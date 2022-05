Codici sconto e cashback: i migliori alleati del risparmio online

La crescita esponenziale dell’e-commerce rappresenta uno dei maggiori trend economici a livello globale; sono sempre più numerosi, infatti, i consumatori che effettuano i propri acquisti online con maggiore frequenza rispetto al passato, oppure che si avvicinano all’e-commerce per la prima volta. Questa tendenza ha investito quasi tutti i settori merceologici: online è possibile acquistare praticamente di tutto nel giro di pochi secondi, dai prodotti di tecnologia, ai libri, dai cosmetici agli accessori per lo sport. Online è possibile reperire non solo beni di consumo ma anche servizi: viaggi, assicurazioni auto, promozioni per la telefonia mobile e fissa, pacchetti per il tempo libero, trattamenti di benessere e molto altro.

Shopping online e risparmio: codici sconto e cashback

Gli utenti che acquistano più spesso online sono altrettanto abituati a confrontare i prezzi proposti da diversi e-commerce, alla ricerca dell’opzione più vantaggiosa dal punto di vista economico. I seller online, infatti, approntano sempre più spesso iniziative promozionali e scontistiche, allo scopo di fidelizzare la clientela acquisita e attrarre nuovi potenziali clienti. Al contempo, gli utenti non vanno solo alla ricerca del prezzo più basso ma fanno ormai ampio ricorso ad altri strumenti per risparmiare o fare acquisti vantaggiosi, ovvero i codici sconto e il cashback.

Nel primo caso, si tratta di codici (perlopiù brevi sequenze alfanumeriche) da inserire all’interno di un apposito campo prima di formalizzare l’acquisto; vengono elargiti nei modi più disparati, dalla newsletter ai contest sui social. Quasi sempre hanno una validità limitata ad un determinato lasso di tempo. Il cashback, invece, è un meccanismo che consente di recuperare, dopo l’acquisto, una piccola percentuale della somma spesa (non oltre il 5%-10%), sotto forma di sconto o accredito di denaro. Non di rado, promozioni di questo tipo vengono anche chiamate ‘payback’.

Come trovare codici sconto e iniziative di cashback

Se, da un lato, codici sconto, cashback e simili sono concetti ormai familiari ad un’ampia fascia di consumatori, scovare la promozione ‘giusta’ per le proprie esigenze talvolta può risultare quantomeno ostico. Non sempre, infatti, le iniziative di scontistica vengono lanciate quando si vuole fare un determinato acquisto o, molto spesso, si compra un oggetto senza sapere di poter sfruttare l’opportunità di accedere ad una promozione o di avere uno sconto. Ragion per cui, è bene affidarsi ad un portale specializzato come Topnegozi.it, tramite il quale restare sempre aggiornati sui più esclusivi codici sconto e Cashback. In tal modo, intercettare l’occasione più vantaggiosa sarà più semplice e veloce, dal momento che aziende e negozi utilizzano canali di comunicazione differenziati ai quali non tutti i consumatori accedono quotidianamente.

E-commerce: un settore in costante ascesa

Nel 2021, il valore degli acquisti effettuati tramite e-commerce ha raggiunto quota 39,4 miliardi di euro, in base ai dati pubblicati dall’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano. Nello specifico, il report sottolinea come l’e-commerce B2C (Business to Client, ossia le vendite al consumatore) è cresciuto fino a raggiungere i livelli precedenti la pandemia. La percentuale di crescita, pur essendo considerevole (+18%), è meno della metà dell’anno prima, quando l’incremento era stato del 45% rispetto all’anno precedente. Naturalmente, sul dato del 2020 pesa enormemente un considerevole “effetto pandemia”, causato dalle stringenti e diffuse misure di contenimento del contagio.

Lo scorso anno anche gli acquisti di servizi sono tornati a crescere (+36%) dopo la forte crisi del 2020, arrivando a sfiorare i 9 miliardi di euro. Resta comunque notevole il divario rispetto al dato del 2019, quando il comparto aveva raggiunto un valore di 13,5 miliardi.

“La pandemia ha cambiato il comportamento, il mindset e le preferenze del consumatore” – spiega Roberto Liscia, presidente di Netcomm – “Tali cambiamenti sono destinati a consolidarsi. Nel 2020, l’e-commerce europeo è arrivato a 757 miliardi di euro in valore, facendo registrare una crescita del 10% nei confronti dell’anno precedente. L’emergenza sanitaria ha provocato una vera e propria esplosione del commercio online, evidenziando l’importanza della transizione digitale”.