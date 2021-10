Come hanno investono gli italiani nel 2021 e cosa aspettarsi per il 2022

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 13:31

Un lungo periodo caratterizzato da una pandemia a livello mondiale, diversi Paesi a rischio di crisi economica, disoccupazione e aziende che vivono sul filo del rasoio, questa è la realtà degli ultimi 18 mesi.

In questa situazione cerchiamo di capire come hanno reagito gli italiani dal punto di vista degli investimenti. Si sa infatti che nel nostro Paese i risparmiatori sono numerosi, una buona fetta dei quali tende a prediligere investimenti a basso rischio.

La pandemia e gli investimenti

In effetti l’effetto pandemia esiste in diversi ambiti, anche per quanto riguarda gli investimenti. Sembra infatti che a inizio pandemia gli italiani abbiano deciso di conservare in banca i propri risparmi, mentre con il proseguire dei mesi, avvicinandosi il 2021, molti hanno cominciato a rischiare un poco di più, effettuando diverse tipologie di investimento.

Le opzioni sono tantissime, quindi non è possibile indicare un singolo ambito in cui gli italiani abbiano deciso di investire. Da un lato una buona fetta si è mantenuta all’interno di una sorta di margine di sicurezza, scegliendo conti deposito o l’acquisto della prima casa; dall’altro lato invece si sono dedicati a investimenti decisamente più rischiosi.

Secondo Renato di TopTrading.org il 2021 ha mostrato un boom degli italiani che, privatamente, si sono dedicati al trading ed agli investimenti online: secondo l’esperto di finanza questo trend è destinato a crescere durante tutto il 2022.

Insomma, l’interesse dell’italiano medio va verso un approccio meno conservativo, diversificando tra investimenti in titoli azionari, piani di accumulo e pensioni integrative.

Investimenti per il futuro

Serviranno studi accurati per comprendere realmente le motivazioni che hanno portato, durante una pandemia, molti italiani a investire in diversi ambiti. Notiamo comunque una deviazione degli investimenti dai prodotti finanziari classici come acquisto di azioni, obbligazioni e titoli di stato verso tipologie di prodotti finanziari più innovativi quali ad esempio CFD, Criptovalute, SICAV ecc.

Per altro già da alcuni anni l’investitore medio sembra essersi allontanato dai BOT e da quei prodotti finanziari che offrono interessi minimi, seppur praticamente certi.

La spinta verso la casa di proprietà

Sembra poi che un certo impulso si stia notando anche nel mercato immobiliare, che ormai da anni mostrava una certa stasi. Qui la spinta è però dovuta forse a problematiche di altro genere: non si compra casa per investire il proprio denaro, quanto piuttosto per averne una più grande o in una diversa zona della città. Chi ha vissuto il lockdown in un piccolo appartamento privo di sbocchi verso l’esterno ha rivalutato la possibilità di uscire in giardino o sul terrazzo.

Coloro che continueranno a lavorare in smart working, almeno per una buona parte della settimana, stanno considerando l’opzione di allontanarsi dal posto di lavoro, in modo da poter godere di spazi più ampi, servizi migliori, quartieri più tranquilli. Le città non sembrano più essere un modello di sviluppo sostenibile, soprattutto in caso di ulteriori pandemie future. In tanti si stanno spostando verso la periferia o i piccoli paesi di provincia.

L’utilizzo di internet

Una buona spinta agli investimenti sta venendo anche dalla sempre maggiore diffusione dell’utilizzo di internet veloce. In rete sono disponibili diverse opzioni per gestire il proprio denaro, alcune proposte dalle stesse banche, altre offerte da società di gestione del credito e da attori di vario genere.

Per certi versi la pandemia ha fatto la sua parte, anche se ha semplicemente accelerato un processo già in atto. 10 anni fa solo il 50% circa degli italiani utilizzava internet correntemente, aveva una connessione veloce alla rete e approfittava regolarmente dei servizi disponibili online.

Oggi le cose sono molto cambiate, anche grazie alla diffusione degli smartphone: veri e propri punti di connessione al web disponibili a chiunque. Nell’Italia del 2019 quasi il l’85% della popolazione usava internet quotidianamente, con un numero di connessioni mobili che superava quello degli abitanti. La gran parte degli italiani che utilizza la rete trascorre buona parte del proprio tempo sui social, ma proprio la pandemia ha spinto le vendite online.

Non solo all’interno delle categorie merceologiche già note alla rete, come ad esempio moda e servizi, ma anche per quanto riguarda i prodotti per la spesa settimanale delle famiglie. Sotto questo punto di vista è stato proprio il primo lockdown a dare l’impulso maggiore; chi però nel 2020 ha cominciato a fare la spesa online continua a farlo anche oggi.

Investire online nel 2022

L’italiano medio si è quindi avvicinato al mondo dei servizi disponibili online; non stiamo parlando solo dei giovani e dei giovanissimi, ma anche degli over 50 e degli over 60. Proprio a queste persone si rivolgono i servizi per gli investimenti online.

Come abbiamo detto oggi in rete è possibile effettuare qualsiasi tipo di investimento, dagli strumenti derivati fino alla pensione integrativa. La comodità della rete è correlata anche al fatto che i siti che consentono di attivare degli investimenti sono disponibili 24 ore al giorno. Quindi rendono possibile informarsi con calma, quando si ha del tempo libero, senza dover uscire di casa.

Allo stesso modo la sempre maggiore abitudine ad avere a disposizione dei metodi di pagamento elettronico sta allargando a dismisura la platea dei possibili clienti delle nuove piattaforme di investimento Consob (autorizzate dallo Stato).