Climatizzazione estiva e invernale: obblighi, bollino e cose pratiche da sapere.

Cosa deve fare chi possiede o utilizza un impianto termico:

È obbligo del responsabile far effettuare le dovute manutenzioni ordinarie ed i controlli di efficienza energetica. Le manutenzioni ordinarie devono essere svolte secondo le prescrizioni e con le periodicità indicate dall’installatore; in mancanza di tali indicazioni, occorre seguire le periodicità indicate dal fabbricante dell'apparecchio sul Libretto d’Uso e Manutenzione. I “Controlli di Efficienza Energetica”, completi della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati secondo le scadenze temporali minime previste dal DPR 74/2013. Tutto questo risponde anche alla comune esigenza di risparmiare e di vivere in maniera più sana e sicura.



Cos’è il bollino dell’impianto termico:

Il Bollino certifica l’avvenuto Controllo di Efficienza Energetica ed il pagamento del contributo di spesa previsto da Roma Capitale. Viene rilasciato esclusivamente dai soggetti iscritti alla Camera di Commercio ed abilitati ad operare sugli impianti termici ai sensi del D.M. 37/2008.

Cosa deve rilasciare il manutentore dell’impianto, ovvero il tecnico che controlla l’impianto:

Al termine delle operazioni di controllo dell’impianto di climatizzazione, il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui:

• Una è trattenuta dal manutentore stesso

• Una è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto

• Una è inviata a cura del manutentore all’Organismo di Ispezione



Su ogni copia, ai fini della validità della stessa, va apposto il bollino a cura del manutentore.

Di seguito vengono riportate le tariffe relative al rilascio dei bollini applicate nell’ambito del territorio del Comune di Roma Capitale.







Su quali impianti bisogna effettuare un controllo di Efficienza Energetica:

E’ un obbligo di legge far effettuare un Controllo di Efficienza Energetica su tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale, di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, e su tutti gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.







Non tutti sanno che…

Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica effettuato dal manutentore e trasmesso all’Organismo di Ispezioni con il relativo bollino, è considerato sostitutivo dell’ispezione.

L’ispezione sarà obbligatoria ed a pagamento per chi non avrà inviato il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica.



Riferimenti

Organismo Ispezioni Impianti Termici

Via Ennio Quirino Visconti, 77 Cap 00193 - Roma



Numero Verde 800 68 51 95



Orario dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00



amministrazione.organismo.roma@gmail.it

