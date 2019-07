Comprare casa a Roma: cosa cercano gli acquirenti

Prima casa e investimento a reddito



Secondo gli ultimi dati rilasciati da Nomisma, Milano e Roma registrano un aumento a due cifre dei volumi di compravendita del mercato residenziale nel primo trimestre (+11%) sulle otto maggiori città italiane.

A Roma il mercato è in buona salute. Una volta definita la tipologia di immobile che cambia di caso in caso, vediamo cosa desidera e richiede chi compra casa nella Capitale.

In pieno Centro Storico le richieste più comuni sono sulla presenza di ascensore - caratteristica rara nei palazzi d'epoca - la disponibilità di un box auto e una vista dalla proprietà "aperta" e non chiusa dai palazzi circostanti. L'eventuale spazio esterno rende l'immobile ancora più irresistibile.



Zona EUR è di comune richiesta un grande spazio esterno, posto/i auto e ampie metrature interne in generale. Fondamentale lo stato dell'immobile che viene sempre richiesto come "recentemente ristrutturato".



Zona Balduina, Trionfale Vaticano e Gregorio VII richiesti piani alti e ristrutturati. Vanno a ruba gli attici e i superattici.



A Parioli ed in Prati la differenza la fa il box auto! Se a questo sommiamo uno spazio esterno, il piano alto, la vendita si conclude in tempi davvero brevi. Per Parioli, in particolare, se l'immobile è già ristrutturato diventa una vera e propria "chicca" di zona.



Ad Ostiense e San Paolo spesso sono richiesti spazio per auto, terrazzo o giardino. Parliamo di una zona richiesta per investimento a reddito. Lo stato dell'immobile non è determinante ma l'importante è il punto - per la maggiore vanno le unità in strade più defilate rispetto le attività commerciali.



A Marconi vanno per la maggiore unità fra i 50 e i 60 metri quadri. Il buono stato dell'immobile velocizza il processo di vendita; questo perchè parliamo di prime case dove entrare rapidamente.



Nelle zone di Sartorio, Montagnola e Ardeatino i tagli fra gli 80 mq e 100 mq sono molto richiesti. La zona è un ottimo compromesso per avvicinarsi al centro di Roma pur mantenendo un'area verde vicino.



A San Giovanni chi compra, fa molto caso all'esposizione e cerca di assicurarsi l'immobile in un punto strategico dove il caos cittadino arrivi parzialmente.



Per Monte Sacro e Talenti è richiesta, nelle vicinanze della proprietà, la presenza di linee del trasporto pubblico. Anche qui il box auto e lo spazio esterno velocizzano i tempi di vendita.



Per Gianicolense e Monteverde le caratteristiche ricercate sono similari; box auto e spazio esterno. Queste due consentono una vendita veloce anche se leggermente sopra il prezzo di mercato.

