Cosa succede ai Bitcoin

Il Bitcoin è sulla giusta traiettoria per raggiungere il valore di 100.000$ per il 2022.

Questo è ciò che traspare dalle previsioni di Mick McGlone, Senior Commodity Strategist presso il dipartimento di ricerca di Bloomberg, che con un Tweet qualche giorno fa ha commentato: “100.000$ i Bitcoin, 50$ il petrolio e 2000$ l’oro”, accompagnato da un grafico che mette in relazione il valore di questi beni con le forze deflazionistiche, previste per l’anno venturo, che dovrebbero favorire l’incremento atteso.

Ci sono quindi vari fattori che portano gli azionisti a manifestare ottimismo, specialmente dopo gli interventi di quest’anno, che hanno bilanciato e fatto resistere il Bitcoin anche al divieto di mining imposto in Cina.

Un esempio tra le strategie adottate è il progressivo calo delle emissioni di Bitcoin, previsto per i prossimi anni, con la conseguente futura crescita della domanda rispetto all’offerta e un rialzo dei prezzi dopo la discesa del quasi 30% dal suo massimo storico di novembre.

Un dato importante nel prossimo futuro sarà la stabilità della criptovaluta, che da sempre suscita molte incertezze tra alcuni tipi di investitori. Sono per questo motivo in piano operazioni di normalizzazione, come lo sviluppo di nuovi fondi negoziati in borsa o casi simili a El Salvador, la prima Bitcoin city a partire da settembre.

Il rapporto di McGlone mette in luce il ruolo che potrebbe avere una maggiore chiarezza normativa da parte degli Stati Uniti su l'appetibilità degli asset digitali. Il prossimo anno potrebbe rivelarsi fondamentale in tali termini, perché una legislazione nel merito e una maggiore confidenza da parte dei funzionari governativi con queste tecnologie potrebbe definitivamente legittimarle e darle una maggiore concretezza.

La Federal Reserve ha anch'essa un ruolo significativo nei prossimi mesi. Una stretta del mercato azionario infatti potrebbe spingere la banca centrale a esplorare altre sponde. Con la discesa della Borsa di New York nei prezzi delle azioni e nei rendimenti obbligazionari, potrebbe esserci l'incentivo a conservare maggiore liquidità, caso che sicuramente andrebbe a beneficio della criptovaluta.

Bull run vs bear market

Questa situazione ottimistica e di previsioni di rialzi dei prezzi è chiamata nel settore bull run di Bitcoin, andando a riprendere il moto verso l’alto dell’incornata di un toro. L’ultima “corsa” è avvenuta nel 2016 e, nonostante ci siano condizioni diverse e sia anche difficile ipotizzare scenari con troppa certezza, gli analisti affermano che, se le cose andassero in modo simile, questa volta il valore potrebbe superare ogni aspettativa, arrivando a toccare i 253.000$ per BTC e 22.000$ per Ethereum.

Guardando la storia di queste criptovalute in modo ciclico, sappiamo che, a seguito di una fase di bull run, il periodo successivo di bear market dovrebbe riportare Bitcoin a segnare un minimo intorno ai 42.000$, pari alla correzione post-2017. L’analista on-chain Willy Woo con un Tweet ha detto la sua, ribadendo che i cicli di dimezzamento dell’offerta di blocchi di BTC finiranno con quest’ultimo, portando alla saturazione e alla perdita di USD come unità di conto per BTC.

Come investire in Bitcoin

Sempre più persone si stanno interessando a questa nuova frontiera di investimenti. Nonostante la volatilità nel prezzo, certi profitti fanno parecchio gola e in ogni caso il Bitcoin è per molti destinato a cambiare le regole del mercato finanziario.

Investire in Bitcoin chiaramente comporta un certo grado di esperienza e manegevolezza con gli strumenti finanziari, perché per ottenere dei profitti è necessario essere a conoscenza di strategie ben specifiche.

Se intuitivamente la logica potrebbe essere comprare e aspettare che il prezzo aumenti per vendere, nella realtà non è così semplice.

Prima di tutto bisogna considerare il fatto che il prezzo dei BTC non è sempre in salita. Ci sono dei periodi nei quali basta una news per abbatterlo. Il buon investitore di criptovalute deve essere in grado di guadagnare sempre, anche dai ribassi.

Un esempio di operazione per guadagnare è la vendita allo scoperto, disponibile su alcune piattaforme di trading, che consiste nel vendere in prospettiva della riduzione del valore, per poi ricomprare quando effettivamente il prezzo è inferiore. In tal modo si riesce ad ottenere un profitto sulla differenza del prezzo di mercato.

Attenti alle truffe

Bisogna stare anche attenti alle fregature sparse in giro in internet, come piattaforme non autorizzate o forum con truffatori, che aspettano di ingannare il primo malcapitato che vi passa: quando si ha l’impressione di poter guadagnare tanti soldi in poco tempo e facilmente è bene iniziare a chiedersi se sia tutto sotto controllo.

Non sottovalutare i rischi

Per investire non è necessaria una laurea in economia, ma qualche regola base è sempre meglio conoscerla. La prima da tenere bene a mente è che il rischio c’è sempre e, se possibile, deve essere calcolato, controllato e contenuto.

Non investire quindi l’intero capitale che si ha a disposizione, anzi, è meglio investire somme che si è disposti eventualmente a perdere nei casi più sfortunati.

Il Bitcoin non è l’unica criptovaluta

BTC è la prima criptovaluta per valore e longevità, ma non è l’unica. Ci sono molte altre soluzioni che possono dare profitti a fronte di investimenti certamente inferiori.

Alcuni esempi sono Bitcoin Cash, versione hard fork del Bitcoin o Ethereum, che recentemente si sta facendo strada nel mercato grazie al suo impiego nella maggior parte degli acquisti NFT.

Come comprare bitcoin

Per comprare bitcoin il primo passo è affidarsi a delle piattaforme sicure e affidabili come eToro, Libertex o Binance. Ogni sito ha delle commissioni e dei servizi diversi, è quindi importante prepararsi per comprendere quale sia la migliore in base alle necessità.

Dopo aver collegato un sistema di pagamento sicuro è possibile iniziare ad acquistare, investendo nella criptovaluta che si preferisce. Osservare i dati di giorno in giorno e seguire gli andamenti del mercato rimane condizione essenziale per pensare di poter fare dei guadagni soddisfacenti.

Conclusioni

Considerato ormai il nuovo oro, il mercato delle criptovalute sta crescendo, nonostante le incertezze date dal sistema attuale, poco regolato e con i passati anni pandemici appena trascorsii. Questo è sintomo di grande resilienza da parte di un prodotto finanziario che per anni è stato visto male e ha smentito spesso molti osservatori e critici.