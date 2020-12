Cos'è una VPN e perché ne hai bisogno quando sei online

Con il termine reti VPN si intende identificare le Reti Private Virtuali. Si tratta di strumenti utili per migliorare la sicurezza di navigazione, bloccare la censura e per condividere e scambiare file ed informazioni in modo anonimo. Le VPN, però, non sono tutte uguali, ecco perché è importante scegliere la rete più adatta alle proprie esigenze.

Quale rete VPN scegliere in base alle diverse esigenze

Quando di parla di reti VPN ciascun utente avrà dei bisogni differenti. Per capire quale servizio scegliere è necessario capire cosa si vuol fare con la VPN. Se utilizzi con frequenza reti wi-fi pubbliche come quelle di aeroporti, stazioni o caffetterie potresti avere bisogno di una rete VPN, utile anche se sei in viaggio e non si è sicuri di avere accesso a reti protette. Se hai bisogno di modificare la geo-localizzazione è necessario scegliere una rete VPN i cui server si trovino nella regione geografica da cui vuoi che arrivi la connessione. Se sei a Roma e vuoi che la tua connessione sembri arrivare da Londra, i server dovranno trovarsi là. Se stai cercando una una rete che permetta di navigare velocemente, senza che vengono interrotte le riproduzioni streaming, che garantisca sicurezza in termini di dati trasferiti e privacy usa questa VPN di NordVPN.

Cosa sono le reti VPN e perché si utilizzano

Le reti VPN sono utili per creare un collegamento virtuale tra due reti che sono fisicamente distanti e separate. Attraverso una rete VPN, un impiegato che vive dall'altra parte della città potrà accedere alla rete privata dell'azienda per la quale lavora e che si trova in un altro posto, come se si trovasse in ufficio. La stessa tecnologia viene anche usata dagli utenti per collegare smartphone ed altri dispositivi alla rete domestica per poter accedere facilmente ai file in modo sicuro anche se si trovano fuori casa, utilizzando il cellulare. Le reti VPN possono essere usate anche per criptare le connessioni ed evitare che i dati trasferiti da una rete all'altra vengano visualizzati da altre persone. Questo serve a tenere i dati privati al sicuro, soprattutto se si utilizzano reti wi-fi di luoghi pubblici.

Le reti VPN sono in grado di far sembrare che quello che viene trasmesso arrivi da un altro posto, quindi se ci si trova a Roma si può benissimo far apparire il proprio traffico dati come se arrivasse da Londra e questo è un modo utile per usare dei siti che bloccano i contenuti a seconda del posto in cui ci si trova a causa di restrizioni e censure. La VPN è utile per nascondere le attività online sia a possibili governi spia sia agli "ISP" ("Internet Service Provider") che tendono a rallentare la velocità di connessione a seconda dei contenuti che vengono visualizzati.

Conclusioni

Quando scegli la tua VPN è importante valutare anche il costo del servizio, la facilità di installazione e se per te questo mondo è una novità è necessario sapere se è possibile scaricare file e app di installazione standard per rendere la procedura automatica ma assicurati anche che sia possibile avviare l'installazione manualmente per poter decidere parametri ed impostazioni. Una buona rete VPN deve garantire la protezione dei dati, così da evitare accessi di malintenzionati che potrebbero rubare numeri di carte di credito o altre informazioni personali e sensibili. Inoltre, controlla sempre che il servizio metta a disposizione la possibilità di creare un tuo personale indirizzo IP che possa venire mascherato e nascosto in caso di necessità per evitare di mostrare agli altri le tue tracce di navigazione. Verifica anche che sia possibile connettere alla stessa rete più di un dispositivo e che siano supportati quelli mobili come smartphone o tablet, per poter utilizzare la rete VPN anche quando non sei a casa. Una rete VPN con tanti server in giro per il mondo garantisce copertura e protezione sotto tutti i punti di vista, bloccando malware e pubblicità e tenendo sempre al sicuro la tua connessione. Infine, controlla anche il servizio di assistenza su cui poter contare in caso di problemi o malfunzionamenti.