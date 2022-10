Cos’è il Metaverso?

Scoprilo e vivilo al Digipass Trasimeno di Magione il 12 e 19 ottobre

È diverso tempo che sentiamo parlare di Metaverso, ma quanti di noi hanno capito di cosa si tratta? Per rispondere a questa e altre domande, negli spazi del Digipass Trasimeno di Magione si terrà un workshop gratuito in due appuntamenti: il 12 e 19 ottobre dalle 18 alle 20, entrambi moderati da Sonia Sorci, ingegnera esperta del tema.

Prima di partecipare, scopri di più in questo articolo e prepararti per la tua prima esperienza immersiva.

FRA VIRTUALE E REALE

Il Metaverso è un universo online che combina un insieme di spazi ai quali si può accedere per interagire con persone (o meglio con i loro avatar) e con gli elementi dello spazio stesso.

In pratica, se finora siamo stati abituati ad accedere ad internet, con il metaverso possiamo “entrare” in internet. Se finora un social network era un sito o un’app, con il metaverso diventerà un luogo virtuale dove ritrovarsi “fisicamente”. Se l’esperienza dello shopping online era paragonabile a quella di sfogliare un catalogo, ora sarà più simile a quella di entrare in un negozio.

Quindi, entrando in un metaverso la nostra esperienza nel web non sarà più “piatta”. La nostra identità virtuale non sarà più (solo) un nickname a cui associare delle foto, ma un corpo (avatar) che ci rappresenta, che ha la nostra voce e che interagisce in una realtà virtuale sempre più simile a quella reale.

Come si entra in un Metaverso?

I modi per entrare in un Metaverso sono 2

tramite un qualsiasi dispositivo “classico” connesso al web, quindi smartphone, tablet o pc provvisti di cuffie e microfono;

con un visore VR connesso al web.

Ed è proprio utilizzando un visore che l’esperienza nel metaverso diventa immersiva. Vivendo il metaverso da smartphone o pc guardiamo uno schermo in cui è riprodotta una realtà virtuale (qualcuno ricorda Second Life o The Sims?). Indossando un visore, ciò che vediamo (ovunque rivolgiamo il nostro sguardo), ciò che sentiamo e qualsiasi cosa o persona con cui interagiamo, è parte di una realtà virtuale che ci circonda.

L’esperienza immersiva

La maggior parte delle persone, nel momento in cui indossano per la prima volta un visore VR esclamano: “Wow!” perché è come essere catapultati in una specie di sogno, pur essendo svegli. Ci si ritrova circondati da un mondo dai tratti futuristici con la consapevolezza che non è reale ma con il quale possiamo interagire al pari della realtà. Descrivere l’esperienza immersiva è complicato, forse l’unico modo per capire davvero di cosa si tratta è provare.

ENTRA NEL METAVERSO: LA TUA PRIMA ESPERIENZA IMMERSIVA

Il 12 e 19 ottobre, dalle 18 alle 20, negli spazi del Digipass Trasimeno a Magione ti si apriranno le porte del Metaverso. Sonia Sorci ti accompagnerà in un workshop dal titolo “Metaverso: fra virtuale e reale” che si terrà in due puntate in cui

ti spiegherà ancor più nel dettaglio di come funziona ,

, scoprirai quali sono le potenzialità e perché no, quali sono i rischi di questo spazio virtuale;

e perché no, quali sono i di questo spazio virtuale; ti permetterà di fare un’esperienza immersiva guidata.

I workshop sono gratuiti e aperti a tutti. Se vuoi puoi scoprire di più e prenotare il tuo posto: visita il sito del Digipass oppure la pagina Facebook Digipass Trasimeno e preparati a vivere la prima esperienza immersiva della tua vita!