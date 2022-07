Come prepararsi ad una partita di calcio in estate

Giocare a calcio per diletto è un’attività ricreativa che può aiutare a scaricare le tensioni che si accumulano nella vita di tutti i giorni ed è un modo per restare in contatto con gli amici di sempre tenendosi in movimento al contempo.

Con l’arrivo dell’estate, però, nonostante sia più facile organizzare una partita di calcetto con gli amici visto l’allungarsi delle ore in cui c’è la luce Sole, è fondamentale prepararsi all’attività fisica da svolgere per evitare inutili complicazioni causate dal caldo.

In questo articolo scoprirai come preparare il tuo fisico ad una partita di calcio da svolgere in estate per ottenere la migliore performance possibile ed evitare di disidratarti eccessivamente e per poterti allenare serenamente.

Ricordati di idratarti correttamente durante la giornata

In estate è fondamentale restare perfettamente idratati durante tutto l’arco della giornata, ma è bene, per prepararsi correttamente ad un allenamento intensivo, idratarsi gradualmente durante tutto l’arco della giornata. Evita quindi di bere tantissimo a ridosso dell’allenamento, che potrebbe portarti a dover andare in bagno nel bel mezzo della partita, cosa che non ti faciliterebbe a dare il massimo e non renderebbe questo momento troppo piacevole.

Ricorda di portare sempre l’acqua agli allenamenti

Potrebbe essere scontato, ma è bene specificare che è fondamentale portare con sé dell’acqua fresca (evitare quella molto fredda è essenziale per non incorrere in congestioni) da poter bere durante le pause e nel momento di necessità, soprattutto in vista delle alte temperature

Assumi la giusta quantità di zuccheri durante la giornata

In particolare in estate, assumere zuccheri è fondamentale se si considera la perdita percentuale di sali minerali e zuccheri che consumiamo sudando. Dovrebbe essere assodato, ma è bene in qualsiasi caso chiarire che gli zuccheri non sono semplicemente i dolci o le bevande gassate: anche la pasta e tutti i carboidrati sono zuccheri di cui abbiamo bisogno come fonte energetica primaria, in particolare durante le stagioni calde.

Assumi una fonte proteica sostanziosa prima dell’allenamento

Un’ora prima della partita, sarebbe bene assumere una fonte proteica per fornire il giusto sostegno preparatorio ai muscoli prima di svolgere un’attività fisica intensa: in questo modo, avrai maggiore carica durante la tua partita, eviterai che la fame o la stanchezza derivante dal dispendio di energie durante l’attività fisica possano indebolirti e provarti eccessivamente.

Fai una doccia fresca prima di giocare la partita

Per risvegliare i muscoli e prepararli correttamente prima della partita, può essere utile fare una doccia fresca: in questo modo, ti lascerai alle spalle il calore che domina le giornate della bella stagione (anche se forse per poco tempo) e potrai risvegliare completamente i tuoi muscoli ed evitare crampi e blocchi muscolari che, in vista della temperatura corporea che potresti raggiungere, sono dietro l’angolo.

Suggerimenti per il post-partita da non perdere

Adoperare degli accorgimenti anche quando la partita è finita è un passaggio fondamentale e spesso sottovalutato dalle persone non molto avvezze all’attività fisica in generale.

Qui di seguito una lista di suggerimenti di azioni da compiere per trarre il massimo dall’allenamento svolto:

Assumi una fonte proteica anche nel post partita: assumere una fonte proteica anche post-allenamento è necessario per aiutare i muscoli nella ripresa, per avere supporto per eventuali microlesioni muscolari e per qualsiasi sforzo muscolare eccessivo tu possa aver fatto.

Fare una doccia fredda: questo è un suggerimento tanto fondamentale quanto difficile da seguire. La crioterapia, una pratica che consiste nell’immergersi in vasche piene di ghiaccio subito dopo un allenamento o una competizione. è una pratica dagli effetti miracolosi per il corpo in generale e i muscoli in particolare, perché il ghiaccio riesce ad avere un importante effetto vaso-costrittore, che aiuta quindi a ristabilire il corretto funzionamento della circolazione del sangue, ma allo stesso tempo è anche un anestetico naturale, che allevia e lenisce i dolori che si possono avere dopo un allenamento. Fare una doccia fredda è sicuramente meno efficace, ma molto più accessibile economicamente e veloce come pratica. Gli effetti di questa attività sul tuo corpo e sul recupero muscolare potrebbero davvero sorprenderti.

La preparazione atletica è importantissima per prendersi cura di sé e per poter trarre il massimo da un momento della giornata che oltre che ricreativo, potrebbe rivelarsi un ottimo modo per tenersi in forma e svolgere un po’ di sana attività fisica, ma l’aspetto più importante resta sempre quello di avere una routine che sia sostenibile per noi da un punto di vista psicologico e pratico (come il tempo e la possibilità di fare una doccia pre-allenamento, o di fare uno spuntino pre e post partita). Il più importante suggerimento è quindi, infine, quello di fare tutto il possibile per non intaccare il benessere e il piacere associati a questa attività.