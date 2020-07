CMC CONSULTING: centro diagnostico all’avanguardia di Roma

La diagnostica per immagini è il cardine terapeutico per una diagnosi precoce e per la prevenzione delle malattie. Lo studio radiologico del Dott. Cristiano Turchetti, a Roma, è un centro diagnostico per immagini all’avanguardia nel settore. Dotato di apparecchi di ultima generazione, si pone come importante punto di riferimento anche per radiologie ed ecografie. Le attrezzature dell’ambulatorio, consentono di eseguire esami a bassa dose di radiazioni per lo studio del torace e di altri distretti anatomici.

La professionalità e l’esperienza del personale qualificato rimangono sempre a disposizione del cliente, che potrà ricevere la giusta assistenza e consulenze personalizzate per ogni tipo di necessità. Il Centro Medico CMC si propone come una struttura all'avanguardia, dove l’innovazione e il costante aggiornamento dello staff medico e paramedico garantiscono sempre risultati all'insegna dell’eccellenza. Grande attenzione è rivolta all’ascolto ed alla comprensione del Paziente, immancabile presupposto di ogni percorso di diagnosi e cura di patologie o di semplice superamento del disagio della persona.

L'attenzione al comfort degli ambienti, accompagnata dall'efficienza del personale e dall'utilizzo di tecnologie di ultima generazione, sono gli strumenti attraverso i quali al Clinical Medical Consulting si persegue un unico obiettivo: la salute e il benessere del paziente

Gli esami diagnostici

Effettuiamo esami specialistici e diagnostica per immagini, in particolare ecografie internistiche e muscoloscheletriche, radiografie (cranio, torace, addome, articolazioni, arti e colonna), mammografia con tomosintesi 3D, Cone Beam, TC orecchio e massiccio facciale, garantendo professionalità e sensibilità per tutte le esigenze del paziente.

Tra le prestazioni diagnostiche più innovative messea disposizione dal centro diagnostico Cmc meritano di essere menzionate:

1. la mammografia con tomosintesi, che è in grado di rilevare con una significativa accuratezza diagnostica , lesioni tumorali al seno, anche di dimensioni assai ridotte con un'efficacia doppia rispetto alla consueta mammografia tradizionale. Si tratta, in effetti, di uno strumento diagnostico che consente lo studio della mammella ‘a strati’; il medico Senologo può fruire di immagini del seno molto più accurate, complete e dettagliate rispetto alla mammografia tradizionale. Per l’ottenimento delle immagini la compressione necessaria è inferiore all’esame tradizionale; quindi un esame affrontato con più serenità e di norma ben tollerato. Sicurezza clinica maggiore con una dosimetria trascurabile e comunque non superiore all’esame tradizionale.

2. la T.C. Cone Beam è uno strumento innovativo e vantaggioso: ha in media un'esposizione ai raggi X inferiore di 23 volte rispetto alla T.A.C. convenzionale. Si tratta di una tecnologia diagnostica odontoiatrica di riferimento per la chirurgia implantare e la valutazione di situazioni cliniche complesse. È una tecnologia moderna e fondamentale per stabilire la possibilità e le modalità d’inserimento degli impianti dentali. Questo perché il dentista, grazie alle immagini 3D prodotte, può valutare se è presente sufficiente osso per procedere e, i caso affermativo, poi pianificare e simulare il tipo di intervento da eseguire per l’inserimento, nell’osso mascellare o mandibolare, dei perni in titanio su cui verranno montati gli elementi dentali fissi.



Perché scegliere CMC

Alta definizione e ampia gamma di opzioni di esami fanno del Centro CMC di Roma Eur una struttura adatta a rispondere alle diversificate esigenze diagnostiche dei pazienti.

