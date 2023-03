Acqualatina, la società di gestione del servizio idrico integrato dell'ATO4-Lazio Meridionale, ha lanciato il progetto "Condominio Smart" per l'installazione di contatori intelligenti (smart meters) e soluzioni contrattuali personalizzate per le utenze condominiali e le altre utenze indirette dell'area di competenza. Questa iniziativa è stata avviata sulla base delle recenti disposizioni regolatorie dell'Autorità nazionale ARERA, nell'ambito del più ampio progetto di sostituzione dei contatori in atto sull'intero territorio e grazie anche alla disponibilità dei fondi PNRR.

L'obiettivo principale del progetto "Condominio Smart" è di agevolare il più possibile la vita quotidiana dei cittadini, offrendo loro soluzioni personalizzate e una maggiore tutela in materia di utilizzo dell'acqua. Un progetto che rappresenta la fase gestionale attuale della società, che pone al centro le esigenze dei cittadini del territorio. È un primo passo che apre la strada a nuove e future iniziative.

SGUARDO AL FUTURO

Acqualatina si trova in un momento importante della sua gestione, che guarda al futuro. La società fa tesoro dei suoi vent'anni di esperienza nel settore e si concentra su tre parole chiave: sostenibilità, innovazione e centralità della persona. Questi principi sono alla base del progetto "Condominio Smart" e di tutte le future iniziative della società. Il progetto "Condominio Smart" si rivolge in particolare proprio alle utenze condominiali e alle altre utenze indirette dell'ATO4-Lazio Meridionale, come i consorzi. Grazie all'installazione di contatori intelligenti, le utenze potranno monitorare in tempo reale il proprio consumo di acqua e adeguare di conseguenza il proprio comportamento. Inoltre, grazie alle soluzioni contrattuali personalizzate, sarà possibile adattare i costi alle specifiche esigenze di ogni utenza.

STOP ALLE PERDITE

Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per Acqualatina, che punta a una gestione sempre più efficiente e sostenibile del servizio idrico integrato. Grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia come appunto proprio i contatori intelligenti, la società potrà ridurre le perdite di acqua e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini. Inoltre, si inserisce in un quadro più ampio di investimenti nella sostenibilità e nell'innovazione da parte di Acqualatina.

La società sta infatti investendo in tecnologie e soluzioni di efficientamento per migliorare la qualità del servizio e ridurre l'impatto ambientale. Allo stesso tempo, Acqualatina punta a una maggiore centralità della persona, ponendo al centro delle proprie iniziative le esigenze dei cittadini e della comunità.

CONTATTI

Per un appuntamento presso gli sportelli basta cliccare sul pulsante “Prenota il tuo appuntamento allo sportello”, sulla home page di www.acqualatina.it, e selezionare la voce “Condominio smart”.

È stata attivata un’email dedicata a questa iniziativa, affinché amministratori e condòmini possano avere un canale di comunicazione diretto con i professionisti di Acqualatina: condomini@acqualatina.it.