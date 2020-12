Come investire sul forex in piena crisi da Coronavirus

La pandemia di coronavirus ha avuto un fortissimo impatto sul Forex e sui mercati finanziari, un’influenza mitigata soltanto dall’intervento senza precedenti delle banche centrali. L’azione di FED e BCE ha permesso di stabilizzare il cambio euro dollaro, nonostante una tendenza marcata di svalutazione del biglietto verde, con attività simili di supporto all’economia e tutela dei tassi di cambio intraprese da tutti i principali istituti centrali.

Allo stesso tempo, gli effetti del Covid-19 hanno provocato un deciso aumento della volatilità, un aspetto che ha fatto emergere molte opportunità per gli investitori, rendendo di nuovo appetibile fare trading online sul mercato telematiche delle valute. Non a caso, nel 2020 i principali broker hanno registrato un consistente incremento del numero di clienti, con una crescita sensibile dei volumi delle transazioni e un aumento delle operazioni di trading Forex.

Uno di questi è Plus500, una delle aziende più rinomate nel settore, sul quale il portale specializzato MeteoFinanza.com propone una recensione approfondita con opinioni sul broker plus500 di analisti esperti. Plus500, come altri broker autorizzati, consente di fare trading sul Forex con i CFD, prodotti finanziari che permettono di investire al rialzo o al ribasso in modo più accessibile, una modalità oggigiorno sempre più utilizzata dai trader indipendenti per investire sui cross valutari.

Come funziona il trading CFD sul Forex

Prima di investire sul mercato valutario è importante capire come funziona, selezionando contenuti di qualità per comprendere le basi che regolano i cambi e i rapporti tra le principali divise al mondo. Il Forex è un mercato telematico internazionale, all’interno del quale avvengono le contrattazioni sui più importanti cambi valutari.

I cross sono classificati in tre macro gruppi, le coppie major in cui troviamo sempre il dollaro americano e altre divise di rilievo come l’euro e la sterlina inglese, le minor in cui sono presenti valute prestigiose ma senza il dollaro statunitense (ad esempio l’euro franco svizzero), ed infine le esotiche in cui compaiono le divise dei Paesi emergenti scambiate in relazione al dollaro americano.

Per investire sul Forex si utilizzano strumenti come i CFD, contratti per differenza che consentono di non acquistare direttamente le valute, ma di operare con prodotti derivati speculando sull’andamento del prezzo della coppia di riferimento. In questo modo, è possibile aprire una posizione sul cross EUR/USD (euro dollaro americano) e scegliere se entrare con un’opzione long, dunque di rialzo, oppure short se si crede che il cambio possa scendere e la valuta principale svalorizzarsi nei confronti di quella secondaria.

Con il trading CFD è possibile investire sui cross valutari partendo dall’analisi tecnica, utilizzando i grafici e gli indicatori per monitorare le fluttuazioni dei prezzi, cercando di individuare opportunità d’ingresso e capire come potrebbe evolversi il cambio. Queste operazioni possono essere aperte e chiuse in giornata (day trade), altrimenti basta pagare le commissioni di overnight e mantenere la posizione oltre le 24 ore.

Uno degli aspetti indispensabili negli investimenti valutari è la conoscenza della situazione corrente, per questo motivo è fondamentale mantenersi aggiornati attraverso servizi dedicati come questa guida al forex trading proposta da BorsaInside. Ciò consente di seguire da vicino gli andamenti della giornata dei cross valutari, per scoprire quali sono gli eventi in grado di condizionare questi asset e investire in modo consapevole.

Quali sono i fattori che influenzano il Forex

Per investire con il trading Forex è essenziale considerare non solo le indicazioni dell’analisi tecnica, ma anche i fattori esterni che possono interferire sui cross valutari e determinare improvvisi cambiamenti negli andamenti dei cambi. Ad esempio, considerando la coppia più popolare, ovvero euro dollaro, bisogna essere a conoscenza delle decisioni della FED e della BCE, dei livelli di disoccupazione e delle prestazioni delle rispettive economie.

Nello scenario introdotto dalla pandemia è diventato fondamentale monitorare con grande attenzione l’evoluzione dei contagi, in particolare tenendo conto degli effetti sociali ed economici, senza dimenticare l’importanza dei vaccini come testimoniato dalle ricadute successive all’annuncio effettuato da Pfizer. Allo stesso modo, non bisogna mai sottovalutare l’influenza delle scelte politiche, specialmente in questo momento con la crescente attesa in merito alle prossime mosse dell’amministrazione guidata dal neopresidente americano Joe Biden.

Secondo molti analisti, nel medio periodo il dollaro americano potrebbe continuare il cammino di svalorizzazione nei confronti dell’euro, soprattutto per le decisioni della FED di mettere da parte il controllo dell’inflazione per concentrarsi sulla disoccupazione. Questa tendenza è favorita dalle massicce immissioni di liquidità della Federal Reserve, una strategia volta a sostenere l’economia a stelle e strisce che sta contribuendo al deprezzamento del biglietto verde.

Il ritmo del QE della FED è davvero impressionante, con acquisti di 120 miliardi di dollari al mese per ridurre le conseguenze della pandemia di coronavirus, approccio seguito dalla BCE con la Lagarde che ha confermato come le politiche espansive proseguiranno ancora a lungo. Ad ogni modo, la volatilità nel Forex continuerà almeno per tutto il prossimo anno, una situazione che rafforza l’appeal di questo mercato per i trader che vogliono ottimizzare le proprie strategie d’investimento, ricordandosi dell’importanza di operare con prudenza e gestire il rischio in maniera ottimale.

Ultimo aggiornamento: 18:11