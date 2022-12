Conclusi i lavori della terza edizione del convegno “Gli effetti biologici dell’elettrosmog ed i loro rimedi”

Gerald Pollack, Professore di Bioingegneria presso la University Of Washington di Seattle, “L’acqua di cui è composto il corpo umano è in quarta fase, per questo l’elettrosmog ha effetti negativi sulla nostra biologia”

ASSISI (18/12/2022) – Siamo sicuri che gli stati della materia siano solo tre? Solido, liquido e gassoso? Nella stragrande maggioranza dei casi è così, quando però si parla di acqua ed a parlarne è Gerald Pollack, Professore di bioingegneria alla “University of Washington” di Seattle (USA), questo è non è del tutto vero.

Scopriamo così che l’acqua, in realtà può avere uno stato “quarto”, ovvero in determinate condizioni ambientali può cambiare la sua disposizione atomica (predisporsi così in un reticolo esagonale) e passare da una carica neutra ad una negativa, assumendo una consistenza viscosa che ha proprietà molto particolari.

Questo in sintesi il contenuto dell’intervento del Prof. Pollack di ieri al Grand Hotel di Assisi durante la terza edizione del convegno “Gli effetti biologici dell’elettrosmog ed i loro rimedi” organizzato ogni anno dall’azienda assisana Cobe Spa, che da anni tramite il marchio “Bio Happy” produce e commercializza una serie di prodotti all’avanguardia certificati dal Ministero della Salute, come dispositivi medici di classe 1, il cui scopo è proteggere il corpo umano dagli effetti nefasti derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici.

“Il nostro corpo è composto al 70% di acqua – Ha detto Pollack durante il suo intervento – che si predispone secondo il comportamento associabile alla quarta fase dell’acqua. Per questo è necessario studiare come questo tipo di liquido si comporta rispetto alla normale H2O”. Nel suo intervento il professore statunitense ha spiegato quindi, come l’acqua in quarta fase abbia un comportamento simile ad una vera e propria batteria che assorbe e rilascia energia potenziale grazie alla sua interazione con la radiazione ultravioletta, di qui il parallelo con gli effetti benefici sul corpo umano dell’esposizione alla luce solare. Pollack ha poi concluso il suo intervento mettendo in evidenza come l’esposizione a campi elettromagnetici sia un fattore perturbante rispetto all’equilibrio biologico acqua polarizzata/luce solare.

Hanno fatto eco al luminare statunitense, il Dott. Marco Morelli, Medico chirurgo specializzato in Ottimizzazione Neuro Psico Respiratoria e Neuro Psico Chinesi Terapia e riequilibrio neuro motorio e terapia EBS a campi pulsati, il quale ha spiegato gli effetti gli effetti negativi sull’organismo dei campi magnetici in bassa frequenza ed a cui hanno fatto seguito altri due medici: il Dott. Hossein Shahabadi, dirigente medico del policlinico Umberto I specializzato in radiodiagnostica, omotossicologia e medicina fisiologica di regolazione, che ha fatto un intervento dal titolo “La membrana cellulare tra Kaos ed ordine Biologico” ed il Dott. Luca Marchioni (Ricercatore specializzato in biofisica naturale per oncologia e patologie neurodegenerative, che ha parlato di “elettrosmog, bioelettricità ed attività motocondriale”.

Hanno chiuso la giornata di lavori il Dott. Erik E. Gandino, Medico-Chirurgo, specialista in Riabilitazione neurofunzionale e problematiche neuromuscolari ed il Dott. Simone Capponi, che ha illustrato gli ottimi risultati di una ricerca condotta su pazienti affetti da patologie legate all’inquinamento elettromagnetico, trattati con i prodotti della Linea BioHappy. Lo studio ha evidenziato una percentuale di guarigione in alcuni casi anche del 95%.

“La nostra azienda si occupa del prossimo – Ha commentato a tergo dell’iniziativa l’ Ing. Carlo Costantini, Presidente di Cobe spa - Perché sono certo, che quando ci si occupa del prossimo, ci stiamo occupando di noi, dei nostri figli, e anche di quelli che nasceranno. Quando c’impegniamo a rendere la vita “vivibile”, stiamo già, pensando al futuro”. “Occuparsi del futuro oggi – ha poi detto Stefano Becciolotti, Vice Presidente di Cobe Spa - vuol dire scegliere il progresso, ma anche essere capaci di mantenere un pensiero critico, un pensiero che non ignora le conseguenze che il progresso può generare nella società”.

Ha chiuso la giornata di lavori congressuali l’artista internazionale Erika Abelardo, con una performance molto suggestiva della sua “Sand Art Performance”.