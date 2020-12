Con Appkeep Srl luoghi sicuri e sanificati nel contrasto al COVID-19

Appkeep Srl, propone un servizio di sanificazione preciso e competente per Enti, aziende e privati cittadini su tutto il Territorio Nazionale grazie ad una struttura snella, capillare ed organizzata in squadre. Dalle nostre sedi operative in Lombardia, Marche, Umbria, Sicilia e Sardegna riusciamo ad intervenire in tutto il paese, garantendo tempestività ed assistenza, per 365 giorni all’anno.

La cura e l’igiene degli ambienti sono ora più che mai fondamentali per la salute pubblica. La sanificazione e la disinfezione, in particolare, sono un importante elemento di sicurezza utile a prevenire rischi di contaminazione e contagio e vanno eseguite secondo precisi Protocolli Ministeriali, mediante l’utilizzo di specifiche attrezzature e materiali certificati.

In un momento di allerta come quello che sta vivendo oggi il nostro paese ogni luogo ad alta frequentazione come ambulatori medici, locali commerciali e attività ricettive, deve munirsi di dispositivi che garantiscano ai propri clienti e allo staff il maggior livello di protezione da virus e batteri oltre ad un’impeccabile salubrità del luogo.

Ci aspetta una nuova vita a base di perossido d’idrogeno, ipoclorito di sodio e presìdi medico-chirurgici di cui in molti, fino ad oggi, ignoravano l’esistenza. Il nostro Paese dovrà abituarsi a un nuovo rito: quello della disinfezione continua in ufficio e sui treni, nei negozi e nei ristoranti. La parola d’ordine è sempre la stessa: sanificazione. Un servizio che prima della pandemia era considerato saltuario, oggi diventa necessità quotidiana.

Nel rispetto della normativa vigente Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020, per la disinfezione utilizziamo solo prodotti PMC (Presidio Medico Chirurgico). L’intervento che noi eseguiamo, avviene mediante atomizzazione di detergente disinfettante concentrato germicida a base di perossido di idrogeno (0,5%) o ipoclorito di sodio (0,1% – 0,5%) ad elevato spettro di attività, ove necessario l’impiego di igienizzante alcolico > 75% per le superfici.

In aggiunta alle procedure ad ai prodotti indicati nei protocolli ministeriali, è possibile implementare il trattamento con l’ausilio di macchine ozonizzatrici professionali.

Gli interventi sono svolti da personale dotato di tutti i più avanzati DPI e attrezzature, debitamente formato e informato in materia di valutazione e gestione del rischio biologico. Il nostro personale è altresì in possesso di abilitazioni per il lavoro in ambienti contaminati e confinati, nonché per l’utilizzo di specifici prodotti di sanificazione. Al termine del trattamento, viene rilasciato l’attestato di avvenuto “Servizio di Sanificazione” con tutte le schede tecniche e di sicurezza di prodotti e macchinari utilizzati.

Per una maggiore efficacia e durata del trattamento, tale attività deve essere ripetuta periodicamente. In questo momento in cui il nostro Paese si trova impegnato ad affrontare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid19, Appkeep srl è da supporto ai propri clienti e partner per rendere più sicuri tutti i luoghi nei quali si può ricominciare un’attività lavorativa al fine di riavere, il prima possibile, un ritorno alla normalità.

Visitate il nostro sito : www.appkeep.it