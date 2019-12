​Come effettuare una cancellazione sicura dei dati

La cancellazione sicura dei dati è il processo con il quale vengono rimossi in modo definitivo i dati presenti su una periferica di memorizzazione dati.I dispositivi di memorizzazione dati come hard disk, server, pen drive, memorie esterne dovrebbero essere sottoposti al trattamento di cancellazione sicura in tutti i casi in cui il contenuto debba essereo la periferica dovesse essere ceduta a terzi come ad esempio un portatile debba essere assegnato ad altra persona in un contesto aziendale o un drive di un server debba essere sostituito al termine del suo ciclo operativo naturale.E’ importante sempre sottolineare che un file cancellato o un drive formattato mantengono in modo persistente le informazioni precedentemente memorizzate anche per lungo tempo fin quando i settori impegnati dal file vengono sovrascritti da altri durante un utilizzo.E’ pratica comune degli esperti forensi infatti indicizzare le tracce intellegibili su un reperto digitale alla ricerca di informazioni cancellate od occultate.Le motivazioni quindi di richiedere una cancellazione sicura possono sembrare di natura assolutamente personale.Nella realtà dei fatti, invece, con l’entrata in vigore delanche le aziende “devono essere in grado di dimostrare di poter cancellare i dati in maniera adeguata e permanente”. La nuova normativa europea è un’opportunità per stabilire procedure solide per la, a iniziare dalladei dati immagazzinati. Vediamo insieme quale sono i metodi di cancellazione sicura ad oggi disponibili.Le periferiche di memorizzazione possono essere sottoposte a distruzione fisica, cancellazione sicura per( degaussing ) oE’ inoltre possibile cancellare in modo sicuro dei dati in modo selettivo con procedure di, ovvero cancellare di alcuni files in loro contenuto in termine di allocazione corrente.Se un hard disk drive per esempio venisse distrutto fisicamente, come schiacciato da una pressa e i piatti magnetici dovessero rompersi il recupero dei dati non risulta possibile.Scegliendo la cancellazione definitiva per distruzione il dispositivo originale ovviamente non potrà più essere utilizzato.Il degaussing è una procedura di distruzione che prevede l’utilizzo di particolari apparecchiature, capaci di formare con dei super condensatori interni un fortissimo campo magnetico in grado di annullare le memorizzazioni magnetiche sui piatti di un hard disk o su nastri di tipo dat.Il degaussing è molto rapido, dura pochi secondi e sembra essere una procedura estremamente funzionale.La cancellazione sicura prodotta con sovrascrittura dei dati è il metodo con il quale vengono scritti patterns sui settori di un hard disk funzionante per distruggere il contenuto logico dei settori.Un' analisi forense del drive successiva alla cancellazione sicura non porterà ad alcun risultato in termini di dati o frammenti di essi.Esistono molti standard di cancellazione sicura per sovrascrittura, che prevedono uno o molteplici passaggi di applicazione di pattern dati diversi sullo stesso blocco e la successiva - discrezionale - verifica della avvenuta scrittura.L'esperienza decennale di, azienda leader nel settore del recupero dati, afferma che un semplice passaggio di sovrascrittura di zeri è più che sufficiente allo scopo ma ovviamente le organizzazioni internazionali possono avere teorie e approcci diversi.Si può in effetti affermare con la massima semplicità che non sia possibile recuperare dati da un hard disk sottoposto ad una sovrascrittura di zeri .I metodi di cancellazione dei dati sono molto controversi, questo già dalle teorie di Peter Gutmann, il quale sosteneva che con un microscopio di tipo AFM o MFM, in grado di realizzare una topografia magnetica di un piatto magnetico di un drive, potesse essere possibile localizzare bit di informazioni preesistenti.Le teorie di Gutmann sono state talmente tanto apprezzate che molti sistemi di cancellazione sicura implementano il suo metodo in 7 passaggi di sovrascrittura.Importante è affermare inoltre che tutti i dispositivi sottoposti a cancellazione sicura per sovrascrittura rimarranno perfettamente funzionanti e potranno essere riutilizzati senza alcun rischio e senza alcuna spesa aggiuntiva.