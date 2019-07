“Da Raffaello. Raffaellino del Colle”, la mostra di Sgarbi a Urbino

ha inaugurato ad Urbino la preziosa mostra Da Raffaello. "” che omaggia il fedele seguace del 'divin pittore', nato a Sansepolcro e largamente attivo nelle Marche e in Umbria. L’esposizione è ospitata afino al. Fa da apripista alle celebrazioni urbinati del 2020 per il quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio (1483 - 1520).“Venite ad Urbino – questo– Si apre con Raffaello una storia di bellezza senza fine e la interpreta un piccolo delicatissimo pittore che si chiama Raffaellino del Colle. Sarà come scoprire un artista inedito, bello e luminoso. Spero sia l’occasione per mostrare un grande artista marchigiano, come all’inizio del secolo avvenne per Lotto”.La mostra diintende ripercorrere l’attività del discepolo di Raffaello. Per la prima volta si potranno ammirare riunite alcune delle più significative opere di Raffaellino del Colle, provenienti da chiese e musei di Roma, Cagli, Mercatello sul Metauro, Perugia, Piobbico, Sansepolcro, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Urbino. Il percorso è introdotto da due opere di Raffaello custodite nella raccolta dell’Accademia Nazionale di San Luca a Roma: una tavoletta, pressoché inedita, con la Madonna con il Bambino e l’affresco staccato con Putto reggifestone.La mostra è promossa dal Comune di Urbino, con il contributo della Regione Marche e del Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. È l’evento di apertura del nuovo ciclo di mostre diffuse train programma nelle Marche tra primavera ed estate, dal titolo “ Mostre per Leonardo e per Raffaello ”, nell’ambito delle celebrazioni promosse dal MIBAC per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci nel 2019 e di Raffaello Sanzio nel 2020. Al Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano di Fano la mostra “ Leonardo e Vitruvio. Alla ricerca dell'armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico ” celebrerà Leonardo, riscoprendo il legame con Vitruvio, a cura di Guido Beltramini, Francesca Borgo e Paolo Clini. A Palazzo Mosca – Musei Civici di Pesaro l’artista Agostino Iacurci sperimenterà una visione contemporanea del De Architectura di Vitruvio con un progetto originale per la mostra “ Agostino Iacurci Tracing Vitruvio. Viaggio onirico tra le pagine del De architectura ”, a cura di Marcello Smarrelli. Le mostre apriranno a luglio e saranno visitabili, come quella di Urbino, fino al 13 ottobre. mostreleonardoraffaello.it - urbino@sistemamuseo.it - T (+39) 0721 387 541