ma, grazie alla combinazione di anestesia locale e sedazione cosciente, il paziente non proverà dolore e non avrà memoria dell’atto operatorio, vivendo quel momento in stato di totale tranquillità.La presenza fissa del medico anestesista, durante l’intero intervento, coadiuverà il lavoro del chirurgo. Grazie a questo trattamento innovativo sarà possibile ovviare anche a problemi di carenza ossea, nonché ridurre il numero delle sedute legate all’approccio implantologico tradizionale, grazie all’inserimento di soli 4 pilastri in titanio (rigorosamente biocompatibile) che sosterranno la nuova arcata dentale. Sarà quindi raggiunto un rapido ripristino delle funzioni masticatorie, unito alla comodità ed alla sicurezza di una protesizzazione fissa ad alto impatto estetico che verrà direttamente applicata sugli impianti, poche ore dopo l’intervento.Riassumendo, quindi:• minima invasività da un punto di vista anestesiologico (attraverso il ricorso alla fase di sedazione) e chirurgico (attraverso l’utilizzo di un numero minore di impianti);• rapidità d’intervento (sia come durata dell’atto operatorio in sé, che rispetto al numero di sedute necessarie al trattamento);• assenza di dolore;• massima resa funzionale ed estetica;• totale garanzia dei materiali e dell’assistenza pre e post-operatoria;Sarà un percorso di salute attraverso il quale tornare a “mordere la vita”.Wedental Care è a Roma, al 4 di via Ostiense, a soli 50m dalla Metro B – Piramide Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20, e il sabato, dalle 10 alle 18.