Giovedì 16 Maggio 2024, 11:50

Scopri cos'è il colesterolo, come affrontare al meglio l'ipercolesterolemia e favorire il benessere del tuo cuore con rimedi efficaci

Il colesterolo è una sostanza grassa normalmente presente nel nostro organismo e svolge importanti funzioni.

Partecipa alla sintesi della Vitamina D e di alcuni ormoni, è un costituente delle membrane cellulari.

È normalmente prodotta dal fegato ma può essere assunta anche attraverso l'alimentazione essendo presente nei cibi ricchi di grassi animali come burro, salumi, formaggi, carne, tuorlo d'uovo.

Il colesterolo viene trasportato nel sangue da lipoproteine che in base alla loro densità vengono classificate come:

LDL, note anche come colesterolo cattivo, lipoproteine a bassa densità che trasportano il colesterolo dal fegato alle cellule

HDL, note come colesterolo buono, lipoproteine ad alta densità che allontanano il colesterolo in eccesso dai tessuti e lo trasportano al fegato che provvede, poi, ad eliminarlo

Questo meccanismo consente di mantenere l'equilibrio del colesterolo totale ma, in alcuni casi, può verificarsi un'alterazione dei livelli plasmatici di tale sostanza che, a lungo andare, può determinare problemi di natura cardiovascolare.

Colesterolo alto: come diagnosticarlo

Spesso si sente parlare di ipercolesterolemia, una condizione che si verifica quando il colesterolo cattivo è presente in quantità eccessiva e per questo tende a depositarsi sulle pareti delle arterie provocandone un progressivo ispessimento con la formazione di placche che ostacolano il flusso sanguigno e possono determinare problemi di natura cardiovascolare.

La valutazione del colesterolo presente nel sangue è molto semplice e viene effettuata attraverso un semplice prelievo di sangue.

Se i risultati mostrano un valore di colesterolo totale superiore a 250 mg/dl potrebbe trattarsi di ipercolesterolemia per cui si rende necessario approfondire la valutazione rivolgendosi ad un medico.

Esistono diversi fattori di rischio che espongono ciascuno di noi ad una maggiore predisposizione a sviluppare il "colesterolo alto" tra cui un'alimentazione sregolata e ricca di grassi, l'obesità ed il sovrappeso, il diabete.

Inoltre, la mancanza di attività fisica ed uno stile di vita sedentario associato spesso al fumo, aumentano l'incidenza di sviluppare ipercolesterolemia e quindi patologie cardiache.

Tuttavia è possibile tenere sotto controllo il colesterolo alto e favorire il benessere cardiovascolare in vari modi.

Come abbassare i livelli di colesterolo nel sangue?

Ci sono diverse strategie da poter mettere in atto per abbassare i livelli di colesterolo.

La prima cosa da fare è ridurre il consumo di cibi grassi come latticini, carne e fritti e includere nella dieta tanti alimenti ricchi di fibre come frutta, verdura, legumi e cereali integrali che aiutano a ridurre i livelli di LDL.

È molto importante praticare regolare attività fisica o concedersi lunghe passeggiate che aiutano ad aumentare la componente HDL, equilibrando i livelli di colesterolo totale.

Inoltre, il fumo danneggia ulteriormente le pareti delle arterie ed aumenta il rischio di aterosclerosi quindi smettere di fumare rappresenta un passo importante anche sotto questo aspetto.

Rimedi utili in caso di colesterolo alto

Una sana e corretta alimentazione associata ad uno stile di vita equilibrato, in alcuni casi, potrebbero non essere sufficienti in caso di ipercolesterolemia.

Proprio per questo, è possibile assumere integratori alimentari che favoriscono i normali livelli di colesterolo e, di conseguenza, il benessere cardiovascolare.

Le sostanze attive più comunemente presenti in questi integratori sono il Riso Rosso Fermentato e la Berberina che impediscono l'accumulo di colesterolo cattivo nelle arterie e regolano i livelli di trigliceridi così da apportare benefici anche a livello cardiaco.

Su Farmacia Guacci potrai trovare i migliori integratori alimentari utili in caso di colesterolo alto ed acquistarli direttamente cliccando al link www.farmaciaguacci.it o chiamando allo 0818711068 oppure scrivendo a info@farmaciaguacci.it, il nostro team di farmacisti ti guiderà nella scelta del prodotto più adatto a te.

Ti ricordiamo che per qualsiasi dubbio è necessario chiedere il parere del medico e che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata.