Cessione del quinto: come e quando richiederla

Essere un dipendente pubblico, statale, di azienda municipalizzata o di azienda privata con almeno 16 dipendenti

Essere un pensionato (ad esclusione della categoria pensionati con invalidità civile)

Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato

Avere una pensione di importo pari o superiore a circa 650 euro

Solidità del gruppo e serientà

Iscrizione all'albo

Presenza di agenti o sedi nella propia zona

Affidabilità e recesioni positive online

Tassi vantaggiosi (in linea con quelli proposti da Banca Italia)

Coerenza e corretta informazione del cliente

La cessione del quinto è una delle forme di finanziamento più richieste in Italia. Scopri con la nostra guida di cosa si tratta e quale l'iter per ottenere il prestito con la cessione del quinto.La cessione del quinto è una forma di finanziamento richiedibile da chi possiede uno stipendio o una pensione e permette di ottenere una somma di denaro pagando una rata mensile inferiore o uguale al quinto del proprio stipendio o pensione.Nella guida che segue illustreremo cos'è la cessione del quinto, chi può richiederla e quale l'iter per ottenerla.La cessione del quinto è una tipologia di finanziamento che si rivolge a chi ha uno stipendio o pensione. Chi fornisce tale servizio è solitamente una banca o un intermediario finanziario direttamente o per mezzo dei suoi agenti regolarmente iscritti presso un apposito albo tenuto dall'OAM (Organismo Agenti Mediatori).Può richiederla un dipendente pubblico, un dipendente privato o un pensionato: nel caso venga accordato il finanziamento, questo verrà restituito in rate mensili che abbiano un importo inferiore o pari al quinto del suo stipendio o pensione.Le rate vengono addebitate automaticamente sul conto corrente della persona che ha stipulato il contratto di finanziamento (avere un conto corrente postale o bancario è obbligatorio se si vuole accedere al finanziamento).Una cessione del quinto è un'operazione finanziaria che prevede la stipula di un contratto tra il richiedente e l'ente bancario o finanziario scelto dal richiedente.Il contratto di finanziamento è vincolante per chi ottiene il prestito poiché esso si impegna alla restituzione della somma di denaro prevista in un periodo di tempo che varia da un minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 120 mesi.I contratti stipulati sono comunque tutelanti per entrambi le parti poiché è prevista una copertura assicurativa in caso di perdita del lavoro o prematura scomparsa del richiedente per l'estinzione del prestito (quindi vengono tutelati anche gli eredi).Una volta effettuato il pagamento di tutte le rate previste dal proprio piano il contratto di finanziamento è da ritenersi concluso e il prestito estinto.Una volta estinto il prestito è possibile richiedere una nuova cessione del quinto al medesimo ente o cercarne uno nuovo. Inoltre è possibile chiedere il rinnovo della cessione del quinto dello stipendio o pensione prima ancora che sia terminato il piano di ammortamento, purché siano state pagate almeno il 40% delle rate inizialmente previste.Il nuovo contratto di cessione del quinto permette alla persona richiedente di poter ottenere delle agevolazioni, come ad esempio, un tasso più basso rispetto a quello del vecchio contratto approfittando delle diverse condizioni che nel frattempo potrebbero essere intervenute.Per farsi una generale idea sulla possibile rata mensile da pagare per il proprio prestito è necessario effettuare un facile calcolo: dividere in cinque parti il proprio stipendio o pensione netti. Il quinto ottenuto da questa divisione è la rata massima che si è in grado di pagare per un eventuale stipula di contratto per la cessione del quinto.La rata influenza comunque la durata del prestito e la liquidità ottenibile. Inoltre, il calcolo della cessione del quinto potrebbe essere limitata pure da eventuali altri prestiti in corso.Chiunque abbia uno stipendio o una pensione può richiedere la cessione del quinto. Vediamo insieme quali sono i criteri da rispettare:I dipendenti di aziende private con almeno 16 dipendenti possono richiedere un prestito con la cessione del quinto la cui approvazione è solitamente a discrezione della banca o finanziaria che nella valutazione della stipula considera la solidità dell'azienda e il periodo di assunzione trascorso del dipendente (più l'azienda è solida e da più tempo si è assunti presso di essa e maggiori sono le possibilità di ottenere il finanziamento).I dipendenti di enti pubblici o statali devono avere un contratto a tempo indeterminato e convenzionalmente ricevono il finanziamento con più facilità poiché è sottinteso che l'azienda essendo statale è conseguenzialmente solida. Gli enti bancari o finanziari valutano con più facilità le proposte di finanziamento provenienti da dipendenti statali e pubblici mentre accolgono con più difficoltà quelli di dipendenti di altre tipologie aziendali poiché presentano un grado di criticità più alto.Non tutte le categorie di pensionati possono accedere a un prestito con la forma tecnica della cessione del quinto. A rimanerne fuori sono infatti i piccoli pensionati, quelli con una pensione di importo inferiore a 650 euro, e gli invalidi civili (INVCIV).Una volta analizzato la propria situazione finanziaria e appurato di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una solida azienda privata o un'azienda statale, bisogna scegliere un ente di fiducia che ci introdurrà alla pratica.Solitamente l'ente bancario o finanziario produce per il cliente un preventivo personalizzato sulla base dei propri dati anagrafici, contrattuali e le esigenze di denaro pervenute.Il preventivo personalizzato è di norma proposto con il modello SECCI: un foglio illustrativo contenente tutti i dettagli relativi alla proposta di finanziamento, obbligatorio per legge, che il cliente deve accuratamente visionare.Una volta che il cliente ha valutato la proposta di finanziamento insieme al consulente che l'ha redatta si può avviare l'iter per la valutazione dello stato di fattibilità.La fattibilità di un prestito è sempre a carico e discrezione dell'ente bancario o finanziario che può o meno accettare di finanziare un cliente per diversi motivi (cattivo pagatore, altri prestiti in corso, scarsa solidità aziendale).Dopo la positiva accettazione della proposta da parte del cliente e il superamento del test di fattibilità si può procedere alla stipulazione del contratto che sarà da quel momento in poi vincolante per il cliente che dovrà restituire entro le mensilità indicate la somma finanziata.La scelta della banca o finanziaria a cui affidarsi per la propria operazione è sempre complessa e richiede un'acurata analisi.Di norma ci si rivolge a quegli enti o finanziarie che rappresentano una certa affidabilità e solidità sul proprio territorio o nazione. 