Chirurgia guidata riabilitativa protesica: impianti dentali in 24 ore, a cura del Prof. Claudio Taglia del Centro Medico Santa Rosa

Come ritrovare il sorriso in un solo appuntamento? Il Centro Medico Santa Rosa, divenuto in due anni un importante punto di riferimento per la salute dei viterbesi, mette a disposizione uno studio odontoiatrico attrezzato con reparto diagnostico con TAC Denta Scan 3D, sala operatoria e centro d'implantologia guidata in 24 ore. L'equipe di eccellenza è guidata dal prof. Claudio Taglia, specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale, Otorinolaringoiatria e Odontoiatria.Dopo che il paziente si sarà sottoposto alla TAC 3D, eseguibile presso il Centro Medico Santa Rosa grazie all'apparecchio radiografico Orthophos XG 3D, sarà possibile simulare l'intervento al computer, ottenendo un'elaborazione virtuale della zona dove saranno inseriti gli impianti e determinando la loro posizione e inclinazione. Tutto l'intervento chirurgico viene dunque progettato al computer, è possibile quindi conoscere in anticipo, senza dover aprire le gengive, dove posizionare gli impianti. Il laboratorio odontotecnico potrà costruire in anticipo la protesi provvisoria, rendendone così possibile l'applicazione sugli impianti appena finito l'intervento.L'impianto dentale ha una minima invasività anestesiologica e chirurgica, è un trattamento rapido e indolore e non lascia nessuna cicatrice né punti di sutura. Non va a influire sugli altri denti, diversamente dai ponti che hanno una resta estetica inferiore e per fissarli è necessario agire sui denti adiacenti. A questo deve aggiungersi la precisione nella realizzazione d'impianti dentali fatti su misura con materiali resistenti e di altissima qualità e la capacità di riprodurre il colore dei denti naturali. I risultati sono davvero eccellenti: gengive sane, protezione dell'osso, stabilità di masticazione e nessun costo di manutenzione.Possono usufruire di questa innovativa tecnica i pazienti che hanno la necessità d'impianti dentali per la sostituzione di più denti mancanti, ma anche coloro i quali già portano delle protesi mobili e vogliono renderle fisse. Il nostro Centro Odontoiatrico è uno dei pochissimi ad avere una sala operatoria attrezzata nella quale possono sottoporsi all'intervento anche portatori di handicap, cardiopatici e diabetici, ma anche chi ha paura della tradizionale figura del dentista: rischi, dolore o stress sono ridotti al minimo.Per la presenza in una sola struttura di diagnostica di ultima generazione e sala operatoria attrezzata: in un solo giorno il paziente potrà effettuare la prima visita, la TAC e l'installazione dell'impianto con programmazione terapeutica con software. Finanziamenti in loco rendono ancora più accessibile questo percorso. La prima visita è senza impegno e consente alla nostra equipe di creare un piano di cura personalizzato. L'ambulatorio odontoiatrico vuole far vivere la stessa esperienza di qualità a cui sono stati abituati finora i pazienti del Centro Medico Santa Rosa: professionalità, umanità, cortesia e tecnologie di ultima generazione in un'ottica di riduzione totale delle liste d'attesa.Il Prof. Claudio Taglia è nato a Bracciano (Roma) il 14/08/1953, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" in data 28/07/1978 con votazione 110/110.Ha conseguito l'abilitazione alla professione Medica nella sezione autunnale del 1978, la Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l'Università degli Studi di Parma in data 07/07/1982 e la Specializzazione in Chirurgia Maxillo – Facciale presso l'Università degli Studi di Napoli in data 20/10/1991.È iscritto all'Albo dei Medici-Chirurghi di Viterbo dal gennaio 1979 a tutt'oggi e iscritto all'Albo degli Odontoiatri di Viterbo dal gennaio 1992 a tutt'oggi.Il Prof. Claudio Taglia e la sua equipe hanno oltre 20 anni di esperienza nel campo odontoiatrico e oltre 4000 interventi, risolvendo anche i casi più complessi e in mancanza d'osso.