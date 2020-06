Crono Retail: un sistema essenziale per punti vendita e Franchising

INNOVAZIONE

SYSTEM LAZIO SOSTIENE GLI ESERCENTI NELLA NUOVA ERA DEL COMMERCIO DIGITALE: TANTE IDEE IN UN UNICO STRUMENTO DI LAVORO



Il mondo del commercio è in piena evoluzione e, per sta-re al passo con i tempi, mol-ti imprenditori hanno scelto di darsi un nuovo volto attraver-so le opportunità del web.

La digitalizzazione - che anche a seguito dell’emergenza sanita-ria ha confermato la sua impor-tanza nel mercato - è una valida alleata sotto diversi aspetti, che portano numerosi vantaggi sia ai consumatori sia agli esercen-ti. Per i primi, la nuova frontie-ra dell’e-commerce amplia la scelta dei prodotti e rende più comodi gli acquisti, mentre per i secondi ottimizza i processi e aumenta le possibilità di fideliz-zazione della clientela, a patto che ogni processo venga esegui-to con precisione e si connetta a strategie di marketing mirate.Per affiancare gli imprenditori nella gestione di questi proces-si, l’azienda System Lazio ha creato Crono Retail, una suite di applicazioni gestionali di ultima generazione pensate per soddi-sfare le esigenze dei rivendito-ri, che oggi più che mai hanno la necessità di automatizzare i processi operativi e aumentare i profitti nel medio periodo.



FUNZIONI E POSSIBILITÀ

Con Crono Retail ogni attività può usufruire di uno strumento ideale per progettare strategie di marketing mirate in base al-lo studio dei comportamenti di acquisto in ogni settore merce-ologico, fidelizzando i clienti e riorganizzando la propria pro-posta in base alle loro necessità, grazie anche alla pianificazione di campagne promozionali ad hoc direttamente via web.

Il sistema Crono Retail è quindi altamente specializzato e fles-sibile: dotato di una struttura modulare, consente di operare in configurazioni diversificate e di graduare le funzioni utilizzate in relazione alle esigenze di ogni esercente e, soprattutto, della sua clientela. L’applicazione as-sume il ruolo di integratore dei flussi informativi tra le tecno-logie installate nel negozio e la sede e può essere monitorato da una centrale (per gestire catene di punti vendita) o funzionare in completa autonomia.

I benefici per le realtà commer-ciali sono molteplici e riguarda-no il rapporto col cliente, la pia-nificazione del lavoro e l’otti-mizzazione dei processi.

Crono Retail infatti può suppor-tare il mondo Gdo e quello re-tail aumentando i servizi in cas-sa con sistemi di self service, semplificando la presa di ordi-ni online, le consegne a domi-cilio e il ritiro presso il negozio e identificando le migliori stra-tegie di marketing a risposta di-retta, fra cui campagne fidelity, coupon e loyalty.

Nel mondo Ho.re.ca, inve-ce, è uno strumento prezioso per l’organizzazione di attività di delivery e asporto e per im-plementare la presenza on line dell’attività.

MARKETING

Più clienti con strategie su misura

L’applicazione Crono Retail permette di studiare le migliori strategie di marketing e ampliare la clientela del proprio punto vendita.

Per aumentare il numero dei clienti è necessario pubblicizzare al meglio la propria attività attraverso volantini e, soprattutto, iniziative come il coupon marketing, che favorisce nella maggior parte dei casi il ritorno dei consumatori dopo una prima visita. Creare delle campagne social, mantenere l’interesse dei propri clienti più affezionati e facilitare le nuove acquisizioni sono obiettivi facili da raggiungere con un piano marketing chiaro e preciso.

NUMERI

Con i coupon le vendite aumentano

Per lasciare un ricordo del proprio punto vendita e creare un primo legame con i nuovi clienti, quella del coupon marketing è un’ottima strategia. A dimostrarlo sono anche i numeri: nell’80% dei casi infatti, un nuovo consumatore ritorna ad acquistare nel negozio appena conosciuto grazie agli sconti offerti dal coupon. Per organizzare queste campagne Crono Retail è uno strumento unico e si occupa dell’analisi degli acquisti creando soluzioni su misura per ogni tipo di clientela.

Self Service e casse automatiche per aumentare la Customer Experience”

In questo particolare momento quando si parla di soluzioni per il punto cassa l’argomento più ricorrente riguarda soluzioni Self Service e Casse Automatiche. Questo tipo di casse automatiche per negozi sono presenti nel mondo retail da molti anni, ma, sebbene siano ampiamente diffuse in Europa e in grandi catene, finalmente, grazie alle nuove tecnologie, anche in Italia si stanno debellando pregiudizi e convinzioni errate in merito alle casse self service.

E’ innegabile che l’implementazione di soluzioni Self Service nel proprio negozio porta notevoli benefici sia al retailer che al cliente finale.

• Ottimizzazione delle risorse, 4 casse self vengono assistite da un solo operatore

• Migliorare il Servizio al cliente, Customer Experience

• Aumentare le vendite

• Abbattere le code in cassa

• Credito d’Imposta del 60%

Con le nuove tecnologie anche gli investimenti si sono ridotti moltissimo e quindi una soluzione Self Service, che prima veniva implementata solamente nelle grandi catene, ora può essere installata anche su piccoli negozi con 1 o 2 casse tradizionali.

Sono ideali soprattutto in questo particolare momento dove si predilige il distanziamento sociale per contrastare l’avanzamento del virus Covid-19.

Infatti il Decreto Rilancio mette a disposizione un Credito di Imposta del 60%, per un massimo di 80.000€, per gli imprenditori che investono in tecnologie innovative di Self Service e Pagamenti Elettronici.

Iniziative e analisi



Il sistema, per ideare le migliori campagne, elabora i dati raccolti e analizza il flusso degli acquisti e delle visite nello store, anche del singolo.











Contat

SYSTEM LAZIO S.R.L.

Via Lucrezia Romana, 35, 00043 Ciampino RM

Telefono: 06 9354 8142

L'azienda anche realizzato uno specifico ebook che può essere scaricato al seguente link clicca qui

