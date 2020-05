Carte prepagate: le soluzioni di Soldo per le aziende

Tutti i vantaggi di Soldo

Per gestire al meglio tutte le spese aziendali, Soldo ha pensato a un sistema formato da carte prepagate, da un’app dedicata e da una web console che consente di visualizzare, in qualsiasi momento, il progresso delle transazioni effettuate.



In particolare, le carte Soldo possono essere nominative e per ogni collaboratore consentono di stabilire un limite di spesa, le

categorie di acquisti consentiti e il tetto massimo disponibile in un dato periodo di tempo. Contemporaneamente, è possibile consultare i dettagli sul profilo digitale delle carte, dove si può inserire o escludere ogni restrizione con un semplice click.

È per queste ragioni che le aziende si affidano alle carte Soldo, che possono essere ricaricate istantaneamente e in qualsiasi momento, contribuendo ad arginare ogni più piccolo imprevisto. Naturalmente, queste prepagate si integrano alla perfezione anche con i principali software amministrativi, consentendo il download di tutti i dati in maniera più che immediata.

Uno dei problemi più importanti per le aziende – e in particolare per gli uffici amministrativi – è quello che ruota attorno alla rendicontazione.rappresentano un vero onere per chi si occupa di far coincidere a ogni transazione la ricevuta corrispondente, e la mole di lavoro si traduce, inevitabilmente, in un dispendio di tempo e di risorse.Aggravare le funzioni dell’amministrazione, infatti, ha un, senza contare tutti i disservizi che comporta dilungarsi su questo genere di procedure. A ciò si aggiunge la difficoltà di reperire, conservare e archiviare gli scontrini: un’attività che può essere complicata dalla mancanza di collaborazione tra dipendenti e uffici amministrativi.La tecnologia, a questo proposito, corre in aiuto delle piccole, medie e grandi realtà imprenditoriali offrendo soluzioni efficaci per i. Molte aziende, infatti, si affidano a Soldo , il sistema di prepagate smart che consente di gestire, controllare e archiviare in modo rapido ed efficiente tutte le spese dei dipendenti.Le carte Soldo permettono, infatti, di ottenere, il primo e più importante dei quali è quello legato all’alleggerimento delle operazioni di rendicontazione. Quando un’attività si affida a questa realtà, infatti, può far sì che tutti i suoi dipendenti utilizzino unaper le spese aziendali: questo in quanto con Soldo non sono previsti limiti di emissione in fase di richiesta delle carte. Ne consegue la, che tiene traccia della data della transazione, del luogo dove è stata effettuata, dell’importo e della categoria merceologica dell’acquisto di ciascun dipendente.Ricorrere a questo sistema di prepagate smart aiuta a risolvere tutti i principali problemi legati alle spese aziendali, come quello dell’da parte del collaboratore, con tutte le limitazioni che comporta; senza contare le difficoltà legate alda accreditare al dipendente o al cosiddetto, il quale, fra autorizzazioni e disposizioni, contribuisce a far lievitare le procedure e i tempi.Soldo viene incontro alle necessità delle aziende anche in merito alle, mettendo a loro disposizione anche delle prepagate da poter impiegare esclusivamente per regolare e controllare queste specifiche uscite.Si tratta delle carte, che consentono di effettuare rifornimenti su tutta la rete di distribuzione (anche quando si tratta di Metano e GPL) e di assolvere con semplicità a tutti quegli adempimenti per laLe prepagate Soldo Drive, naturalmente, semplificano la riconciliazione delle spese carburante e, oltre a essere tracciabili, consentono di avere undei rifornimenti per ogni veicolo della flotta.