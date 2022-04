Come affrontare i diverticoli

Diverticoli, di cosa si tratta?

Prima di capire cosa sono i diverticoli affrontandone cause, sintomi e rimedi, iniziamo col dire che questa è una tipica patologia del benessere, ovvero una malattia la cui diffusione riguarda i Paesi industrializzati.

Il primo dato di cui tenere conto è infatti proprio la diffusione dei diverticoli, che ha una oscillazione compresa tra il 20% e il 30% della popolazione. Con l’aumentare dell’età aumenta la frequenza. Il 5% della popolazione tra i 30 e i 39 anni ne soffre e addirittura affligge fino al 60% degli individui sui 90 anni.

Passiamo ora a una definizione. I diverticoli sono delle piccole sporgenze, verso l’esterno, nella zona più interna del colon. Più precisamente sulla parete, sia sulla mucosa che sulla sottomucosa. I diverticoli fanno la loro comparsa quando si produce un certo allentamento della parete del colon.

Dobbiamo quindi specificare. I diverticoli, che possono essere associati all’età e all’invecchiamento, spesso non determinano alcun sintomo, e la persona si accorge di avere queste piccole sporgenze del tutto casualmente, spesso nel contesto di altri esami diagnostici.

Quali disturbi comportano i diverticoli?

Come abbiamo accennato, la comparsa dei diverticoli è asintomatica, e questa condizione viene definita diverticolosi. In seconda battuta possiamo indicare la cosiddetta malattia diverticolare non complicata: il paziente ha sintomi dovuti ai diverticoli ma senza alcuna complicazione di sorta. In terza istanza, parliamo di malattia diverticolare complicata, i cui sintomi saranno trattati a breve.

Ci sono alcune condizioni che possiamo notare per capire se soffriamo di diverticoli, tenendo conto del fatto che una diagnosi vera e propria può essere svolta solo da un medico professionista. Nel caso di questa patologia, il medico specialista è il chirurgo colon-proctologo.

Soffrire di dolori addominali, specie dopo aver mangiato, avere in alternanza a questi dolori diarrea o stitichezza e avere localizzato questo dolore sul fianco sinistro, tutti questi possono essere segnali e sintomi causati dai diverticoli.

Ricordiamo poi come solo il 20% di chi soffre di diverticoli manifesta sintomi, tra i quali segnaliamo meteorismo e flatulenza, oltre che febbre. A volte può verificarsi un sanguinamento intestinale, tra il 2% e il 5% dei casi.

Come si diagnosticano i diverticoli?

Gli esami diagnostici a disposizione del paziente sono la colonscopia, la tac dell’addome, la colonscopia virtuale e il clisma opaco a doppio contrasto. Si tratta di un tipo di radiografia del colon e del retto.

Aggiungiamo come, durante la fase acuta dell’infiammazione, la colonscopia e il clisma opaco sono assolutamente sconsigliati, perché si corre il rischio di perforazione del colon.

Quali cure e terapie adottare

In senso stretto, la presenza di diverticoli non costituisce una patologia e la diverticolosi, come abbiamo avuto modo di appurare, nell’80% dei casi è assolutamente asintomatica. Quando invece compaiono sintomi, ripetiamo, allora è il caso di parlare di malattia diverticolare. E sono richiesti interventi.

Di base, quando accanto ai sintomi della malattia diverticolare si verificano infiammazioni dei diverticoli si ha una condizione chiamata diverticolite, sulla quale interveniamo con una terapia antidolorifica, sempre sotto stretta indicazione e supervisione medica. Stiamo parlando di FANS (i farmaci antinfiammatori non steroidei) e il paracetamolo, che agisce come analgesico e antipiretico, in caso di febbre.

Tuttavia sappiamo come a volte i dolori sul fianco sinistro, o i dolori addominali, possano essere importanti. Per questa evenienza possono essere assunti degli antispastici intestinali o, nei casi in cui i dolori tendono ad essere insopportabili, dei farmaci oppioidi, da assumere con ricetta medica.

Dal momento che la diverticolite può essere causata non solo dall’età, ma anche favorita da infezioni batteriche, è possibile che siano prescritti antibiotici da affiancare a probiotici, per fare sì che la flora intestinale possa essere “nutrita” e ripristinata in modo funzionale durante la terapia.

Un ulteriore approccio terapeutico che abbiamo a disposizione è dato dall’idrocolonterapia. In termini più semplici: un lavaggio intestinale con il quale è possibile mantenere i diverticoli puliti.

Cosa non mangiare con i diverticoli?

I farmaci indicati sono adatti per una cura dei sintomi anche a casa, nei casi lievi e moderati, che escludono le complicazioni di cui tratteremo a breve. È importante comunque sapere che la dieta gioca un ruolo fondamentale sia in combinazione con la terapia farmacologia, sia come forma di prevenzione.

Che cosa dobbiamo evitare in caso di diverticoli e loro infiammazione? Ci sono bevande da evitare assolutamente, quali alcolici, caffè, tè e bevande gassate. Allo stesso tempo, comunque, per aiutare il nostro intestino e il colon possiamo assumere certamente liquidi in abbondanza, proprio per aiutare i diverticoli a rimanere puliti.

Sempre in un contesto di diverticolite dobbiamo evitare alimenti quali cioccolato, i cibi fritti così come i cibi piccanti. Alla stessa maniera sarebbe opportuno mettere da parte cibi cucinati che presentano grassi aggiunti, specie se sono di origine animale.

La dieta più adatta

Dobbiamo sapere anche cosa mangiare in caso di diverticoli, o loro complicazioni lievi. Diciamo che non ci sono diete specifiche o particolari da seguire, si tratta piuttosto di seguire alcune raccomandazioni.

Sul nostro tavolo non devono mancare la verdura e la frutta, che permettono al nostro intestino di ricevere fibre. L’assunzione di fibre favorisce la motilità intestinale, la peristalsi dell’intestino, ovvero le contrazioni del tubo digerente, riducendo il rischio di soffrire di stitichezza.

È interessante notare come la giusta quantità di fibre da assumere su base quotidiana non sia così elevata, come spesso siamo portati a pensare. Si tratta di 35 grammi al giorno. Accanto all’idratazione, l’attività fisica è un altro strumento di cui ci possiamo dotare per prevenire i diverticoli, o per evitare che si infiammino, con tutte le conseguenze del caso.

Le indicazioni terapeutiche e alimentari fornite finora aiutano, concludiamo, a curare eventuali infiammazioni dei diverticoli. Perché in 4 pazienti su 5 i diverticoli non presentano alcuna sintomatologia.