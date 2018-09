Cinquantesimo anniversario delI’Istituto Gabriele D’Annunzio di Roma

Per affrontare il percorso scolastico in un ambiente sereno, capace di trasmettere un’adeguata formazione dalle medie fino alle superiori, a Roma, da cinquant’anni, il nome di riferimento è quello dell’Istituto Gabriele D’Annunzio. Quest’anno, proprio in occasione del cinquantesimo anniversario dell’apertura dell’Istituto, vogliamo festeggiare, regalando agli studenti che si iscriveranno presso il nostro Istituto entro il 30 settembre c.a., la tassa di iscrizione.Proprio in un momento storico non semplice per tutte le aziende che si confrontano onestamente nel mercato italiano, l’Istituto si è distinto per significativi investimenti finalizzati ad offrire migliori servizi a studenti e famiglie.Noi crediamo che la formazione privata svolga un ruolo importante e complementare a quella pubblica, permettendo di gestire casi particolari di ragazzi che altrimenti rischierebbero di non completare gli studi o di concludere il percorso scolastico affrontando con disagio una delicatissima fase della loro vita, quella della crescita.La nostra scuola in particolare, ha investito in due aree specifiche: una sede prestigiosa e la personalizzazione dello studio.L’ambiente nel quale si muove e vive un adolescente, contribuisce a stimolarlo, ispirarlo e a renderlo un adulto equilibrato.La nostra sede in Via Onofrio Panvinio 11/13, nella prestigiosa residenza storica di Luigi Pirandello, unisce il richiamo e il fascino del passato, con servizi moderni. Oltre all’area ricreativa interna è presente anche un giardino esterno.La nostra offerta formativa mira alla personalizzazione dello studio, i nostri studenti sono seguiti dal corpo docenti e da tutto lo staff singolarmente e scrupolosamente, offrendo anche la possibilità di un percorso di studio completamente individuale.Presso il nostro istituto inoltre è possibile colloquiare quotidianamente con i professori e le famiglie sono informate costantemente sulla frequenza e sull’andamento generale del proprio figlio e su qualsiasi iniziativa della scuola.L’Istituto sito in Roma, vanta una lunga esperienza nel settore di corsi regolari e di recupero nella scuola primaria di primo e secondo grado (Liceo Classico, Scientifico e Linguistico, Liceo Scientifico Sportivo e Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Commerciale, Istituto Amministrativo Finanza e Marketing).Il nostro metodo di insegnamento ha portato in questi anni a raggiungere il primario obiettivo della promozione “senza alcun debito”, consentendo di giungere all’Esame di Stato esclusivamente con crediti.Da anni ci distinguiamo, inoltre, per i nostri corsi personalizzati, volti a sostenere i ragazzi che per diverse motivazioni vivono il disagio di portare a termine con successo il percorso scolastico:Disturbi specifici dell’apprendimentoDeficit dell’attenzione (ADHD)Discontinuità nella frequenza scolastica dovuta a problemi di salute di varia natura e origine.L’Istituto Gabriele D’Annunzio organizza per i propri studenti, durante tutto l’anno scolastico, corsi gratuiti di sostegno pomeridiano svolti dagli stessi docenti interni. Dal lunedì al venerdì inoltre, fino alle 18:00, ogni alunno ha la possibilità di trattenersi in Istituto per svolgere compiti, avere chiarimenti sugli argomenti affrontati in classe e di usufruire dell’area ricreativa.Vicepreside Prof.ssa Simona DuranteTel. 068550148 - 0685352694Fax. 068414523 - Cell. 3356909115Email. info@istitutogabrieledannunzio.it Sito web: www.istitutogabrieledannunzio.it