Consorzio Tutela Vini Piceni - "Speciale Pecorino Piceno"

PECORINO, DA VINO DI TENDENZA IN GDO A GRANDE BIANCO DA AFFINAMENTOLA DOPPIA ANIMA DELL’AUTOCTONO SIMBOLO DEL PICENOCon un’ascesa del +55% il Pecorino è uno dei vini che nell’ultimo triennio (2014-2017) sono volati in Gdo, realizzando vendite per 11,9 milioni di euro. Lo dicono i dati Iri sui consumi di vino nella grande distribuzione, che il Consorzio vini piceni ha elaborato assieme a Nomisma-Wine Monitor. Tra i mercati chiave che hanno contribuito all’incremento, il Lazio, regione top buyer da 3,7 milioni di euro e una crescita del 68%, ma anche gli altri mercati tradizionali, con l’Emilia Romagna che vola al +67%, seguita da Piemonte (+64%), Lombardia (+53%), Abruzzo/Molise e Marche (+22%). Sempre secondo l’approfondimento, nel solo 2017 si conferma un incremento in doppia cifra del Pecorino (+10,5%) per un posizionamento di tutto rilievo anche sul fronte del prezzo medio, con valori quasi doppi rispetto al complesso dei vini bianchi in Gdo (5,5 euro/litro contro la media dei bianchi a 3 euro/litro).Numeri questi, che testimoniano la crescita di un vitigno protagonista di una progressiva riscoperta negli ultimi 30 anni, divenuto una delle varietà simbolo del territorio Piceno “Nel 2017 la produzione di Pecorino ha superato i 23mila ettolitri di vino certificato, tra Offida Docg e Falerio Doc, con più di 2,3 milioni di bottiglie, il doppio rispetto al triennio 2011-2013, quando la media era di 1,1 milioni di bottiglie l’anno – spiega Armando Falcioni, direttore del Consorzio vini piceni -. Si tratta di quantitativi ancora contenuti, ma che dimostrano come i produttori siano tornati a credere in questo grande autoctono del nostro territorio”.A bacca bianca e originario della zona montuosa di Arquata del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno), il Pecorino è infatti caratterizzato da una spiccata acidità e da una bassa capacità produttiva della pianta, che ne avevano causato il quasi totale abbandono in anni in cui si prediligevano vitigni internazionali e ad alta resa. All’inizio degli anni Novanta è cominciato però un periodo di sperimentazione da parte di alcuni produttori che sono riusciti a domarne le criticità e gradualmente l’attenzione è cresciuta, insieme alla produzione e alla diffusione sul mercato, fino all’affermazione, che lo ha visto entrare come tipologia ufficiale nelle denominazioni picene Falerio e Offida (uvaggio minimo all’85%), mentre l’Igt si è allargata anche ad areali di alcune regioni limitrofe.“Offida rappresenta l’unica denominazione di origine controllata e garantita per i vitigni di Passerina e Pecorino a livello nazionale e ha un disciplinare molto più stringente di quello consentito in altri areali, con 90 quintali per ettaro consentiti e una resa uva/vino massima del 70%”, ha detto Giorgio Savini, presidente del Consorzio tutela vini piceni, sottolineando come la zona di produzione sia ristretta al solo Piceno , in 25 comuni delle province di Ascoli e Fermo (9 per intero e altri 16 in parte) con l’imbottigliamento permesso nelle sole zone di produzione e una messa in commercio che è possibile soltanto a partire dal 1 marzo successivo alla vendemmia. “Lo sforzo dei nostri produttori – ha aggiunto – ha inoltre permesso di valorizzare questo straordinario vitigno, esaltandone le grandi potenzialità di invecchiamento, con vini in grado di dare il meglio anche dopo 10 anni dalla vendemmia”.Infatti, se il Pecorino è conosciuto soprattutto come vino d’annata, con il suo colore giallo paglierino e le note fruttate di agrumi, pesche ed erbe fresche, sta guadagnando sempre più terreno la sua versione invecchiata che, favorita dalla buona spalla acida e dalla struttura dell’uva, è in grado di regalare un profilo aromatico complesso, con sentori di frutta secca, fieno e minerali. Aspetti, questi, che lo rendono sempre più apprezzato tra appassionati e intenditori.IL VIGNETO PICENO, INIZIATIVE DI PROMOZIONECon 46 aziende associate, una rappresentatività che supera l’80% della produzione certificata e un’incidenza del 55% sulla produzione globale di vino regionale, il Consorzio Vini Piceni è l’organismo di tutela di riferimento per le due denominazioni che coinvolgono il Pecorino e anche per le altre due Doc della zona, Terre di Offida e Rosso Piceno.Insegnare e promuovere le numerose qualità del vitigno è uno degli obiettivi del Consorzio vini piceni, che dal 2010 ad oggi ha investito più di 7,8 milioni di euro per la promozione delle denominazioni e del territorio piceno nel mondo e in Italia, grazie ai fondi Ocm Vino Paesi Terzi e PSR Marche, con un budget che solo nel 2017 ha superato i 2 milioni di euro.Tra le iniziative in programma azioni di incoming su operatori, stampa, opinion maker; partecipazioni a fiere internazionali ed eventi enogastronomici nazionali e locali, senza dimenticare le degustazioni a tema. In cartellone anche una trasferta romana alla XV edizione del Vinoforum, rassegna enogastronomica che dal 15 al 24 giugno porta nei pressi della Farnesina (Lungotevere Maresciallo Diaz) 2500 vini, 500 cantine e i piatti gourmet di 24 chef stellati. In quest’occasione il Consorzio sarà presente con uno stand istituzionale suddiviso in due aree: la prima dedicata al Rosso Piceno, che quest’anno festeggia il 50° anniversario dal riconoscimento della Doc, mentre la seconda raccoglierà tutte le Dop, con la possibilità di degustare anche il grande bianco piceno.