Consorzio Tutela Vini Piceni - "Speciale VINITALY 2018"

"Biologico, di tendenza e Doc. Sono queste le parole chiave per il vino “made in Piceno” che, dal 15 al 18 aprile, sarà in trasferta a Veronafiere per il 52° Vinitaly. Un’edizione speciale per il Consorzio Vini Piceni che, con una compagine di 31 aziende (stand Regione Marche, Pad. 7 – C6-C9), spegnerà quest’anno 50 candeline dal riconoscimento delle doc del rosso più rappresentativo della Regione,. “100% Marche” è lo slogan delle Marche del vino a Vinitaly, una cifra simbolica dell’impegno congiunto delle due associazioni per lo sviluppo del prodotto enologico regionale, e somma rappresentativa dei cinquantesimi delle due Doc (la decorrenza è anche del Verdicchio dei Castelli di Jesi).Tre degustazioni targate proprio “100% Marche” (domenica ore 15.00, martedì ore 10.00 e 15.00) metteranno sotto la lente di Michaela Morris, firma di Decanter, Meininger’s e Quench, e di Carlo Cambi, giornalista, autore tv ed esperto di enogastronomia, 6 Verdicchio dei Castelli di Jesi e 6 Rosso Piceno , mentre lunedì sarà Filippo Bartolotta, giudice di Decanter Magazine che lo scorso anno ha fatto da sommelier ai coniugi Obama in Italia, a firmare la regia di “Sostenibile con gusto”, la degustazione dedicata ai campioni del Rosso Piceno (ore 15.30, Palaexpo – sala Argento 2).Due focus sull’importanza del biologico e sulle nuove tendenze dei consumatori italiani saranno invece al centro del convegno in programma per lunedì 16 aprile (ore 11.00) e realizzato in collaborazione con Nomisma Wine Monitor. Infatti, secondo gli ultimi dati registrati dall’istituto di ricerca Iri sugli ultimi consumi di vino nella grande distribuzione, la Gdo premia gli autoctoni e in particolare registra l’irresistibile ascesa anche dei vini marchigiani, con Pecorino e Passerina che nel triennio volano rispettivamente a +55% e +92%. Nel 2017 i due vitigni, che nelle Marche sono anche alla base delle denominazioni Offida Docg, Falerio e Terre di Offida Doc, tutelate dal Consorzio Vini Piceni , hanno venduto nella grande distribuzione circa 4,9 milioni di bottiglie per un valore di 19 milioni di euro, registrato soprattutto nelle regioni di Centro-Nord.Complessivamente, nel 2017 i 46 soci del Consorzio presieduto da Giorgio Savini e diretto da Armando Falcioni hanno confezionato nel 2017 circa 7 milioni di bottiglie, di cui 12,2mila ettolitri certificati.La maggiore produzione in termini di bottiglie riguarda il Rosso Piceno (3,13 milioni), seguito dall’Offida Docg (circa 2 milioni), dal Falerio (1,83 milioni) e dalla piccola Terre di Offida (33mila). Oltre a puntare sugli autoctoni, negli ultimi anni la produzione del Piceno si è concentrata in particolare sul biologico, un’attenzione che oggi interessa i due terzi del vigneto Doc.Vinitaly è la più grande manifestazione internazionale dedicata al comparto vino per area espositiva (183mila mq di quartiere fieristico interamente sold out) e presenza estera. Per la sua 52^ edizione, in programma dal 15 al 18 aprile a Veronafiere, sono attesi nella città scaligera oltre 4.300 espositori da più di 30 Paesi, delegazioni commerciali provenienti da 58 Paesi e 128mila visitatori.Carminucci; Terra Fageto Winery; Cantina Offida; Antica Azienda Agricola Fratelli Vagnoni Molina; Vini Firmanum; Cantina La Canosa; Le Canà; Azienda Vinicola Carassanese; Cantine di Castignano; Vigneti Santa Liberata; Azienda Agricola Simone Capecci; Azienda Agrobiologica San Giovanni; Amici; Cantina Centanni; Domodimonti srl Società Agricola.Velenosi Vini; Le Caniette; Tenuta Cocci Grifoni; Officina del Sole; Collevite Cantine Della Marca; Cantina dei Colli Ripani; Il Conte Villa Prandone; Ciù Ciù Azienda Agricola; Tenute del Borgo; Tenuta De Angelis; Poderi San Lazzaro; Saladini Pilastri; Vini Costadoro; Cantina Bastianelli; Pantaleone vini."