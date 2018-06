Consorzio Tutela Vini Piceni - "LE NOZZE D’ORO DEL ROSSO PICENO"

Compie 50 anni la Doc del, il rosso più rappresentativo delle Marche che nel 2017 ha traguardato una produzione di oltre 3 milioni di bottiglie, destinate per circa la metà ai wine lover dei mercati internazionali. Un festeggiamento, quello del riconoscimento della denominazione, lungo un anno e che ilcelebra con un’etichetta ad hoc, fortemente identitaria.Qui, infatti, i produttori piceni sono raffigurati in epoca rinascimentale attorno a un calice di vino rosso posizionato su una colonna marmorea, a indicare lo spessore della grande tradizione Picena per la vite ed il vino. Un’immagine dionisiaca, in cui compaiono i protagonisti della cultura rurale marchigiana: dalle colline all’ulivo, dagli alberi da frutto al grano alla vite.“La ricerca costante della qualità premia un territorio particolarmente vocato – spiega Giorgio Savini, presidente del-. In questo mezzo secolo, le nostre 46 aziende associate hanno puntato sugli autoctoni e sulla produzione biologica: due asset importanti che incrociano le nuove tendenze di produzione e di consumo anche all’estero”.E proprio il biologico è l’asso nella manica del Sud delle Marche. Infatti, secondo una ricerca Nomisma Wine Monitor (aprile 2018), ilè tra le aree più bio d’Italia, con la sola Ascoli che detiene il 53% di tutta la vigna biologica marchigiana, e che con Fermo arriva al 61 %, e un’incidenza green sulla vite da vino del 41%, quasi il triplo della media nazionale (15,8%), che si alza sensibilmente fino a raggiungere i 2/3 del vigneto nelle aree a denominazione di origine. Una fotografia che nel complesso – con 5mila ettari - pone le Marche al terzo posto tra le regioni d’Italia (con superfici di vite bio superiori ai 2mila ettari).Se la maggiore produzione in termini di bottiglie riguarda il, il Consorzio che ha una rappresentatività che supera l’80% della produzione certificata e un’incidenza del 55% sulla produzione globale di vino regionale, comprende anche altre denominazioni marchigiane, a partire dall’Offida Docg (circa 2 milioni di bottiglie), Falerio (1,83 milioni) e dalla piccola Terre di Offida (33mila).Tra gli obiettivi di crescita, quello del posizionamento sui mercati internazionali è tra le priorità del Consorzio.“Nel 2017, abbiamo destinato più di 2 milioni di euro per la promozione delle nostre denominazioni e del territorio piceno nel mondo e nel nostro Paese – conferma Armando Falcioni, direttore del-. Dal 2010 ad oggi, è di oltre 7,8 milioni di euro il budget investito dal Consorzio in promozione grazie ai fondi Ocm Vino Paesi Terzi e PSR Marche. Il 50° della Doc è un’occasione importante per comunicare la qualità dei vini piceni, a partire dai principali mercati target”. Tra questi, gli Stati Uniti assorbono circa il 43% del budget Ocm, seguiti dalla Cina (30,8%) e dal Canada (26,4%).I 46 soci, imprenditori direttamente coinvolti in una o più fasi di produzione delle Doc e Docg tutelate, hanno prodotto nel 2017 circa 7 milioni di bottiglie, di cui oltre 100mila ettolitri certificati.Sul fronte del vino, Montepulciano (dal 35% all’85%) e Sangiovese (dal 15% al 50%) sono le due varietà alla base del blend. Ottimo se apprezzato in giovinezza, il Rosso Piceno è ideale anche per l’invecchiamento, in questo caso in versione “Superiore”, una tipologia che prevede una zona di produzione più ristretta (solo 13 comuni della provincia di Ascoli Piceno) e un periodo di affinamento in legno più lungo in grado di esaltarne la complessità.Tra i molti appuntamenti in calendario per la celebrazione dei 50 anni della Doc: azioni di incoming su operatori, stampa, opinion maker; partecipazioni a fiere internazionali ed eventi enogastronomici nazionali e locali, senza dimenticare le degustazioni a tema.